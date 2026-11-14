Το Puma είναι το best seller της Ford στην Ελλάδα
Στο Puma EcoBoost Hybrid, ο τρικύλινδρος turbo κινητήρας βενζίνης των 1.000 κυβικών αποδίδει 125 ίππους και 170 Nm
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- Το Ford Puma είναι το best seller μοντέλο της Ford στην Ελλάδα.
- Ο κινητήρας του Puma EcoBoost Hybrid είναι τρικύλινδρος turbo βενζίνης 1.000 κυβικών με 125 ίππους και 170 Nm ροπής.
- Το Puma χαρακτηρίζεται από compact διαστάσεις, πρακτικό χώρο αποσκευών και οδηγοκεντρικό σχεδιασμό.
- Η γκάμα του Puma περιλαμβάνει ήπια υβριδικές βενζινοκίνητες εκδόσεις και το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο Gen-E.
- Η ποικιλία τεχνολογιών κίνησης διευρύνει τις επιλογές για τους καταναλωτές.
Το Puma καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ταξινομήσεων επιβατικών της Ford, έχοντας ως βασικά χαρακτηριστικά τις compact εξωτερικές διαστάσεις, την πρακτική διαμόρφωση του χώρου αποσκευών και τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του. Παράλληλα, η γκάμα του περιλαμβάνει τόσο ήπια υβριδικές εκδόσεις βενζίνης όσο και το αμιγώς ηλεκτρικό Gen-E, διευρύνοντας τις επιλογές σε επίπεδο τεχνολογίας κίνησης.
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