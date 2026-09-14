Θεσσαλονίκη: Οδηγός δημόσιος κίνδυνος στην παραλιακή - Περνούσε τα κόκκινα φανάρια σαν… πράσινα

Snapshot Οδηγός SUV στη Θεσσαλονίκη παραβίασε διαδοχικά δύο κόκκινα φανάρια στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ο οδηγός προκάλεσε νωρίτερα άλλο οδηγό σε κόντρα, την οποία δεν αποδέχτηκε αυτός.

Κατά την προσπάθεια προσπέρασης, άλλαξε λωρίδες κυκλοφορίας πολλαπλές φορές.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία και αντιδράσεις για την επικίνδυνη οδήγηση στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Προβληματισμό και αντιδράσεις προκαλεί βίντεο με επικίνδυνη οδήγηση από την Θεσσαλονίκη, που έχει καταγράψει έναν οδηγό SUV να παραβιάζει παραβιάζει διαδοχικά δύο κόκκινα φανάρια στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων.

Ο οδηγός του SUV φέρεται να προκαλούσε νωρίτερα τον οδηγό άλλου αυτοκινήτου που κατέγραψε το περιστατικό σε κόντρες.

Όταν ωστόσο, δεν κατάφερε να τον πείσει να κάνουν κόντρα, τον προσπέρασε αλλάζοντας διαδοχικά λωρίδες κυκλοφορίας και στη συνέχεια παραβίασε δύο διαδοχικά κόκκινα φανάρια στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης .

Το περιστατικό δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την ασφάλεια στους δρόμους και αντιδράσεις για την επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά που εκδηλώνουν ορισμένοι οδηγοί.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/Dc-GSkzMSGp/

Με πληροφορίες από thestival.gr

Διαβάστε επίσης