Στο ΝΑΤΟ υπηρετούσε ο Αμερικανός στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Βρετανία

Αμερικανοί στρατιώτες, που αποτελούν μέρος της ΝΑΤΟϊκής δύναμης, παρατάσσονται στην αεροπορική βάση «Μιχαήλ Κογκαλνιτσέανου», κοντά στη λιμενική πόλη Κονστάντα της Μαύρης Θάλασσας, στην ανατολική Ρουμανία, την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022.

Snapshot Ένας 41χρονος Αμερικανός στρατιωτικός συνελήφθη στη Βρετανία με υποψίες κατασκοπείας υπέρ της Ρωσίας.

Ο συλληφθείς υπηρετούσε στη στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ στο Γκλόστερσαϊρ, στο Συμμαχικό Σώμα Ταχείας Αντίδρασης (ARRC).

Η σύλληψη έγινε με βάση τη βρετανική νομοθεσία για την εθνική ασφάλεια και αφορούσε την αποκάλυψη προστατευόμενων πληροφοριών και παροχή πληροφοριών στη Ρωσία.

Η έρευνα συνεχίζεται και η επιχείρηση υπογραμμίζει τη στενή συνεργασία Βρετανίας και ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας.

Η σύλληψη συνέβη μετά από απομάκρυνση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών από βρετανικές βάσεις λόγω απειλής από το Ιράν. Snapshot powered by AI

Ένας Αμερικανός στρατιωτικός 41 ετών, που συνελήφθη χθες Τρίτη στην Βρετανία με την υποψία ότι κατασκόπευε υπέρ της Ρωσίας, υπηρετούσε σε βάση του ΝΑΤΟ στο Γκλόστερσαϊρ, επεσήμανε η Βορειοατλαντική Συμμαχία σε ανακοίνωσή της.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Αμερικανός στρατιωτικός που συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία υπηρετούσε στο Συμμαχικό Σώμα Ταχείας Αντίδρασης (ARRC) του ΝΑΤΟ», δήλωσε χθες Τρίτη το βράδυ ανώτερος αξιωματικός του ΝΑΤΟ.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αστυνομίας της Βρετανίας επεσήμανε χθες το βράδυ ότι συνέλαβε αυτόν τον Αμερικανό στρατιωτικό «σε στενή συνεργασία» με τις ΗΠΑ κοντά στο Γκλόστερ, στη νοτιοδυτική Βρετανία.

Ο άνδρας συνελήφθη με βάση τα άρθρα 1 και 3 της βρετανικής νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια, τα οποία αφορούν την αποκάλυψη «προστατευόμενων πληροφοριών» και την παροχή συνδρομής σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι η εν λόγω χώρα «είναι η Ρωσία».

H στρατιωτική βάση Fairford της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας στο Γκλόστερσαϊρ

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι πραγματοποίησε έρευνα σε δύο σημεία στο Γκλόστερσαϊρ, όπου συνελήφθη ο άνδρας ο οποίος κρατείται σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου.

Η βάση της ARRC είναι η μεγαλύτερη που διαθέτει το ΝΑΤΟ στη Βρετανία, με περισσότερους από 400 ανθρώπους μόνιμο προσωπικό από 20 χώρες της Συμμαχίας.

«Οι κατηγορίες είναι σοβαρές και η έρευνά μας είναι σε εξέλιξη. Αυτή η επιχείρηση καταδεικνύει τη σταθερότητα της σχέσης μεταξύ της Βρετανίας και των ΗΠΑ σε θέματα δυνάμεων επιβολής της τάξης και εθνικής ασφάλειας», δήλωσε η Βίκι Έβανς, συντονίστρια της μάχης κατά της τρομοκρατίας.

Από την πλευρά του ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ έκανε λόγο για μια «σημαντική σύλληψη» που αφορά «κατηγορίες κατασκοπείας». «Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: το FBI δεν έχει καμία ανοχή προς οποιονδήποτε προδίδει τον όρκο του προς τις ΗΠΑ και του οποίου οι ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια και αυτή των εταίρων μας», τόνισε.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφού οι ΗΠΑ απομάκρυναν αεροπλάνα ανεφοδιασμού από τη στρατιωτική βάση της RAF στο Μίλντενχολ και τα μετέφεραν στη Γερμανία, λόγω απειλής από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Αυτή ήταν η δεύτερη απομάκρυνση αμερικανικών αεροσκαφών από βρετανική βάση σε διάστημα τριών μηνών: τον Σεπτέμβριο οι ΗΠΑ απομάκρυναν βομβαρδιστικά τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί για πλήγματα εναντίον του Ιράν από τη βάση της RAF στο Φέρφορντ έπειτα από ένα επεισόδιο το οποίο η αστυνομία συνέδεσε με το Ιράν.