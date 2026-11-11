Παραλήρημα από τον αρχηγό Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας: Αξιώνει λόγο στις έρευνες Ελλάδας, Κύπρου

Ο Ερτζουμέντ Τατλίογλου βαφτίζει περιοχές «αμφισβητούμενες» και αξιώνει απαγορεύσεις

Newsroom

Παραλήρημα από τον αρχηγό Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας: Αξιώνει λόγο στις έρευνες Ελλάδας, Κύπρου
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο αρχηγός του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, Ερτζουμέντ Τατλίογλου, αμφισβητεί την επήρεια των ελληνικών νησιών και αξιώνει απαγορεύσεις στις έρευνες Ελλάδας και Κύπρου σε περιοχές που χαρακτηρίζει «αμφισβητούμενες».
  • Υποστηρίζει ότι κατά τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το μήκος των ηπειρωτικών ακτών και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, μειώνοντας την αξία των νησιών σύμφωνα με την τουρκική ερμηνεία της αρχής της ευθυδικίας.
  • Ισχυρίζεται ότι πλοία που πραγματοποιούν ερευνητικές ή γεωτρητικές δραστηριότητες για λογαριασμό Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας δεν πρέπει να επιτρέπεται να δρουν σε αυτές τις περιοχές.
  • Παρά το ότι η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη UNCLOS, δηλώνει ότι συμμορφώνεται με το εθιμικό διεθνές δίκαιο και αντιτίθεται στις συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία με τρίτες χώρες.
  • Παραπέμπει σε διεθνείς υποθέσεις για να υποστηρίξει την τουρκική θέση περί περιορισμένης επήρειας νησιών σε θαλάσσιες ζώνες.
Snapshot powered by AI

Σε ρόλο αυτόκλητου «χωροφύλακα» της Ανατολικής Μεσογείου εμφανίζεται ο αρχηγός του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, Ερτζουμέντ Τατλίογλου, αξιώνοντας να βάλει φραγμό στις έρευνες και τις γεωτρήσεις Ελλάδας και Κύπρου.

Σε άρθρο του με αιχμή τη «Γαλάζια Πατρίδα», παρουσιάζει τις ανυπόστατες τουρκικές διεκδικήσεις ως βάση επιβολής απαγορεύσεων σε θαλάσσιες περιοχές που η ίδια η Άγκυρα χαρακτηρίζει αμφισβητούμενες.

Επαναλαμβάνει τις γνωστές διεκδικήσεις της Τουρκίας και το ανυπόστατο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, αμφισβητώντας την επήρεια των ελληνικών νησιών που τους δίνει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

«Το παρόν άρθρο εξετάζει την εφαρμογή του οράματός μας στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφετηρία την αντίληψη που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη μελέτη με τίτλο "Γαλάζια Πατρίδα: Από τη χάραξη των συνόρων σε ένα ναυτιλιακό όραμα", σύμφωνα με την οποία οι θάλασσες πρέπει να αξιολογούνται όχι μόνο υπό το πρίσμα των δικαιωμάτων και των περιοχών δικαιοδοσίας, αλλά και των οικονομικών, διπλωματικών και στρατιωτικο-στρατηγικών δυνατοτήτων τους», αναφέρει εισαγωγικά ο Τατλίογλου.

Βασικός άξονας της επιχειρηματολογίας του Τατλίογλου είναι η αμφισβήτηση της πλήρους επήρειας των νησιών κατά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Υποστηρίζει αυθαίρετα, χωρίς κανένα έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο στη Θάλασσα και στη λογική, ότι το μήκος των ηπειρωτικών ακτών και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες πρέπει να έχουν καθοριστικό βάρος, προβάλλοντας την τουρκική ερμηνεία της αρχής της ευθυδικίας.

Μάλιστα, φθάνει στο σημείο να ισχυρίζεται ότι δεν επιτρέπεται Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρούν στις δραστηριότητές τους σε πλοία που επιχειρούν να πραγματοποιήσουν ερευνητικές ή γεωτρητικές δραστηριότητες σε δήθεν «αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές», όπως λέει.

Στο ίδιο προκλητικό και εκτός νομική και λογικής βάσης άρθρο υποστηρίζει:

«Η Τουρκία υπογραμμίζει ότι, παρόλο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), συμμορφώνεται με τις διατάξεις της που έχουν αποκτήσει χαρακτήρα εθιμικού διεθνούς δικαίου. Σύμφωνα με την Τουρκία, κατά τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η αρχή της ευθυδικίας και οι ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες, ενώ η Ελλάδα και η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου (ΕΔΝΚ)(σ.σ. Κυπριακή Δημοκρατία) δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα δικαιώματα των νησιών επί των θαλάσσιων ζωνών. Ωστόσο, μια θαλάσσια ζώνη δικαιοδοσίας απορρέει από τα κυριαρχικά δικαιώματα που δημιουργεί η χερσαία επικράτεια. Στο πλαίσιο αυτό, η χερσαία έκταση ενός νησιού δεν μπορεί, απλώς και μόνο επειδή βρίσκεται απέναντι από μια ηπειρωτική ακτή, να δημιουργεί θαλάσσια ζώνη δικαιοδοσίας ίση με εκείνη μιας ηπειρωτικής επικράτειας που διαθέτει ακτογραμμή δεκάδες φορές μεγαλύτερη».

Για να στηρίξει τις θέσεις του, παραπέμπει στις υποθέσεις της Υφαλοκρηπίδας της Βόρειας Θάλασσας του 1969, των Νήσων της Μάγχης του 1977 και του Γιαν Μάγεν του 1993. Παρουσιάζει τις συγκεκριμένες αποφάσεις ως επιχειρήματα υπέρ της τουρκικής προσέγγισης για περιορισμένη επήρεια των νησιών.

Επιπλέον, αντιτίθεται στις καθ' όλα νόμιμες συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που έχει υπογράψει μέχρι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατίας με τρίτες χώρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ δέχτηκε επίπληξη από φρουρό του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη επειδή... γελούσε με μέλη της συνοδείας του - Δείτε βίντεο

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Παραλήρημα από τον αρχηγό Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας: Αξιώνει λόγο στις έρευνες Ελλάδας, Κύπρου

23:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπλάτερ κατά Ινφαντίνο: «Ο Τζιάνι είναι δικτάτορας και χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια»

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Α.Π.Ο.Ρ.: 27 χρόνια παρουσίας και μεγάλων διακρίσεων στο Ρέθυμνο

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε σύνδεσμο οπαδών του ΠΑΟΚ - Δέκα προσαγωγές, μία σύλληψη

22:48LIFESTYLE

Γιώργος Γιαννόπουλος για Μητσοτάκη: «Είναι τυχερή η Ελλάδα που έχει έναν τέτοιο πρωθυπουργό»

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι για βόμβες σε σχολεία: «Δεν υπάρχουν ουσιαστικές απειλές, θέλουν να προκαλέσουν χάος και φόβο»

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός και χορογράφος Σίμων Πάτροκλος

22:21WHAT THE FACT

Έχασε τη δουλειά του λίγο πριν γίνει πατέρας: Η επιχειρηματική ιδέα που του απέφερε 70.000 δολάρια σε πέντε μήνες

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Διασωλήνωσαν μωράκι 4 μηνών – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η Ρηματική Διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία για τις έρευνες του Abeille Marengo

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Περιπετειώδης σύλληψη Έλληνα στην Αλβανία: Άφησε βαλίτσα με  χασίς στο αεροδρόμιο

22:01LIFESTYLE

Οι Φινλανδοί ξετρελάθηκαν με βίντεο της κόρης της Κιμ Καρντάσιαν

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε live: Το κάποτε ταχύτερο υπερωκεάνιο του κόσμου θα βυθιστεί στον Κόλπο του Μεξικού - Θα γίνει ο μεγαλύτερος τεχνητός ύφαλος στον κόσμο

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο των Μαλίων – Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε δικυκλιστής

21:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίδομα 500 ευρώ στο Δημόσιο, «κουμπαράς» παιδιών και φοροελαφρύνσεις στη Βουλή

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Γαλλίας σε Γερμανία: «Μπορεί να φτάσεις στο πυρηνικό κατώφλι χωρίς να το καταλάβεις»

21:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούστε

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος που αναζητούσαν οι ελβετικές Αρχές για διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης

21:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Τον Δεκέμβρη το «Σπίτι μου 3» με διευρυμένα οικονομικά όρια – Έως και 230.000 ευρώ το ύψος του δανείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:12ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Διασωλήνωσαν μωράκι 4 μηνών – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πλιάτσικο στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη - Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα εξαφανισμένα αντικείμενα

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Γαλλίας σε Γερμανία: «Μπορεί να φτάσεις στο πυρηνικό κατώφλι χωρίς να το καταλάβεις»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η Ρηματική Διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία για τις έρευνες του Abeille Marengo

08:39WHAT THE FACT

«Ισχυρές αποδείξεις» επιβεβαιώνουν ότι η μαρτυρία για την Ανάσταση του Ιησού είναι «αληθινή»

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός και χορογράφος Σίμων Πάτροκλος

22:48LIFESTYLE

Γιώργος Γιαννόπουλος για Μητσοτάκη: «Είναι τυχερή η Ελλάδα που έχει έναν τέτοιο πρωθυπουργό»

18:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 18 ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους- 8 διαφεύγουν τη σύλληψη

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα 10,2 μονάδων για ΝΔ και οκτακομματική Βουλή

21:05LIFESTYLE

Ανδρομάχη: Μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη - «Προχωράς όσο δύσκολο και να είναι»

08:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ

14:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φακοειδή νέφη πάνω από τον Όλυμπο - Τι είναι το φαινόμενο

10:09WHAT THE FACT

Ο «πιο βρώμικος άνθρωπος στον κόσμο»: Δεν πλύθηκε για 60 χρόνια, πέθανε λίγο αφότου τον ανάγκασαν να κάνει μπάνιο

20:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρή σε βαλίτσα: Νεαρός από τη Νέα Γουινέα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Περιπετειώδης σύλληψη Έλληνα στην Αλβανία: Άφησε βαλίτσα με  χασίς στο αεροδρόμιο

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε σύνδεσμο οπαδών του ΠΑΟΚ - Δέκα προσαγωγές, μία σύλληψη

21:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούστε

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνοεπιθέσεις: Συναγερμός και στην Ελλάδα – Στο μικροσκόπιο 580 ψηφιακές διευθύνσεις κρίσιμων υποδομών

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέσπασμα Χατζηδάκη: «Ούτε 26, ούτε 40 ακίνητα - Αγόρασα μόνο ένα γραφείο που πληρώνω ακόμη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ