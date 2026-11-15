Εορτολόγιο 15 Νοεμβρίου: Οι μάρτυρες που η Εκκλησία μας τιμά σήμερα

Snapshot Στις 14 Νοεμβρίου τιμάται η μνήμη του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.

Ο Άγιος Φίλιππος ήταν από τους δώδεκα αποστόλους και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους, μαρτυρώντας στην Ιεράπολη της Συρίας.

Η θήκη με την ιερή κάρα του Αγίου Φιλίππου φυλάσσεται σήμερα στην Ιερά Μονή του Σταυρού στο Όμοδος της Κύπρου.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υπερασπίστηκε τον ησυχασμό και τη θεολογική διάκριση μεταξύ θείας ουσίας και ενεργείας, με την Εκκλησία να επικυρώνει τις απόψεις του σε τέσσερις Συνόδους.

Η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου τιμάται επίσημα την Β’ Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ενώ το τίμιο σώμα του θεωρείται άφθαρτο και θαυματουργό. Snapshot powered by AI

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να έχει γιορτή

Άγιοι Γουρίας, Σαμωνάς και Άβιβος οι Ομολογητές

Ο Γουρίας και ο Σαμωνάς, αγωνιζόμενοι τον Ιερό αγώνα της χριστιανικής πίστης, συνελήφθησαν από τον ηγεμόνα Αντωνίνο, κατά το διωγμό επί Διοκλητιανού. Και αφού υπέστησαν με θαυμαστή υπομονή πολλά βάσανα, αποκεφαλίσθηκαν.

Ο Άβιβος έζησε λίγα χρόνια αργότερα και ήταν από ένα χωριό της Έδεσσας που ονομαζόταν Αποθελσαία. Τότε βασιλιάς ήταν ο Λικίνιος, ο γνωστός αντίπαλος του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Ο Άβιβος, λοιπόν, προχειρίσθηκε Ιεροδιάκονος και διακρινόταν για τη μεγάλη ευσέβεια του και τον πολύ ζήλο για το υπούργημά του. Ιδιαίτερα, όμως, διακρινόταν για τη θερμή αγάπη του στο Ιερό κήρυγμα, τηρώντας το θεόπνευστο λόγο της Αγίας Γραφής, που λέει: Κήρυξε τον λόγο του Θεού, στάσου επιτηρητής και καθοδηγός στους ακροατές σου, όχι μόνο σε κατάλληλες περιστάσεις, αλλά και σ’ εκείνες που φαίνονται ακατάλληλες περιστάσεις, έλεγξε, επίπληξε, παρηγόρησε με κάθε μακροθυμία και με κάθε μέθοδο διδασκαλίας.

Ο ηγεμόνας Λυσανίας, όταν είδε τον Άβιβο να προσελκύει πολλούς ειδωλολάτρες με το θερμό του κήρυγμα, τον συνέλαβε και αφού τον κρέμασε σε στύλο και τον έσχισε με σιδερένια νύχια, έπειτα τον οδήγησε έξω από την πόλη, όπου τον έριξε μέσα στη φωτιά, και έτσι ο Άβιβος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό.

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