Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι των Χούθι εναντίον του Ριάντ

Snapshot Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι εναντίον του Ριάντ.

Η Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας είχε σημάνει συναγερμό στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας πριν την αναχαίτιση των πυραύλων.

Οι αντάρτες Χούθι συνεχίζουν να επιχειρούν επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές εντός της Σαουδικής Αραβίας, παρά τις επιτυχείς εξουδετερώσεις από το Ριάντ.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Υεμένη επιδεινώνει την ασφάλεια στην περιοχή του Κόλπου, αναδεικνύοντας τον πόλεμο δια αντιπροσώπων. Snapshot powered by AI

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς στόχος αεροπορικής επίθεσης έγινε η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία του Ριάντ ανακοίνωσε την επιτυχή αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων τους οποίους εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι. Ο αραβικός συνασπισμός, ο οποίος υποστηρίζει σταθερά τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, κινητοποιήθηκε άμεσα απέναντι στους φιλοϊρανούς αντάρτες για να αποτρέψει το χτύπημα.

Νωρίτερα η κατάσταση μύριζε μπαρούτι. Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του βασιλείου είχε σημάνει συναγερμό στην ευρύτερη περιοχή της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, προειδοποιώντας τους κατοίκους για τον επερχόμενο κίνδυνο. Όπως ανακοινώθηκε λίγη ώρα αργότερα από τις τοπικές αρχές, ο συναγερμός αυτός έχει πλέον λήξει.

Την ίδια ώρα, η πολυετής σύγκρουση στο έδαφος της Υεμένης συνεχίζει να παράγει στρατιωτικούς κραδασμούς. Οι αντάρτες επιχειρούν τακτικά να πλήξουν κρίσιμες υποδομές βαθιά στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Κι όμως, το Ριάντ καταφέρνει ως επί το πλείστον να εξουδετερώνει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, η συνεχιζόμενη στρατιωτική τριβή αναδεικνύει τον εύθραυστο χαρακτήρα της ασφάλειας στον Κόλπο, με τον πόλεμο δια αντιπροσώπων να παραμένει ενεργός.

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