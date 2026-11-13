Togg T6X: Έρχεται το νέο μικρό και προσιτό ηλεκτρικό SUV από την Τουρκία

Snapshot Η τουρκική Togg ετοιμάζει το μικρό και οικονομικό ηλεκτρικό SUV T6X, με παρουσίαση προγραμματισμένη για τον Ιούνιο του 2027.

Το T6X θα τοποθετηθεί κάτω από τα υπάρχοντα μοντέλα T10X και T10F, με μικρότερες διαστάσεις και χαμηλότερη τιμή.

Η εταιρεία στοχεύει να διευρύνει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά, απευθυνόμενη σε περισσότερους αγοραστές.

Η Togg έχει ήδη ξεκινήσει εμπορική δραστηριότητα στη Γερμανία με τιμές για τα τρέχοντα μοντέλα πάνω από 40.000 ευρώ, ενώ το T10X στην Τουρκία κοστίζει περίπου 34.000 ευρώ.

Η εταιρεία έχει κατοχυρώσει και την ονομασία T6F, υποδεικνύοντας πιθανή μελλοντική κυκλοφορία μικρού ηλεκτρικού sedan. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η Togg συνεχίζει την επέκταση της γκάμας της, ετοιμάζοντας ένα τρίτο μοντέλο που θα τοποθετηθεί κάτω από τα σημερινά T10X και T10F. Πρόκειται για το T6X, ένα μικρό ηλεκτρικό SUV που αναμένεται να παρουσιαστεί τον Ιούνιο του 2027 και θα αποτελέσει τη νέα εισαγωγική πρόταση της τουρκικής εταιρείας.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της Togg, Fuat Tosyalı, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Anadolu. Όπως ανέφερε, το νέο μοντέλο θα έχει μικρότερες διαστάσεις και αισθητά χαμηλότερη τιμή, ώστε να απευθύνεται σε περισσότερους αγοραστές.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις ή στοιχεία για την αυτονομία του T6X. Ωστόσο, η τοποθέτησή του στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών SUV σημαίνει ότι θα βρεθεί απέναντι σε μοντέλα όπως το Skoda Epiq.

Σήμερα, η Togg διαθέτει δύο ηλεκτρικά μοντέλα. Το T10X είναι ένα SUV αντίστοιχων διαστάσεων με τα Volkswagen ID.4 και Skoda Enyaq, ενώ το T10F είναι ένα τετράθυρο sedan που βασίζεται στην ίδια ηλεκτρική πλατφόρμα.

Η τουρκική εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την εμπορική της δραστηριότητα στη Γερμανία, όπου οι τιμές των δύο μοντέλων αρχίζουν λίγο πάνω από τις 40.000 ευρώ. Στην Τουρκία, το T10X κοστίζει από περίπου 34.000 ευρώ και το T10F από 33.500 ευρώ, με βάση την τρέχουσα ισοτιμία.

Το νέο T6X αναμένεται να τοποθετηθεί αρκετά χαμηλότερα, αν και η Togg δεν έχει ανακοινώσει ακόμη συγκεκριμένη τιμή.

Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η εταιρεία έχει κατοχυρώσει την ονομασία T6F, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει και ένα μικρό ηλεκτρικό sedan. Προς το παρόν, πάντως, η προτεραιότητα είναι το T6X, με το οποίο η Togg θέλει να αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερους υποψήφιους αγοραστές.