Το Puma είναι το best seller της Ford στην Ελλάδα

Το Puma καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ταξινομήσεων επιβατικών της Ford, έχοντας ως βασικά χαρακτηριστικά τις compact εξωτερικές διαστάσεις, την πρακτική διαμόρφωση του χώρου αποσκευών και τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του. Παράλληλα, η γκάμα του περιλαμβάνει τόσο ήπια υβριδικές εκδόσεις βενζίνης όσο και το αμιγώς ηλεκτρικό Gen-E, διευρύνοντας τις επιλογές σε επίπεδο τεχνολογίας κίνησης.

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