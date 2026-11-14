Το Puma είναι το best seller της Ford στην Ελλάδα

Στο Puma EcoBoost Hybrid, ο τρικύλινδρος turbo κινητήρας βενζίνης των 1.000 κυβικών αποδίδει 125 ίππους και 170 Nm

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Το Puma είναι το best seller της Ford στην Ελλάδα
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  • Το Ford Puma είναι το best seller μοντέλο της Ford στην Ελλάδα.
  • Ο κινητήρας του Puma EcoBoost Hybrid είναι τρικύλινδρος turbo βενζίνης 1.000 κυβικών με 125 ίππους και 170 Nm ροπής.
  • Το Puma χαρακτηρίζεται από compact διαστάσεις, πρακτικό χώρο αποσκευών και οδηγοκεντρικό σχεδιασμό.
  • Η γκάμα του Puma περιλαμβάνει ήπια υβριδικές βενζινοκίνητες εκδόσεις και το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο Gen-E.
  • Η ποικιλία τεχνολογιών κίνησης διευρύνει τις επιλογές για τους καταναλωτές.
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Το Puma καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ταξινομήσεων επιβατικών της Ford, έχοντας ως βασικά χαρακτηριστικά τις compact εξωτερικές διαστάσεις, την πρακτική διαμόρφωση του χώρου αποσκευών και τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του. Παράλληλα, η γκάμα του περιλαμβάνει τόσο ήπια υβριδικές εκδόσεις βενζίνης όσο και το αμιγώς ηλεκτρικό Gen-E, διευρύνοντας τις επιλογές σε επίπεδο τεχνολογίας κίνησης.

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