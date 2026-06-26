Καναδάς: Γυναίκα ήρθε αντιμέτωπη με αρκούδα γκρίζλι κατά την διάρκεια πεζοπορίας στην Αλμπέρτα

Η γυναίκα, η οποία δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, δέχεται συγχαρητήρια από χρήστες του διαδικτύου για την ψυχραιμία που έδειξε κατά την διάρκεια της συνάντησής της με το άγριο ζώο

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Καναδάς: Γυναίκα ήρθε αντιμέτωπη με αρκούδα γκρίζλι κατά την διάρκεια πεζοπορίας στην Αλμπέρτα
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε τραγωδία παραλίγο να εκτυλιχθεί η πεζοπορία μιας γυναίκας στον Καναδά, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με μια αρκούδα γκρίζλι, όπως φαίνεται από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.

Η γυναίκα, η οποία δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, δέχεται συγχαρητήρια από χρήστες του διαδικτύου για την ψυχραιμία που έδειξε κατά την διάρκεια της συνάντησής της με το άγριο ζώο, παρά τον σοβαρό κίνδυνο που αντιμετώπισε.

Το βίντεο, το οποίο πιστεύεται ότι γυρίστηκε στην περιοχή Κανανάσκις της Αλμπέρτα στον Καναδά, δείχνει μία νεαρή αρκούδα γκρίζλι να πλησιάζει απειλητικά το σκυλί της γυναίκας, ενώ εκείνη φωνάζει και ουρλιάζει.

Η αρκούδα φαίνεται να δείχνει ενδιαφέρον κυρίως για το σκυλί της γυναίκας, το οποίο είναι τρομαγμένο και φοβισμένο. Κάθε φορά που το σκυλί γυρίζει την πλάτη του, η αρκούδα ορμάει πάνω σε αυτό και στη γυναίκα.

Δείτε το βίντεο:

«Αυτό το βίντεο το τράβηξε μια φίλη μου. Είναι η πιο τρελή συνάντηση με αρκούδα που έχω δει ποτέ στην ζωή μου. Είναι θαύμα που εκείνη και ο σκύλος της κατάφεραν να βγουν σώοι από αυτή την επικίνδυνη κατάσταση», έγραψε η Ελίσια Μπόιντ σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Ας μας χρησιμεύσει αυτό το βίντεο ως υπενθύμιση να έχουμε πάντα μαζί μας σπρέι κατά των αρκούδων όταν κάνουμε πεζοπορία σε περιοχές όπου ζουν αυτά τα άγρια ζώα. Μια τέτοια συνάντηση μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή», τόνισε η Μπόιντ.

Ο φωτογράφος Ντέιβ Λάντατζ, ο οποίος φωτογραφίζει συχνά αρκούδες στην Αλμπέρτα, μοιράστηκε επίσης το βίντεο, επισημαίνοντας ότι η συνάντηση θα μπορούσε να είχε καταλήξει πολύ διαφορετικά.

«Να κρατάτε τα κατοικίδια σας δεμένα με λουρί, να έχετε πάντα μαζί σας σπρέι κατά των αρκούδων και να δίνετε στα άγρια αυτά ζώα τον χώρο που τους αξίζει», είπε.

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