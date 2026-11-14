Είναι καλό να στολίζουμε νωρίς για τα Χριστούγεννα; Πώς απαντάει η ψυχολογία

Η πρόωρη εορταστική ατμόσφαιρα μπορεί για πολλούς ανθρώπους να αντισταθμίζει την χειμερινή κατάθλιψη ειδικά μετά την αλλαγή της ώρας

Μάνος Χατζηγιάννης

Είναι καλό να στολίζουμε νωρίς για τα Χριστούγεννα; Πώς απαντάει η ψυχολογία
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πρόωρη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση μπορεί να βοηθά στην αντιμετώπιση της χειμερινής κατάθλιψης και στη διατήρηση της ευτυχίας κατά τη μετάβαση στο χειμώνα.
  • Η ψυχολογική προετοιμασία μέσω του στολισμού ενισχύει τη θετική συναισθηματική διάθεση και την προσμονή για τις γιορτές.
  • Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια ενεργοποιούν νοσταλγικά συναισθήματα από την παιδική ηλικία, παρατείνοντας τον ενθουσιασμό των γιορτών.
  • Η εορταστική διακόσμηση συνδέεται με αυξημένη κοινωνικότητα και αίσθηση κοινότητας, σύμφωνα με έρευνα στο Journal of Environmental Psychology.
  • Η επιλογή να μην στολίζει κανείς νωρίς δεν υποδηλώνει μειωμένη απόλαυση των γιορτών ή προβλήματα, αλλά απλώς διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις.
Snapshot powered by AI

Για μερικούς ανθρώπους το να σηματοδοτούν την περίοδο των Χριστουγέννων πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο, ήδη από τον Νοέμβριο, στολίζοντας το σπίτι ή ακούγοντας γιορτινά τραγούδια, έχει κατακριθεί έντονα.

Ωστόσο ειδικοί αντιπαραβάλουν μια σειρά από λόγους, που η πρόωρη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κριτικής.

Όπως αναφέρουν η πρόωρη εορταστική ατμόσφαιρα μπορεί για πολλούς ανθρώπους να αντισταθμίζει την χειμερινή κατάθλιψη ειδικά μετά την αλλαγή της ώρας και το περισσότερο σκοτάδι κατά τη διάρκεια της μέρας ή όταν κάνει πολύ κρύο. Η συμπερίληψη της χριστουγεννιάτικης αισθητικής είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ευτυχίας κάποιων ανθρώπων κατά τη μετάβαση από το φθινόπωρο στο χειμώνα.

Για τον ψυχαναλυτή Steve McKeown, o πρόωρος στολισμός, η προσμονή και η αυξανόμενη ανυπομονησία για τις γιορτές έχουν όλα μια θετική συναισθηματική επίδραση που ξεπερνά κατά πολύ την απλή προετοιμασία του σπιτιού για την εποχή. Προετοιμάζουν το μυαλό για τον εορτασμό, για τη συνάθροιση, για την παρέα με την οικογένεια είτε αυτό σημαίνει ένα άτομο, δύο, είτε ένα ολόκληρο πλήθος. Είναι ένας τρόπος να προετοιμαστούμε συναισθηματικά για τις αγκαλιές και τα χαμόγελα που χαρακτηρίζουν το πνεύμα των γιορτών.

Η ευεργετική επίδραση της νοσταγλίας

Ο McKeown λέει ότι το να βάζεις τα στολίδια νωρίς δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τη νοσταλγία των Χριστουγέννων της παιδικής ηλικίας.

«Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και ανησυχία, στους ανθρώπους αρέσει να συνδέονται με πράγματα που τους κάνουν ευτυχισμένους και τα χριστουγεννιάτικα στολίδια ξυπνούν αυτά τα έντονα συναισθήματα της παιδικής ηλικίας», είπε. Προσθέτει ότι, «τα στολίδια είναι απλώς μια άγκυρα ή μια διαδρομή προς εκείνα τα παλιά, μαγικά συναισθήματα ενθουσιασμού της παιδικής ηλικίας, οπότε το να βάζεις τα χριστουγεννιάτικα στολίδια νωρίς παρατείνει τον ενθουσιασμό!»

Χριστούγεννα διακόσμηση

Ωστόσο καλεί να μην ανησυχούν όσοι δεν στολίζουν νωρίς. Το να μην στολίζετε νωρίς δεν σημαίνει ότι κάποιος απολαμβάνει λιγότερο τις γιορτές, ούτε το να επιλέγει κανείς να μην γιορτάζει με παραδοσιακό τρόπο υποδηλώνει μια ταραγμένη παιδική ηλικία. Σημαίνει απλώς ότι ορισμένοι άνθρωποι θέλουν – ή χρειάζονται – αυτή την επιπλέον εορταστική τόνωση.

Η διακόσμηση του σπιτιού και η συναισθηματική σας διάθεση

Η ψυχολογία έχει εξετάσει εδώ και καιρό πώς η διακόσμηση διαμορφώνει την ευημερία. Η συναισθηματική εσωτερική διακόσμηση στοχεύει στη δημιουργία χώρων που αφηγούνται προσωπικές ιστορίες και καλλιεργούν θετικά συναισθήματα.

Βασίζεται σε αρχές όπως:

- το φυσικό φως που βελτιώνει τη διάθεση·

-η τάξη και η καθαριότητα που ανακουφίζουν από το άγχος·

-οι λειτουργικές διατάξεις που προάγουν την αρμονία και τη ροή·

-τα φυτά και τα φυσικά υλικά που μειώνουν το άγχος· καθώς και

-οι συναισθηματικές επιδράσεις του χρώματος.

Η διακόσμηση των εορτών ταιριάζει σε αυτή τη λογική: φέρνει πίσω ευχάριστες αναμνήσεις, εντείνει την προσμονή και βοηθά στη διατήρηση παραδόσεων που, αλλιώς, θα μπορούσαν να ξεθωριάσουν με τον καιρό.

Μελέτη για τα σπίτια με εορταστική διακόσμηση

Η έρευνα υποστηρίζει αυτή την ιδέα. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Environmental Psychology διαπίστωσε ότι τα σπίτια που ήταν διακοσμημένα εξωτερικά θεωρούνταν πιο «φιλικά και ενωτικά», και ότι οι ένοικοί τους φαίνονταν πιο κοινωνικοί και προσιτοί κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Η διακόσμηση λειτουργούσε ως σήμα, ως ένας τρόπος έκφρασης ανοιχτότητας και σύνδεσης με τη γειτονιά.

Τα Χριστούγεννα παραμένουν η πιο πολυαναμενόμενη γιορτή για πολλούς ανθρώπους. Το βασικό τους μήνυμα επικεντρώνεται στην ειρήνη, την αγάπη, τη συντροφικότητα, τα δώρα που ανεβάζουν το ηθικό και τον ελεύθερο χρόνο που το ανεβάζει ακόμη περισσότερο.

Για αυτόν τον λόγο, ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι η διακόσμηση πριν από τον Δεκέμβριο μπορεί να αποτελεί ένδειξη ενός ευτυχισμένου ατόμου, ή τουλάχιστον κάποιου που ανυπομονεί να νιώσει αυτή την ευτυχία νωρίτερα.

Κατεβάσατε τις κούτες με τα στολίδια ή ακόμα;

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλιμος: Έφοδος για καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας αποκάλυψε ολόκληρο οπλοστάσιο και εκατοντάδες αναβολικά

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης μετά τη συνάντηση με Γεραπετρίτη: «Μόνη ασφαλής οδός αυτή της διεθνούς νομιμότητας»

12:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης: Παράταση των επιδοτήσεων έως τις 30 Νοεμβρίου - Πόσο μειώνονται οι τιμές

11:49LIFESTYLE

Ντέμι Μουρ: Έκλεισε τα 64 και παραμένει εκθαμβωτική - Με ποιους γιόρτασε τα γενέθλιά της

11:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκληρά σχόλια από τα διεθνή ΜΜΕ για τη συντριβή της Εθνικής Ελλάδας με 7-0: «Ταπείνωση και ντροπή»

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε 60χρονο που έκανε παράνομα βελονισμό χωρίς άδεια - Κατασχέθηκε εξοπλισμός

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Σιδηρόδρομος: Τι αλλάζει στην ασφάλεια και στον έλεγχο των τρένων με το railway.gov.gr

11:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Δεν εμφανίστηκε, οπότε την απέλυσα» - Ο Ταραντίνο αποκάλυψε πως έκοψε την Ιζαμπέλ Ιπέρ από το «Άδοξοι Μπάσταρδοι» και δεν ήθελε αρχικά τη Μελανί Λοράν

11:30LIFESTYLE

Τζέιμς Μποντ: Το όνομα που κερδίζει έδαφος και οι παρασκηνιακές συζητήσεις

11:22ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα ψύξης επιχειρήσεων τροφίμων

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο στο Καματερό: Η στιγμή που η 36χρονη βγαίνει από το αυτοκίνητό της και το ΙΧ την εκτοξεύει στον αέρα

11:00WHAT THE FACT

Είναι καλό να στολίζουμε νωρίς για τα Χριστούγεννα; Πώς απαντάει η ψυχολογία

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη Wall Street Journal: «Στόχος ανάπτυξη με διπλάσιο ρυθμό από την Ευρωζώνη»

10:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Microsoft: Αποκαταστάθηκε πλήρως η λειτουργία του Outlook και του Teams μετά την παγκόσμια διακοπή

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Παιδικά πάρτι: Ένας μικρός… οικονομικός εφιάλτης για τους γονείς - Πόσο κοστίζουν τα γενέθλια

10:33WHAT THE FACT

Οι κάστορες επιστρέφουν στο Λοχ Νες για πρώτη φορά μετά από 500 χρόνια: Θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

10:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SpaceX: Ακυρώθηκε η προσπάθεια ανάκτησης του πυραύλου Super Heavy – Εξερράγη στον Κόλπο του Μεξικού

10:23LIFESTYLE

Ο Κορεάτης που τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου ξαναχτυπά με τον «Λογαριασμό» και γίνεται viral

10:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρική ενέργεια: Γιατί πουλάμε φθηνά ρεύμα το μεσημέρι και αγοράζουμε ακριβότερα το βράδυ

10:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

U2 και Ντόλι Πάρτον: Κυκλοφόρησε το ντουέτο τους που ηχογραφήθηκε λίγο πριν από τον θάνατό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο στο Καματερό: Η στιγμή που η 36χρονη βγαίνει από το αυτοκίνητό της και το ΙΧ την εκτοξεύει στον αέρα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το απρόοπτο: Γιατί ζητά από τους πολίτες να έχουν πακέτο επιβίωσης για 72 ώρες

11:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκληρά σχόλια από τα διεθνή ΜΜΕ για τη συντριβή της Εθνικής Ελλάδας με 7-0: «Ταπείνωση και ντροπή»

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Παιδικά πάρτι: Ένας μικρός… οικονομικός εφιάλτης για τους γονείς - Πόσο κοστίζουν τα γενέθλια

09:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έλληνες πρωταθλητές και ντόπινγκ: Τα ονόματα που συγκλόνισαν τον αθλητισμό και «κόστισαν» μετάλλια

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ορλεάνη: Συγκλονιστικό βίντεο με επιβάτες να κολυμπούν στον Μισισιπή για να σωθούν μετά τη σύγκρουση ποταμόπλοιου με δεξαμενόπλοιο

06:25ΥΓΕΙΑ

«Οι Έλληνες φοβούνται τον καρκίνο αλλά πεθαίνουν από καρδιά» - Μάστιγα οι θάνατοι σε νέες ηλικίες

07:15ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Ηλιάδη στις Φέρες του Έβρου: Η εντολή στον πορτιέρη και η συγκάλυψη

11:49LIFESTYLE

Ντέμι Μουρ: Έκλεισε τα 64 και παραμένει εκθαμβωτική - Με ποιους γιόρτασε τα γενέθλιά της

10:23LIFESTYLE

Ο Κορεάτης που τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου ξαναχτυπά με τον «Λογαριασμό» και γίνεται viral

12:18WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του ωκεανού μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις αερομεταφορές των ΗΠΑ: Χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις, εγκλωβισμένοι επιβάτες - Η αιτία για το black out

12:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης: Παράταση των επιδοτήσεων έως τις 30 Νοεμβρίου - Πόσο μειώνονται οι τιμές

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Σιδηρόδρομος: Τι αλλάζει στην ασφάλεια και στον έλεγχο των τρένων με το railway.gov.gr

08:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πότε μπορεί να «σπάσει» ένα μισθωτήριο πριν από τη λήξη του - Τα δικαιώματα ιδιοκτητών και ενοικιαστών

10:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SpaceX: Ακυρώθηκε η προσπάθεια ανάκτησης του πυραύλου Super Heavy – Εξερράγη στον Κόλπο του Μεξικού

08:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι 4 λόγοι που οδηγούν χιλιάδες ασφαλισμένους στην έξοδο - Πάνω από 200.000 αιτήσεις

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Nvidia: Πώς ο Τζένσεν Χουάνγκ κρατούσε στο σκοτάδι κορυφαία στελέχη για την εξωσυζυγική σχέση του

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε σχολείο περιοχής της Λάρισας: Μητέρα εισέβαλε σε τάξη και επιτέθηκε σε καθηγητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ