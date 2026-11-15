Καναδάς: Πέμπτος νεκρός στρατιώτης από τη φονική πυρκαγιά σε βάση της Αλμπέρτα

Snapshot Πέμπτος στρατιώτης, ο Γουίλιαμ Ντάγκλας Νταλ Μπιάνκο, υπέκυψε στα τραύματά του από τη φονική πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση της Αλμπέρτα.

24 ακόμη στρατιωτικοί νοσηλεύονται με σοβαρούς τραυματισμούς στα νοσοκομεία του Καναδά.

Η κατάσταση των τραυματιών παραμένει κρίσιμη και η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ εξέφρασε δημόσια τη βαθιά θλίψη και τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Η κυβέρνηση του Καναδά συνεργάζεται με τις στρατιωτικές αρχές για την υποστήριξη των οικογενειών των στρατιωτικών. Snapshot powered by AI

Ο τραγικός απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τον περασμένο μήνα σε στρατιωτική βάση στην Αλμπέρτα του Καναδά μεγαλώνει συνεχώς. Πέντε στρατιώτες έχουν χάσει πλέον τη ζωή τους. Ένας ακόμη στρατιωτικός υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας που επιβεβαίωσαν τη δραματική είδηση το Σάββατο.

Ο στρατιώτης Γουίλιαμ Ντάγκλας Νταλ Μπιάνκο πέθανε την Παρασκευή, έπειτα από τα πολύ σοβαρά τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της καταστροφικής φωτιάς. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, 24 ακόμη στρατιώτες εξακολουθούν να νοσηλεύονται για τραυματισμούς που αποκόμισαν στο περιστατικό. Η κατάσταση στα νοσοκομεία παραμένει δύσκολη. Ολόκληρη η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα, ελπίζοντας να κερδηθεί η μάχη για τη ζωή των υπολοίπων.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του στρατιώτη με δημόσια τοποθέτησή του. Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα X δήλωσε τη συμπαράστασή του. «Οι Καναδοί κρατάμε στις καρδιές μας τα αγαπημένα πρόσωπα του στρατιώτη Νταλ Μπιάνκο και όλους όσοι εξακολουθούν να θρηνούν μετά από αυτή την τρομερή τραγωδία», ανέφερε. Όπως ανακοινώθηκε από τα αρμόδια κλιμάκια, η κυβέρνηση παραμένει σε επικοινωνία με τις στρατιωτικές αρχές για την υποστήριξη των οικογενειών.

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