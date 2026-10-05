Καρυστιανού: Θέλουμε αυτοδυναμία, στις εκλογές θα τρίβετε τα μάτια σας

Snapshot Η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει ότι δέχεται άδικη στοχοποίηση και επιδιώκει να κριθεί πολιτικά.

Αναφέρεται σε πλασμαφαιρέσεις σε ιδιωτικές κλινικές και συνδέει το θέμα με δημόσιες καταγγελίες και διαφημίσεις.

Επισημαίνει ότι το μηχάνημα βιοσυντονισμού στο ιατρείο της είναι νόμιμο και ελέγχθηκε πρόσφατα.

Καταγγέλλει χρέη 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και υποστελέχωση στα δημόσια νοσοκομεία.

Εκφράζει αισιοδοξία για την αυτοδυναμία του κόμματός της στις επερχόμενες εκλογές. Snapshot powered by AI

«Θέλω να κριθώ πολιτικά, προσπαθούνα να μου κάνουν δολοφονία χαρακτήρα. Στις εκλογές θα τρίβετε τα μάτια σας», δήλωσε σήμερα η Μαρία Καρυστιανού απαντώντας και στην κριτική που έχει ασκηθεί στο πρόσωπό της το τελευταίο διάστημα.

«Δέχομαι άδικη στοχοποίηση. Κάποιος που θέλει να μπει στην πολιτική δεν πρέπει μόνο να φαίνεται, αλλά και να είναι καθαρός», είπε μιλώντας στο Mega.

Σχετικά με τα «ιατρικά παρατράγουδα», που αποκαλύπτονται το τελευταίο διάστημα έπειτα από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σχολίασε: «Πλασμαφαιρέσεις γίνονται σε πολλές ιδιωτικές κλινικές, έχω ακούσει και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Υπάρχει μια διαφήμιση ένα σποτ όπου ένας ιδιοκτήτης ιδιωτικής κλινικής μιλάει για την πλασμαφαίρεση που γίνεται στο χώρο, είναι η κλινική που εγκαινίασε ο κ. Γεωργιάδης»

«Την Τετάρτη έγινε ο έλεγχος στο ιατρείο μου, δεν απαγορεύεται το μηχάνημα βιοσυντονισμού που έχω», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

Σε άλλο σημείο η κυρία Καρυστιανού κατήγγειλε: «Τα δημόσια νοσοκομεία έχουν χρέη 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ και υπάρχει υποστελέχωση. Για να βάλετε κρεβάτια και μηχανήματα πρέπει να πάρετε ειδικούς και νοσηλευτικό προσωπικό»

Σε ερώτηση για τον πολιτικό χώρο στον οποίο κινείται το κόμμα της απάντησε: «Με βάση όσα ισχύουν τώρα για τις πολιτικές ιδεολογίες δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κάπου, αλλά έχουμε στοιχεία από όλους τους χώρους. Είμαστε ένα κράμα από όσα έχει ανάγκη η χώρα».

«Θεωρώ πολύ πιθανή την αυτοδυναμία μας», επισήμανε μάλιστα σε άλλο σημείο.

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