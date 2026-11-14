Κρήτη: Πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας έσβησε φωτιά σε αυτοκίνητο
Πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας έσβησε φωτιά σε αυτοκίνητο στο Ακρωτήρι
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Ένα περιστατικό που ανέδειξε την ετοιμότητα ενός πυροσβέστη, ακόμη και εκτός υπηρεσίας, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Ακρωτήρι Χανίων.
Λίγο πριν από τις 19:00, αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στον δρόμο πριν από τον οικισμό Αργουλιδέ. Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, η οποία κινητοποιήθηκε με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες.
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