Εορτολόγιο 15 Νοεμβρίου: Οι μάρτυρες που η Εκκλησία μας τιμά σήμερα

Σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών Γουρία, Σαμωνά και Αβίβου καθώς και των Αγίων Μαρτύρων Ευψυχίου, Καρτερίου και Νεάρχου

Newsroom

Εορτολόγιο 15 Νοεμβρίου: Οι μάρτυρες που η Εκκλησία μας τιμά σήμερα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 14 Νοεμβρίου τιμάται η μνήμη του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
  • Ο Άγιος Φίλιππος ήταν από τους δώδεκα αποστόλους και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους, μαρτυρώντας στην Ιεράπολη της Συρίας.
  • Η θήκη με την ιερή κάρα του Αγίου Φιλίππου φυλάσσεται σήμερα στην Ιερά Μονή του Σταυρού στο Όμοδος της Κύπρου.
  • Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υπερασπίστηκε τον ησυχασμό και τη θεολογική διάκριση μεταξύ θείας ουσίας και ενεργείας, με την Εκκλησία να επικυρώνει τις απόψεις του σε τέσσερις Συνόδους.
  • Η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου τιμάται επίσημα την Β’ Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ενώ το τίμιο σώμα του θεωρείται άφθαρτο και θαυματουργό.
Snapshot powered by AI

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να έχει γιορτή

Άγιοι Γουρίας, Σαμωνάς και Άβιβος οι Ομολογητές

Ο Γουρίας και ο Σαμωνάς, αγωνιζόμενοι τον Ιερό αγώνα της χριστιανικής πίστης, συνελήφθησαν από τον ηγεμόνα Αντωνίνο, κατά το διωγμό επί Διοκλητιανού. Και αφού υπέστησαν με θαυμαστή υπομονή πολλά βάσανα, αποκεφαλίσθηκαν.

Ο Άβιβος έζησε λίγα χρόνια αργότερα και ήταν από ένα χωριό της Έδεσσας που ονομαζόταν Αποθελσαία. Τότε βασιλιάς ήταν ο Λικίνιος, ο γνωστός αντίπαλος του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Ο Άβιβος, λοιπόν, προχειρίσθηκε Ιεροδιάκονος και διακρινόταν για τη μεγάλη ευσέβεια του και τον πολύ ζήλο για το υπούργημά του. Ιδιαίτερα, όμως, διακρινόταν για τη θερμή αγάπη του στο Ιερό κήρυγμα, τηρώντας το θεόπνευστο λόγο της Αγίας Γραφής, που λέει: Κήρυξε τον λόγο του Θεού, στάσου επιτηρητής και καθοδηγός στους ακροατές σου, όχι μόνο σε κατάλληλες περιστάσεις, αλλά και σ’ εκείνες που φαίνονται ακατάλληλες περιστάσεις, έλεγξε, επίπληξε, παρηγόρησε με κάθε μακροθυμία και με κάθε μέθοδο διδασκαλίας.

Ο ηγεμόνας Λυσανίας, όταν είδε τον Άβιβο να προσελκύει πολλούς ειδωλολάτρες με το θερμό του κήρυγμα, τον συνέλαβε και αφού τον κρέμασε σε στύλο και τον έσχισε με σιδερένια νύχια, έπειτα τον οδήγησε έξω από την πόλη, όπου τον έριξε μέσα στη φωτιά, και έτσι ο Άβιβος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:25ΥΓΕΙΑ

«Η Ιατρική δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους δημοφιλίας» - Βαθμολογία με αστεράκια σε app του ΕΟΠΥΥ και οι ενστάσεις των γιατρών - Ο πρόεδρος του ΙΣΠ στο Newsbomb

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ζεφύρι - Νεκροί πυροσβέστες: Μόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο ένας - Πατέρας, μητέρα και κόρες πετούσαν υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα στο υπόγειο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Νοεμβρίου: Οι μάρτυρες που η Εκκλησία μας τιμά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Νοεμβρίου

05:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

120 δόσεις: Ανοίγει τον Νοέμβριο η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για χρέη

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Επιβεβαίωσε το θάνατο διοικητή της - Είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό της 7ης Οκτωβρίου

04:29ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι των Χούθι εναντίον του Ριάντ

03:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 20 Νοεμβρίου: Πληρωμές για ανεργία, μητρότητα και εφάπαξ

03:22ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Πέμπτος νεκρός στρατιώτης από τη φονική πυρκαγιά σε βάση της Αλμπέρτα

02:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιτυχημένη πρόσδεση του διαστημικού σκάφους Starship της SpaceX κατά την επιστροφή του στη Γη

02:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Ανακοινώθηκαν οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής σε 4,4 εκατ. δικαιούχους – Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι

01:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Δοκιμή, ένα, δύο, τρία...»: Τεχνικό πρόβλημα στον ήχο στη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Μεταφορών για το χάος στις αερομεταφορές

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι σκότωσε διοικητή της Χαμάς

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: Τρία δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκες

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας έσβησε φωτιά σε αυτοκίνητο

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Χιλιάδες διαδηλωτές σε περισσότερες από 30 πόλεις για το στεγαστικό ζήτημα

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Σε ραδιοφωνική εκπομπή του Έλτον Τζον για τα 78α γενέθλιά του

23:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πορτογαλία - Δανία: Σείστηκε το γήπεδο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης - Βίντεο

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: 17χρονος συγκρούστηκε με μηχανή ενώ οδηγούσε πατίνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καματέρο: «Φύγε από εδώ» - Επεισόδιο μεταξύ του σύζυγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

18:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα - Πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη με Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηλικιωμένη κλείδωσε τον «εισπράκτορα» μαζι με τον άντρα της

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Νοεμβρίου: Οι μάρτυρες που η Εκκλησία μας τιμά σήμερα

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ζεφύρι με δύο νεκρούς πυροσβέστες: Τρεις συλλήψεις γυναικών, οι δύο ανήλικες - Αναζητείται ένας άνδρας

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Ανιψιός της αντιδημάρχου Ερέτριας ο ένας νεκρός πυροσβέστης – Το σπαρακτικό αντίο της

23:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πορτογαλία - Δανία: Σείστηκε το γήπεδο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης - Βίντεο

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ζεφύρι - Νεκροί πυροσβέστες: Μόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο ένας - Πατέρας, μητέρα και κόρες πετούσαν υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα στο υπόγειο

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: Τρεις επιθέσεις με σεξουαλικό κίνητρο σε ανήλικες μέσα σε δύο εβδομάδες

09:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έλληνες πρωταθλητές και ντόπινγκ: Τα ονόματα που συγκλόνισαν τον αθλητισμό και «κόστισαν» μετάλλια

17:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ζητώ συγγνώμη από τον αδελφό μου Πύρρο» – Η πρώτη δήλωση του Οδυσσέα Δήμα μετά τη σύλληψή του

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τον πυρετό στο Αιγαίο ο Κιλιτσντάρογλου: Μπορεί να ξεσπάσει πόλεμος με την Ελλάδα

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: Οργή για τον θάνατο 32χρονου ασθενή από ακραία βία νοσηλευτών σε ψυχιατρική κλινική

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Νοεμβρίου

02:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Ανακοινώθηκαν οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής σε 4,4 εκατ. δικαιούχους – Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι

21:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Wall Street Journal: «Τι έμαθε η Ελλάδα από την χρεοκοπία της και τι δεν έχουν μάθει ακόμα άλλες χώρες της Ευρώπης»

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Τα πρώτα βήματα έξι μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του - Δείτε βίντεο

11:00WHAT THE FACT

Είναι καλό να στολίζουμε νωρίς για τα Χριστούγεννα; Πώς απαντάει η ψυχολογία

05:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

120 δόσεις: Ανοίγει τον Νοέμβριο η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για χρέη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ