Το κρητικό κόλπο με το ΝΑΤΟ: Κινηματογραφική επιχείρηση της Eurojust σε τρεις χώρες

Οι έρευνες αφορούν μια εταιρεία και τους υπεργολάβους της, οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν πλαστά τιμολόγια σχετικά με υπηρεσίες συντήρησης στρατιωτικών πλοίων του ΝΑΤΟ

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Το κρητικό κόλπο με το ΝΑΤΟ: Κινηματογραφική επιχείρηση της Eurojust σε τρεις χώρες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τον Οκτώβριο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις σε τρεις χώρες για πλαστά τιμολόγια συντήρησης στρατιωτικών πλοίων του ΝΑΤΟ, μετά από έρευνα που ξεκίνησε το 2023 από την NSPA και συντονίστηκε από την Eurojust.
  • Η υπόθεση αφορά εταιρεία και υπεργολάβους που υπέβαλαν πλαστά τιμολόγια, προκαλώντας ζημία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ στη Συμμαχία, με προηγούμενες ενέργειες επιβολής νόμου το 2024 και 2025.
  • Η NSPA έχει δημιουργήσει από το 2023 ειδικό Γραφείο Ερευνών για την καταπολέμηση απάτης και διαφθοράς στις διαδικασίες προμηθειών του ΝΑΤΟ και συνεργάζεται στενά με εθνικές αρχές.
  • Δύο Έλληνες επιχειρηματίες με καταγωγή από την Κρήτη φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, με απόπειρα δωροδοκίας αξιωματούχου του NSPA και υπερκοστολόγηση υπηρεσιών, ενώ η εταιρεία τους εδρεύει στη Ρουμανία.
  • Η υπόθεση ερευνάται παράλληλα από δικαστικές αρχές Ρουμανίας και ΗΠΑ, καθώς περιλαμβάνει προσπάθεια εξασφάλισης συμβάσεων πολλών εκατομμυρίων μέσω παράνομων πρακτικών.
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Στις 14 Οκτωβρίου 2026, οι εθνικές αρχές τριών χωρών προέβησαν σε μια σειρά συλλήψεων στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε το 2023 από τον Οργανισμό Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA).

Οι συλλήψεις αποτελούν αποτέλεσμα μιας πολυεθνικής κοινής έρευνας που συντονίστηκε από την Eurojust, τον Οργανισμό της ΕΕ για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Ο NSPA αποκάλυψε τα αρχικά στοιχεία των παρανομιών και έκτοτε έχει υποστηρίξει τις έρευνες με ενεργή ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των καθιερωμένων ρυθμίσεων. Οι έρευνες αφορούν μια εταιρεία και τους υπεργολάβους της, οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν πλαστά τιμολόγια σχετικά με υπηρεσίες συντήρησης στρατιωτικών πλοίων του ΝΑΤΟ. Η σχετική έρευνα υπό την ηγεσία της NSPA αποκάλυψε ζημίες που υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ και είχε ήδη οδηγήσει σε προηγούμενες ενέργειες επιβολής του νόμου το 2024 και το 2025.

Το σύστημα ερευνών

Έχοντας δημιουργήσει το 2023 μια πρωτοποριακή ερευνητική ικανότητα, η NSPA έχει έκτοτε ενισχύσει και ωριμάσει αυτή τη λειτουργία, μετατρέποντάς την σε Γραφείο Ερευνών εξοπλισμένο για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των διαδικασιών προμηθειών που σχετίζονται με το ΝΑΤΟ. Το 2025, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Διευθυντή της NSPA, συστάθηκε επιπλέον μια κοινή ερευνητική ομάδα μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης του ΝΑΤΟ και της NSPA.Η συγκεκριμένη υπόθεση καταδεικνύει πώς ο εντοπισμός παραβάσεων από την NSPA, σε συνδυασμό με την άμεση συνεργασία με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, αποφέρει απτά αποτελέσματα, όπως αναστολές, αποκλεισμοί και συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του NSPA:

Αν και είναι απογοητευτικό να αποκαλύπτονται στοιχεία διαφθοράς, αυτές οι ενέργειες επιβολής του νόμου αντανακλούν ένα σύστημα ερευνών που αποδίδει αποτελέσματα και διαφυλάσσει την ακεραιότητα των διαδικασιών προμηθειών του Οργανισμού.Οι ενέργειες αυτές εκφράζουν την πολιτική μηδενικής ανοχής του Οργανισμού και της Συμμαχίας έναντι της απάτης και της διαφθοράς.

Κάθε ευρώ που χάνεται λόγω απάτης ή διαφθοράς είναι ένα ευρώ που δεν δαπανάται για την προστασία της Συμμαχίας, και αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα τη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Τι αποκαλύπτει η «Καθημερινή της Κυριακής»

H εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής» αναφέρει ότι τον Ιούνιο του 2024 στο Λουξεμβούργο, δύο Έλληνες επιχειρηματίες κατηγορούνται ότι αποπειράθηκαν να δωροδοκήσουν αξιωματούχο της Συμμαχίας και αποτυπώνει σε ένα γράφημα την κινηματογραφική επιχείρηση της Eurojust σε τρεις χώρες:

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Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η έρευνα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Ρουμανία και στα γραφεία υπεργολάβων της σε Νορβηγία και Γερμανία δεν αφορά μόνο την υπόθεση δωροδοκίας, αλλά και την έκδοση πλαστών τιμολογίων και την υπερκοστολόγηση υπηρεσιών υποστήριξης πλοίων, που προκάλεσε στη Συμμαχία ζημία άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση, όπως αποκαλύπτει η «Καθημερινή της Κυριακής», έχουν διαδραματίσει δύο Έλληνες επιχειρηματίες με καταγωγή από την Κρήτη.

Ο πρώτος υπήρξε βασικός μέτοχος και εκτελεστικός διευθυντής της υπό έρευνα εταιρείας. Ο δεύτερος διετέλεσε διευθυντής επιχειρησιακών λειτουργιών της. Η εταιρεία έχει έδρα στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Ρουμανία και αποτελεί αντικείμενο έρευνας ήδη από τις αρχές του 2025.

Οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες φέρεται αρχικά να ενεπλάκησαν σε απόπειρα δωροδοκίας αξιωματούχων της νατοϊκής υπηρεσίας NSPA, προκειμένου η εταιρεία τους να εξασφαλίσει σύμβαση αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την εξυπηρέτηση-υποστήριξη πολεμικών πλοίων της Συμμαχίας. Για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης, μάλιστα, βρέθηκαν στο στόχαστρο των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών όχι μόνο της Ρουμανίας, αλλά και των ΗΠΑ.

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