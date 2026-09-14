Εσπευσμένα από τη Σκόπελο στο νοσοκομείο Βόλου 8χρονος – Έπαθε δηλητηρίαση

Snapshot Ένα 8χρονο αγόρι από τη Σκόπελο υπέστη φαρμακευτική δηλητηρίαση.

Το παιδί μεταφέρεται με ιδιωτικό σκάφος στο λιμάνι του Βόλου.

Η διακομιδή οργανώθηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Με την άφιξη στον Βόλο, το παιδί θα μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου για ιατρική φροντίδα. Snapshot powered by AI

Στον Βόλο διακομίζεται 8χρονο αγόρι από τη Σκόπελο, καθώς υπέστη φαρμακευτική δηλητηρίαση.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το παιδί μεταφέρεται με ιδιωτικό σκάφος από το λιμάνι της Σκοπέλου και αναμένεται να καταπλεύσει από ώρα σε ώρα στο λιμάνι του Βόλου.

Η διακομιδή πραγματοποιείται με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με το σκάφος «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

Με την άφιξή του στον Βόλο, το 8χρονο αγόρι αναμένεται να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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