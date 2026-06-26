Καναδάς: Γυναίκα ήρθε αντιμέτωπη με αρκούδα γκρίζλι κατά την διάρκεια πεζοπορίας στην Αλμπέρτα

Σε τραγωδία παραλίγο να εκτυλιχθεί η πεζοπορία μιας γυναίκας στον Καναδά, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με μια αρκούδα γκρίζλι, όπως φαίνεται από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.

Η γυναίκα, η οποία δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, δέχεται συγχαρητήρια από χρήστες του διαδικτύου για την ψυχραιμία που έδειξε κατά την διάρκεια της συνάντησής της με το άγριο ζώο, παρά τον σοβαρό κίνδυνο που αντιμετώπισε.

Το βίντεο, το οποίο πιστεύεται ότι γυρίστηκε στην περιοχή Κανανάσκις της Αλμπέρτα στον Καναδά, δείχνει μία νεαρή αρκούδα γκρίζλι να πλησιάζει απειλητικά το σκυλί της γυναίκας, ενώ εκείνη φωνάζει και ουρλιάζει.

Η αρκούδα φαίνεται να δείχνει ενδιαφέρον κυρίως για το σκυλί της γυναίκας, το οποίο είναι τρομαγμένο και φοβισμένο. Κάθε φορά που το σκυλί γυρίζει την πλάτη του, η αρκούδα ορμάει πάνω σε αυτό και στη γυναίκα.

Δείτε το βίντεο:

A woman hiking in Canada nearly became a grizzly’s next meal and the video circulating right now is genuinely one of the most intense wildlife encounters you will ever watch - her dog is with her, a massive grizzly is right there, and somehow she kept her head together long… pic.twitter.com/VutSzXLeXM — Tony Lane ?? (@TonyLaneNV) June 26, 2026

«Αυτό το βίντεο το τράβηξε μια φίλη μου. Είναι η πιο τρελή συνάντηση με αρκούδα που έχω δει ποτέ στην ζωή μου. Είναι θαύμα που εκείνη και ο σκύλος της κατάφεραν να βγουν σώοι από αυτή την επικίνδυνη κατάσταση», έγραψε η Ελίσια Μπόιντ σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Ας μας χρησιμεύσει αυτό το βίντεο ως υπενθύμιση να έχουμε πάντα μαζί μας σπρέι κατά των αρκούδων όταν κάνουμε πεζοπορία σε περιοχές όπου ζουν αυτά τα άγρια ζώα. Μια τέτοια συνάντηση μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή», τόνισε η Μπόιντ.

Ο φωτογράφος Ντέιβ Λάντατζ, ο οποίος φωτογραφίζει συχνά αρκούδες στην Αλμπέρτα, μοιράστηκε επίσης το βίντεο, επισημαίνοντας ότι η συνάντηση θα μπορούσε να είχε καταλήξει πολύ διαφορετικά.

«Να κρατάτε τα κατοικίδια σας δεμένα με λουρί, να έχετε πάντα μαζί σας σπρέι κατά των αρκούδων και να δίνετε στα άγρια αυτά ζώα τον χώρο που τους αξίζει», είπε.