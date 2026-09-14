Θεσσαλονίκη: Ληστεία με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο- Βίντεο ντοκουμέντο

Οι δράστες αφού άρπαξαν χρήματα και προκάλεσαν φθορές τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Ληστεία με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο- Βίντεο ντοκουμέντο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις ληστές με τσεκούρι και λοστό εισέβαλαν σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη και απείλησαν τον υπάλληλο.
  • Οι δράστες άρπαξαν 500 ευρώ από το ταμείο και προκάλεσαν φθορές στο κατάστημα.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπάλληλος του πρατηρίου δέχθηκε χτυπήματα από τους ληστές.
  • Η ληστεία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο.
  • Ο τέταρτος συνεργός των δραστών παρέμεινε στο όχημα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
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Στο στόχαστρο ληστών βρέθηκε σήμερα τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/9) πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, οι τρεις δράστες κρατώντας τσεκούρι και λοστό εισέβαλλαν στο κατάστημα, απείλησαν τον υπάλληλο, άρπαξαν χρήματα από το ταμείο και προκάλεσαν φθορές. Η δράστη τους καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, οι δράστες στις 3:47 σταμάτησαν με ένα σκούρο όχημα στο βενζινάδικο μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Από το όχημα κατέβηκαν τρία άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά ενώ ένα τέταρτο παρέμεινε στο αυτοκίνητο. Ο ένας κρατά τσεκούρι και ο άλλος λοστό. Απειλούν τον υπάλληλο που βρίσκεται έξω από το πρατήριο και τον αναγκάζουν να τους ακολουθήσει στο εσωτερικό.

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές στην επιχείρηση και τελικά έφυγαν έχοντας αρπάξει το ποσό των 500 ευρώ. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως χτύπησαν και τον υπάλληλο του πρατηρίου.

Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο όπου τους περίμενε ο συνεργός τους και τράπηκαν σε φυγή.

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