Jeep Wrangler Scrambler SRT: Επιστρέφει με V8 6,4 λίτρων και 470 ίππους

Snapshot Η Jeep παρουσίασε το Wrangler Scrambler SRT Concept, ένα πρωτότυπο pick-up βασισμένο στο Wrangler, σχεδιασμένο για γρήγορη οδήγηση στην έρημο.

Το μοντέλο διαθέτει ανεξάρτητη εμπρός ανάρτηση και άξονα εμπνευσμένο από αγωνιστικά Trophy Trucks, με τροχούς 17 ιντσών και ελαστικά 37 ιντσών.

Φέρει κινητήρα HEMI V8 6,4 λίτρων με 470 ίππους και 637 Nm ροπής, κατάλληλο για γρήγορες διαδρομές στην άμμο.

Στο αμάξωμα υπάρχουν μεγαλύτερες πόρτες, νέα πίσω τμήματα, καρότσα, φαρδιά φτερά και ενσωματωμένος δομικός κλωβός ασφαλείας.

Το Wrangler Scrambler SRT παραμένει πρωτότυπο χωρίς επίσημα σχέδια παραγωγής προς το παρόν. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η Jeep αποφάσισε να θυμηθεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα μοντέλα της δεκαετίας του ‘80, παρουσιάζοντας το Wrangler Scrambler SRT Concept. Πρόκειται για μια δημιουργία του τμήματος Street and Racing Technology (SRT) της Stellantis, η οποία συνδυάζει την κλασική φιλοσοφία των αμερικανικών pick-up με τεχνολογία από τους αγώνες εκτός δρόμου.

Το αρχικό Scrambler ήταν ένα δίθυρο pick-up που παρουσιάστηκε το 1981. Στη σύγχρονη εκδοχή του, η Jeep προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στο αμάξωμα του Wrangler, τοποθετώντας μεγαλύτερες πόρτες, νέα πίσω τμήματα και καρότσα. Ξεχωρίζουν επίσης τα φαρδιά φτερά, η ανασχεδιασμένη μάσκα και ο ενσωματωμένος δομικός κλωβός ασφαλείας.

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Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι τα πρόσθετα καθίσματα στο πίσω μέρος, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν ή να τοποθετηθούν με αντίθετη φορά, ανάλογα με τις ανάγκες.

Ωστόσο, οι σημαντικότερες αλλαγές βρίσκονται κάτω από το αμάξωμα. Για πρώτη φορά σε Wrangler χρησιμοποιείται ανεξάρτητη εμπρός ανάρτηση, ειδικά σχεδιασμένη για γρήγορη οδήγηση σε ανώμαλο έδαφος. Στην εξέλιξή της συμμετείχε ο πρωταθλητής αγώνων off-road Casey Currie, ενώ πίσω υπάρχει άξονας εμπνευσμένος από τα αγωνιστικά Trophy Trucks.

Οι τροχοί των 17 ιντσών συνδυάζονται με εκτός δρόμου ελαστικά διαμέτρου 37 ιντσών, δηλαδή περίπου 94 εκατοστών.

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Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός HEMI V8 6.400 κυβικών, με απόδοση 470 ίππων και 637 Nm. Ένας κινητήρας που ταιριάζει στον χαρακτήρα του πρωτοτύπου, το οποίο προορίζεται για γρήγορες διαδρομές στην άμμο και όχι απλώς για δύσβατα μονοπάτια.

Προς το παρόν, το Wrangler Scrambler SRT παραμένει πρωτότυπο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάποιο σχέδιο παραγωγής. Ωστόσο, δείχνει τι μπορεί να προκύψει όταν η Jeep αφήνει το αγωνιστικό της τμήμα να πειραματιστεί χωρίς τους συνηθισμένους περιορισμούς.

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