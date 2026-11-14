Κρήτη: Πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας έσβησε φωτιά σε αυτοκίνητο

Ένα περιστατικό που ανέδειξε την ετοιμότητα ενός πυροσβέστη, ακόμη και εκτός υπηρεσίας, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Ακρωτήρι Χανίων.

Λίγο πριν από τις 19:00, αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στον δρόμο πριν από τον οικισμό Αργουλιδέ. Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, η οποία κινητοποιήθηκε με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες.

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