Είναι καλό να στολίζουμε νωρίς για τα Χριστούγεννα; Πώς απαντάει η ψυχολογία

Snapshot Η πρόωρη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση μπορεί να βοηθά στην αντιμετώπιση της χειμερινής κατάθλιψης και στη διατήρηση της ευτυχίας κατά τη μετάβαση στο χειμώνα.

Η ψυχολογική προετοιμασία μέσω του στολισμού ενισχύει τη θετική συναισθηματική διάθεση και την προσμονή για τις γιορτές.

Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια ενεργοποιούν νοσταλγικά συναισθήματα από την παιδική ηλικία, παρατείνοντας τον ενθουσιασμό των γιορτών.

Η εορταστική διακόσμηση συνδέεται με αυξημένη κοινωνικότητα και αίσθηση κοινότητας, σύμφωνα με έρευνα στο Journal of Environmental Psychology.

Η επιλογή να μην στολίζει κανείς νωρίς δεν υποδηλώνει μειωμένη απόλαυση των γιορτών ή προβλήματα, αλλά απλώς διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις. Snapshot powered by AI

Για μερικούς ανθρώπους το να σηματοδοτούν την περίοδο των Χριστουγέννων πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο, ήδη από τον Νοέμβριο, στολίζοντας το σπίτι ή ακούγοντας γιορτινά τραγούδια, έχει κατακριθεί έντονα.

Ωστόσο ειδικοί αντιπαραβάλουν μια σειρά από λόγους, που η πρόωρη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κριτικής.

Όπως αναφέρουν η πρόωρη εορταστική ατμόσφαιρα μπορεί για πολλούς ανθρώπους να αντισταθμίζει την χειμερινή κατάθλιψη ειδικά μετά την αλλαγή της ώρας και το περισσότερο σκοτάδι κατά τη διάρκεια της μέρας ή όταν κάνει πολύ κρύο. Η συμπερίληψη της χριστουγεννιάτικης αισθητικής είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ευτυχίας κάποιων ανθρώπων κατά τη μετάβαση από το φθινόπωρο στο χειμώνα.

Για τον ψυχαναλυτή Steve McKeown, o πρόωρος στολισμός, η προσμονή και η αυξανόμενη ανυπομονησία για τις γιορτές έχουν όλα μια θετική συναισθηματική επίδραση που ξεπερνά κατά πολύ την απλή προετοιμασία του σπιτιού για την εποχή. Προετοιμάζουν το μυαλό για τον εορτασμό, για τη συνάθροιση, για την παρέα με την οικογένεια είτε αυτό σημαίνει ένα άτομο, δύο, είτε ένα ολόκληρο πλήθος. Είναι ένας τρόπος να προετοιμαστούμε συναισθηματικά για τις αγκαλιές και τα χαμόγελα που χαρακτηρίζουν το πνεύμα των γιορτών.

Η ευεργετική επίδραση της νοσταγλίας

Ο McKeown λέει ότι το να βάζεις τα στολίδια νωρίς δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τη νοσταλγία των Χριστουγέννων της παιδικής ηλικίας.

«Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και ανησυχία, στους ανθρώπους αρέσει να συνδέονται με πράγματα που τους κάνουν ευτυχισμένους και τα χριστουγεννιάτικα στολίδια ξυπνούν αυτά τα έντονα συναισθήματα της παιδικής ηλικίας», είπε. Προσθέτει ότι, «τα στολίδια είναι απλώς μια άγκυρα ή μια διαδρομή προς εκείνα τα παλιά, μαγικά συναισθήματα ενθουσιασμού της παιδικής ηλικίας, οπότε το να βάζεις τα χριστουγεννιάτικα στολίδια νωρίς παρατείνει τον ενθουσιασμό!»

Ωστόσο καλεί να μην ανησυχούν όσοι δεν στολίζουν νωρίς. Το να μην στολίζετε νωρίς δεν σημαίνει ότι κάποιος απολαμβάνει λιγότερο τις γιορτές, ούτε το να επιλέγει κανείς να μην γιορτάζει με παραδοσιακό τρόπο υποδηλώνει μια ταραγμένη παιδική ηλικία. Σημαίνει απλώς ότι ορισμένοι άνθρωποι θέλουν – ή χρειάζονται – αυτή την επιπλέον εορταστική τόνωση.

Η διακόσμηση του σπιτιού και η συναισθηματική σας διάθεση

Η ψυχολογία έχει εξετάσει εδώ και καιρό πώς η διακόσμηση διαμορφώνει την ευημερία. Η συναισθηματική εσωτερική διακόσμηση στοχεύει στη δημιουργία χώρων που αφηγούνται προσωπικές ιστορίες και καλλιεργούν θετικά συναισθήματα.

Βασίζεται σε αρχές όπως:

- το φυσικό φως που βελτιώνει τη διάθεση·

-η τάξη και η καθαριότητα που ανακουφίζουν από το άγχος·

-οι λειτουργικές διατάξεις που προάγουν την αρμονία και τη ροή·

-τα φυτά και τα φυσικά υλικά που μειώνουν το άγχος· καθώς και

-οι συναισθηματικές επιδράσεις του χρώματος.

Η διακόσμηση των εορτών ταιριάζει σε αυτή τη λογική: φέρνει πίσω ευχάριστες αναμνήσεις, εντείνει την προσμονή και βοηθά στη διατήρηση παραδόσεων που, αλλιώς, θα μπορούσαν να ξεθωριάσουν με τον καιρό.

Μελέτη για τα σπίτια με εορταστική διακόσμηση

Η έρευνα υποστηρίζει αυτή την ιδέα. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Environmental Psychology διαπίστωσε ότι τα σπίτια που ήταν διακοσμημένα εξωτερικά θεωρούνταν πιο «φιλικά και ενωτικά», και ότι οι ένοικοί τους φαίνονταν πιο κοινωνικοί και προσιτοί κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Η διακόσμηση λειτουργούσε ως σήμα, ως ένας τρόπος έκφρασης ανοιχτότητας και σύνδεσης με τη γειτονιά.

Τα Χριστούγεννα παραμένουν η πιο πολυαναμενόμενη γιορτή για πολλούς ανθρώπους. Το βασικό τους μήνυμα επικεντρώνεται στην ειρήνη, την αγάπη, τη συντροφικότητα, τα δώρα που ανεβάζουν το ηθικό και τον ελεύθερο χρόνο που το ανεβάζει ακόμη περισσότερο.

Για αυτόν τον λόγο, ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι η διακόσμηση πριν από τον Δεκέμβριο μπορεί να αποτελεί ένδειξη ενός ευτυχισμένου ατόμου, ή τουλάχιστον κάποιου που ανυπομονεί να νιώσει αυτή την ευτυχία νωρίτερα.

Κατεβάσατε τις κούτες με τα στολίδια ή ακόμα;