Σαουδική Αραβία: «Χτυπήθηκε» ο εμβληματικός πύργος της Aramco από πυραυλική επίθεση των Χούθι

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την επίθεση

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Σαουδική Αραβία: «Χτυπήθηκε» ο εμβληματικός πύργος της Aramco από πυραυλική επίθεση των Χούθι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Χούθι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση στον εμβληματικό πύργο της Aramco στο Ριάντ, παρά τους ισχυρισμούς της Σαουδικής Αραβίας για αναχαίτιση του πυραύλου.
  • Η επίθεση προκάλεσε μικρές ζημιές στο διοικητικό κτίριο της Aramco στην οικονομική περιοχή King Abdullah, χωρίς να αναφερθούν θύματα.
  • Οι αρμόδιες αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανταποκρίθηκαν άμεσα και έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα μετά το περιστατικό.
  • Οι Χούθι έχουν στοχεύσει επανειλημμένα στρατηγικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο.
  • Οι Χούθι ζητούν οικονομική αποζημίωση 51 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αναγνώριση ως ηγέτες της Υεμένης για να σταματήσουν τις επιθέσεις στο Ριάντ.
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Πυραυλική επίθεση εξαπέλυσαν την Κυριακή, οι Χούθι εναντίον του εμβληματικού πύργου της Aramco στην οικονομική περιοχή του Ριάντ, παρά τους ισχυρισμούς της Σαουδικής Αραβίας ότι ο πύραυλος αναχαιτίστηκε.

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δεν ανέφερε θύματα μετά την καταστροφή από συντρίμμια πυραύλων στο κτήριο της Aramco στην οικονομική περιοχή King Abdullah.

Επίσημη πηγή στο Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι ένα διοικητικό κτίριο που ανήκει στη Saudi Aramco στο Ριάντ υπέστη «απόπειρα επίθεσης».

«Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων που προκάλεσαν μικρές ζημιές στο κτίριο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή θάνατοι, ευτυχώς. Η πηγή πρόσθεσε ότι οι αρμόδιες αρχές ανταποκρίθηκαν άμεσα στο περιστατικό και έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα», έγραψε το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας στο X.

Οι Χούθι έχουν στοχεύσει αεροδρόμια, λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο, ενώ το βασίλειο έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη.

Οι ανανεωμένες μάχες κατέστρεψαν μια εκεχειρία του 2022 με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ και έγιναν μέτωπο στον ευρύτερο πόλεμο που ξεκίνησε με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν τον Φεβρουάριο.

Οι Χούθι ζήτησαν 51 δισεκατομμύρια δολάρια και αναγνώριση ως ηγέτες της Υεμένης για να σταματήσουν τις επιθέσεις στο βασίλειο, ανέφερε η Wall Street Journal (WSJ), καθώς το χτύπημα κοντά στον πύργο Aramco αυξάνει την πίεση στο Ριάντ.

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