Θεσσαλονίκη: Ληστεία με τσεκούρι και λοστό σε βενζινάδικο- Βίντεο ντοκουμέντο

Snapshot Τρεις ληστές με τσεκούρι και λοστό εισέβαλαν σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη και απείλησαν τον υπάλληλο.

Οι δράστες άρπαξαν 500 ευρώ από το ταμείο και προκάλεσαν φθορές στο κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπάλληλος του πρατηρίου δέχθηκε χτυπήματα από τους ληστές.

Η ληστεία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο.

Ο τέταρτος συνεργός των δραστών παρέμεινε στο όχημα κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Στο στόχαστρο ληστών βρέθηκε σήμερα τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/9) πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, οι τρεις δράστες κρατώντας τσεκούρι και λοστό εισέβαλλαν στο κατάστημα, απείλησαν τον υπάλληλο, άρπαξαν χρήματα από το ταμείο και προκάλεσαν φθορές. Η δράστη τους καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, οι δράστες στις 3:47 σταμάτησαν με ένα σκούρο όχημα στο βενζινάδικο μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Από το όχημα κατέβηκαν τρία άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά ενώ ένα τέταρτο παρέμεινε στο αυτοκίνητο. Ο ένας κρατά τσεκούρι και ο άλλος λοστό. Απειλούν τον υπάλληλο που βρίσκεται έξω από το πρατήριο και τον αναγκάζουν να τους ακολουθήσει στο εσωτερικό.

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές στην επιχείρηση και τελικά έφυγαν έχοντας αρπάξει το ποσό των 500 ευρώ. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως χτύπησαν και τον υπάλληλο του πρατηρίου.

Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο όπου τους περίμενε ο συνεργός τους και τράπηκαν σε φυγή.

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