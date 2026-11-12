Plug-in υβριδικά με ρεζερβουάρ 15 λίτρων; Τι αλλάζει;

Η ιδέα να περιοριστεί η χωρητικότητα των ρεζερβουάρ των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων στα μόλις 15 λίτρα προκαλεί συζητήσεις στην Ευρώπη. Ωστόσο, παρά τα σχετικά δημοσιεύματα, δεν πρόκειται για επίσημο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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