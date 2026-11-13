Χωρίς ΚΤΕΟ; Έρχεται ηλεκτρονικό πρόστιμο
Περισσότερα από 500.000 οχήματα μπαίνουν στο στόχαστρο των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Οι ιδιοκτήτες τους κινδυνεύουν με πρόστιμα, ακόμη και χωρίς να τους σταματήσει η Τροχαία.
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Τέλος στην ανοχή για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν χωρίς ισχύον ΚΤΕΟ επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενεργοποιώντας τη νέα φάση των ηλεκτρονικών ελέγχων.
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