Ανεβάζει τον πυρετό στο Αιγαίο ο Κιλιτσντάρογλου: Μπορεί να ξεσπάσει πόλεμος με την Ελλάδα

Snapshot Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας λόγω του εξοπλισμού των νησιών στο Αιγαίο.

Ο Κιλιτσντάρογλου ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη πιθανότητα για την εκδήλωση κρίσης ή πολέμου στην περιοχή.

Τόνισε την ανάγκη παρακολούθησης της παρουσίας των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη και των πιθανών επιπτώσεων της στην ισχύ της Τουρκίας.

Το CHP θεωρεί τον εαυτό του ως το κόμμα που καθοδηγεί το τουρκικό κράτος, ακόμα και όταν δεν βρίσκεται στην εξουσία, και αναλαμβάνει την ευθύνη να λέει την αλήθεια.

Ο πρόεδρος του CHP σχολίασε ότι οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν γρήγορα και ότι όλα είναι αβέβαια, περιλαμβανομένης της πιθανότητας πρόωρων εκλογών ή άλλων γεγονότων. Snapshot powered by AI

Σε σημεία στιγμή που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν διάγουν και την καλύτερη περίοδό τους με αφορμή και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου, ο πρόεδρος του τουρκικού κόμματος CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, μίλησε στον Σινάν Μπουρχάν, αρχισυντάκτη του πρακτορείου ειδήσεων «Μιλέτ», καθώς και σε μια ομάδα δημοσιογράφων στο Κοτζαέλι και ούτε λίγο ούτε πολύ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πολέμου με Τουρκίας - Ελλάδας.

Ερωτήθηκε πότε θα διεξαχθούν πρόωρες εκλογές και απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε, φυσικά, αν θα διεξαχθούν έναν μήνα νωρίτερα ή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Έτσι έχουν τα πράγματα υπό τις σημερινές συνθήκες. Αύριο οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν, μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Ποιος ξέρει, μπορεί να ξεσπάσει πόλεμος, μπορεί να συμβούν άλλα πράγματα. Πού λοιπόν βρίσκεται η μεγαλύτερη πιθανότητα; Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι η Ελλάδα, δηλαδή. Ο εξοπλισμός των νησιών».

Ο διάλογος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Βλέπετε μια τέτοια πιθανότητα, κύριε; Είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον.

ΚΕΜΑΛ ΚΙΛΙΤΣΝΤΑΡΟΓΛΟΥ: Λοιπόν, κανονικά, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Αλλά αν ο Ετσεβίτ ήταν στην εξουσία, θα υπήρχε τέτοια πιθανότητα. Θα υπήρχε. Επειδή δεν συμμορφώνεστε με μια διεθνή συνθήκη, φίλε μου. Με συγχωρείτε. «Εκκενώστε μέχρι αυτή την ημερομηνία, αλλιώς θα έρθω εγώ να το εκκενώσω». Αυτό είναι όλο. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει την Τουρκία έτσι. Δεν μπορούν. Θα οπλιστείτε στο Αιγαίο, οι διοικητές σας θα πάνε εκεί και θα κάνουν επίδειξη δύναμης, και εσείς θα παρακολουθείτε από εδώ. Κοιτάξτε, αυτά τα μέρη χρειάζονται περαιτέρω σκέψη. Γιατί ήρθαν οι Αμερικανοί και εγκαταστάθηκαν στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά τα πράγματα πρέπει να παρακολουθούνται και να εξετάζονται. Είναι για τα στενά, ή για κάτι άλλο; Ψάχνουν για εναλλακτικές διαδρομές; Προσπαθούν να αποδυναμώσουν τη δύναμη της Τουρκίας; Πρέπει να το σκεφτούμε.

Αλλά κοιτάξτε, ως αντιπολίτευση, σκεφτόμαστε αυτά τα θέματα, ως CHP. Διότι βλέπουμε το CHP ως το κόμμα που ίδρυσε το κράτος. Ακόμη και όταν δεν βρίσκεται στην εξουσία, το βλέπουμε ως το κόμμα που καθοδηγεί το κράτος. Λέμε αυτό που είναι σωστό. Φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, όσοι λένε την αλήθεια εκδιώκονται από κάθε πόλη. Αυτή είναι και η ιστορία του CHP. Είναι ένα κόμμα που έχει εκδιωχθεί από κάθε πόλη, αλλά είναι ένα κόμμα που έχει αντέξει.

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