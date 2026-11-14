WSJ: «Τι έμαθε η Ελλάδα από την χρεοκοπία της και τι δεν έχουν μάθει ακόμα άλλες χώρες της Ευρώπης»

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η χώρα με τη μεγαλύτερη δημοσιονομική υπευθυνότητα στην Ευρώπη είναι αυτή που θα περίμενε κανείς λιγότερο

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

WSJ: «Τι έμαθε η Ελλάδα από την χρεοκοπία της και τι δεν έχουν μάθει ακόμα άλλες χώρες της Ευρώπης»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελλάδα μεταμόρφωσε τη δημοσιονομική της πολιτική μετά την κρίση, περιορίζοντας τα ελλείμματα, βελτιώνοντας την είσπραξη φόρων και αποπληρώνοντας πρόωρα δάνεια.
  • Η οικονομική κρίση οδήγησε σε ευρύτερη αποδοχή της δημοσιονομικής υπευθυνότητας στο πολιτικό σύστημα και σε μεγαλύτερη επίγνωση των περιορισμών στις δημόσιες δαπάνες από τους ψηφοφόρους.
  • Παρά τη δημοσιονομική σταθερότητα, το ελληνικό ΑΕΠ παραμένει περίπου 20% χαμηλότερο από τα προ κρίσης επίπεδα και η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κοινωνικό και οικονομικό κόστος.
  • Η ελληνική εμπειρία αναδεικνύει την ανάγκη για έγκαιρη αντιμετώπιση μακροχρόνιων δημοσιονομικών ανισορροπιών και την προώθηση ισχυρότερης οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.
  • Η κρίση στην Ελλάδα λειτουργεί ως παράδειγμα για άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές πιέσεις, γήρανση πληθυσμού και πολιτική αντίσταση σε μεταρρυθμίσεις.
Snapshot powered by AI

«Τι έμαθε η Ελλάδα από την χρεοκοπία της και τι δεν έχουν μάθει ακόμα άλλες χώρες της Ευρώπης», τιτλοφορείται δημοσίευμα της Wall Street Journal, με αντικείμενο τη μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας μετά τη δεκαετή κρίση χρέους.

Υπενθυμίζεται ότι η οικονομική πορεία της Ελλάδας μετά την κρίση, οι προκλήσεις για την επόμενη ημέρα, η ακρίβεια και το στοίχημα της ανάπτυξης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Wall Street Journal και στον δημοσιογράφο Gordon Fairclough.

Σχετικά ανάρτηση για το άρθρο έκανε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η χώρα με τη μεγαλύτερη δημοσιονομική υπευθυνότητα στην Ευρώπη είναι αυτή που θα περίμενε κανείς λιγότερο και παρουσιάζει την Ελλάδα ως παράδειγμα δημοσιονομικής υπευθυνότητας για την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενα χρέη, γήρανση του πληθυσμού, αλλά και με την ανάγκη περιορισμού των δημόσιων δαπανών.

Σε ανάλυσή της, η αμερικανική εφημερίδα επισημαίνει ότι η χώρα που βρέθηκε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και βίωσε μία από τις βαθύτερες οικονομικές κρίσεις στη σύγχρονη ιστορία των ανεπτυγμένων οικονομιών, έχει καταφέρει σήμερα να περιορίζει τα ελλείμματα, να αποπληρώνει πρόωρα τα δάνειά της και να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη προσοχή τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις.

Η Wall Street Journal επιχειρεί να εξηγήσει πώς η Ελλάδα, που πριν από περίπου 16 χρόνια είχε μετατραπεί στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, αποτελεί σήμερα παράδειγμα για χώρες που εξακολουθούν να βασίζονται στον δανεισμό, να καταγράφουν μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και να δυσκολεύονται να προσαρμόσουν τις δημόσιες δαπάνες τους στις οικονομικές δυνατότητές τους.

Οι πρόσφατες διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές πόλης που θύμισαν Αθήνα

Το άρθρο ξεκινά, ανατρέχοντας στις διαδηλώσεις που έγιναν πρόσφατα στο Παρίσι, το Μιλάνο και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου διαδηλωτές πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων, λεηλάτησαν καταστήματα και συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι εικόνες αυτές, σημειώνει η εφημερίδα, θυμίζουν έντονα την Αθήνα του 2010, όταν οι Έλληνες διαδήλωναν μαζικά εναντίον της λιτότητας, των περικοπών στις δημόσιες δαπάνες και της δραματικής αύξησης της φορολογίας. Ήταν το βαρύ τίμημα των προγραμμάτων διάσωσης που απέτρεψαν μια ανεξέλεγκτη ελληνική χρεοκοπία και την εξάπλωση της κρίσης στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η οικονομική κατάρρευση που ακολούθησε αποτέλεσε, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, τη βαθύτερη ύφεση σε περίοδο ειρήνης που γνώρισε ανεπτυγμένη οικονομία μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 1930, αφήνοντας την Ελλάδα φτωχότερη ακόμη και σήμερα. Η ελληνική κρίση λειτούργησε παράλληλα ως προειδοποίηση για την υπόλοιπη Ευρώπη, τροφοδοτώντας την αντίθεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Βρετανία, μάλιστα, συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτικού κλίματος, που οδήγησε στο Brexit.

Πώς άλλαξε η δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδας

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της ανάλυσης είναι ότι η οικονομική κρίση επέφερε μια βαθιά μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα δημοσιονομικά της.

Πριν το 2010, η χώρα συσσώρευε μεγάλα ελλείμματα, βασιζόταν στον συνεχή δανεισμό για τη χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών και αντιμετώπιζε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, ενώ το συνταξιοδοτικό κόστος αυξανόταν.

Η κρίση οδήγησε στην εφαρμογή επώδυνων μέτρων προσαρμογής. Μισθοί και συντάξεις μειώθηκαν, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξήθηκαν και η ανεργία εκτοξεύθηκε, την ώρα που η ελληνική οικονομία έχανε περίπου το ένα τέταρτο του μεγέθους της.

Ωστόσο, η εμπειρία αυτή άφησε πίσω της και μια διαφορετική αντίληψη για τα όρια των κρατικών δαπανών.

Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει κατορθώσει να διατηρεί δημοσιονομικά πλεονάσματα, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας, να βελτιώνει την είσπραξη των φόρων και να συγκρατεί τις δαπάνες της.

Παράλληλα, το κόστος δανεισμού έχει μειωθεί, ενώ η χώρα προχωρά ακόμη και σε πρόωρη αποπληρωμή υποχρεώσεων προς τους πιστωτές της, μια εξέλιξη που θα φαινόταν εξαιρετικά δύσκολη στα χρόνια της κορύφωσης της κρίσης.

Η αλλαγή νοοτροπίας στην πολιτική και στους ψηφοφόρους

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η WSJ στις πολιτικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Η δημοσιονομική υπευθυνότητα, σύμφωνα με την ανάλυση, δεν αποτελεί πλέον θέση που περιορίζεται σε ένα μόνο πολιτικό κόμμα, αλλά έχει αποκτήσει ευρύτερη αποδοχή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.

Η εμπειρία των μνημονίων, των περικοπών και της απώλειας εισοδημάτων έχει διαμορφώσει μεγαλύτερη επίγνωση των συνεπειών που μπορούν να έχουν οι οικονομικές υποσχέσεις, όταν δεν συνοδεύονται από επαρκείς πόρους.

ipoundiiiiiiiiii-iiiiii-3471.png

Αντίστοιχα, οι ψηφοφόροι εμφανίζονται λιγότερο δεκτικοί σε δεσμεύσεις για παροχές που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Η εφημερίδα αναδεικνύει αυτή τη μεταβολή ως ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα της ελληνικής κρίσης, σε μια περίοδο κατά την οποία άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ισχυρές κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις απέναντι σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις συντάξεις, τη φορολογία και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Παρά τη θετική αποτίμηση της δημοσιονομικής πορείας, η Wall Street Journal δεν παραβλέπει το μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος που εξακολουθεί να συνοδεύει την ελληνική ανάκαμψη.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι το ελληνικό ΑΕΠ παραμένει περίπου 20% χαμηλότερο σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, ενώ οι μισθοί εξακολουθούν να είναι χαμηλοί και η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των φτωχότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιστροφή στη δημοσιονομική σταθερότητα δεν έχει συνεπώς μεταφραστεί σε πλήρη αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου που χάθηκε κατά τα χρόνια της ύφεσης.

Αυτή είναι και μία από τις βασικές αντιφάσεις που αναδεικνύει το δημοσίευμα: η Ελλάδα μπορεί να αποτελεί πλέον παράδειγμα ορθότερης διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις μακροχρόνιες συνέπειες της οικονομικής κατάρρευσης.

Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, επομένως, δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει ευημερία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η επίτευξη ισχυρότερης οικονομικής ανάπτυξης, που θα επιτρέψει την ουσιαστική βελτίωση των εισοδημάτων.

Η ελληνική εμπειρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς αρκετές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με δημοσιονομικές πιέσεις που αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα χρόνια.

Η γήρανση του πληθυσμού αυξάνει το κόστος των συντάξεων και της υγειονομικής περίθαλψης, την ώρα που τα ήδη υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους περιορίζουν τις δυνατότητες των κυβερνήσεων να χρηματοδοτούν νέες δαπάνες.

Ταυτόχρονα, η αντίσταση των κοινωνιών σε περικοπές κοινωνικών παροχών ή σε αλλαγές των συνταξιοδοτικών συστημάτων καθιστά πολιτικά δύσκολη την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Wall Street Journal, το βασικό δίδαγμα από την ελληνική περίπτωση είναι ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν εγκαίρως τις μακροχρόνιες δημοσιονομικές ανισορροπίες, αντί να αναβάλλουν τις αναγκαίες αποφάσεις μέχρι να βρεθούν αντιμέτωπες με μια κρίση.

Η εφημερίδα τονίζει παράλληλα τη σημασία της ταχύτερης ανάπτυξης, καθώς χωρίς ενίσχυση της παραγωγικότητας και της οικονομικής δραστηριότητας, η δημοσιονομική προσαρμογή από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Το συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα χρειάστηκε να περάσει μέσα από μια εξαιρετικά επώδυνη οικονομική κρίση για να αλλάξει τη δημοσιονομική της πορεία. Για την υπόλοιπη Ευρώπη, το ερώτημα είναι εάν μπορεί να αντλήσει τα ίδια διδάγματα, χωρίς να χρειαστεί να υποστεί μια αντίστοιχη δοκιμασία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: Τρεις επιθέσεις σε ανήλικες μέσα σε δύο εβδομάδες

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Meta: Πρόστιμο 805 εκατ. ευρώ στην Ιταλία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων χιλιάδων χρηστών

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο βαθμός στον οποίο ενδέχεται να μειωθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γκάντι Άιζενκοτ χαρακτήρισε την έκκληση του Νετανιάχου για διαπραγματεύσεις πολιτικό κόλπο

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Έκρηξη σε φρεάτιο του ΔΕΔΔΗΕ μέσα στη λαϊκή αγορά- «Γλιτώσαμε για κλάσματα του δευτερολέπτου»

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό τροχαίο στην Εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων - Μία γυναίκα στο νοσοκομείο

21:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ιδιωτική εταιρεία για τα συστήματα ασφαλείας στα αεροδρόμια υπέδειξε ο υπουργός Μεταφορών για το χάος στα αεροδρόμια

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική καταιγίδα και τεράστιο χαλάζι στην Αργεντινή - Βίντεο

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Αρχαιολογικό συγκρότημα καταφυγίου με βυζαντινή εκκλησία άνοιξε για το κοινό

21:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Wall Street Journal: «Τι έμαθε η Ελλάδα από την χρεοκοπία της και τι δεν έχουν μάθει ακόμα άλλες χώρες της Ευρώπης»

21:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για απάτη σε βάρος 67χρονης - Ο απατεώνας έφυγε με λίρες και κοσμήματα

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Μόνο μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας μπορεί να «εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ»

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καματέρο: «Φύγε από εδώ» - Επεισόδιο μεταξύ του σύζυγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ζεφύρι με δύο νεκρούς πυροσβέστες: Τρεις συλλήψεις γυναικών, οι δύο ανήλικες - Αναζητείται ένας άνδρας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: Οργή για τον θάνατο 32χρονου ασθενή από ακραία βία νοσηλευτών σε ψυχιατρική κλινική

20:48ΚΟΣΜΟΣ

H Ζαχάροβα παρομοίασε το ΝΑΤΟ με πονεμένο δόντι: Χωρίς αυτό η ασφάλεια στην Ευρώπη θα ήταν μεγαλύτερη

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Τα πρώτα βήματα έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του - Δείτε βίντεο

20:32LIFESTYLE

Eurovision: Οι Φιλιππίνες κέρδισαν τον πρώτο Διαγωνισμό Τραγουδιού στην Ασία

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζεφύρι: Τα συλλυπητήρια Νικήτα Κακλαμάνη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών

20:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ. Βενιζέλος»: Εξομαλύνονται οι καθυστερήσεις από και προς τις ΗΠΑ μετά το γενικό μπλακ-άουτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καματέρο: «Φύγε από εδώ» - Επεισόδιο μεταξύ του σύζυγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ζεφύρι με δύο νεκρούς πυροσβέστες: Τρεις συλλήψεις γυναικών, οι δύο ανήλικες - Αναζητείται ένας άνδρας

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Χάθηκαν 2 παιδιά 9 και 11 ετών - Επιχείρηση ανεύρεσης για τους δύο ανηλίκους

18:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα - Πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη με Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηλικιωμένη κλείδωσε τον «εισπράκτορα» μαζι με τον άντρα της

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Ανιψιός της αντιδημάρχου Ερέτριας ο ένας νεκρός πυροσβέστης – Το σπαρακτικό αντίο της

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Έκρηξη σε φρεάτιο του ΔΕΔΔΗΕ μέσα στη λαϊκή αγορά- «Γλιτώσαμε για κλάσματα του δευτερολέπτου»

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τον πυρετό στο Αιγαίο ο Κιλιτσντάρογλου: Μπορεί να ξεσπάσει πόλεμος με την Ελλάδα

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρό τροχαίο στην Εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων - Μία γυναίκα στο νοσοκομείο

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική καταιγίδα και τεράστιο χαλάζι στην Αργεντινή - Βίντεο

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Τα πρώτα βήματα έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του - Δείτε βίντεο

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο στο Καματερό: Η στιγμή που η 36χρονη βγαίνει από το αυτοκίνητό της και το ΙΧ την εκτοξεύει στον αέρα

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: «Το παιδάκι μου δεν είναι καλά, μου την σακάτεψε ο εγκληματίας», συγκλονίζει ο πατέρας της 36χρονης

09:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έλληνες πρωταθλητές και ντόπινγκ: Τα ονόματα που συγκλόνισαν τον αθλητισμό και «κόστισαν» μετάλλια

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το σημείο της τραγωδίας- Το υπόγειο που έγινε παγίδα θανάτου

17:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ζητώ συγγνώμη από τον αδελφό μου Πύρρο» – Η πρώτη δήλωση του Οδυσσέα Δήμα μετά τη σύλληψή του

19:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμοκρασίες καλοκαιριού καταγράφηκαν το Σάββατο - Σε ποια περιοχή πλησίασε τους 30°C

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Πετιλόν για κύκλωμα Θεσσαλονίκης: «Μπλέχτηκα, κατέβηκα στις πλατείες και έκανα πάλι χρήση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ