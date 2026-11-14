Peugeot: Αγοράζεις αυτοκίνητο και ξεχνάς τη βενζίνη
Το νέο πρόγραμμα Peugeot Free Miles προσφέρει δωρεάν καύσιμα αξίας έως 1.200 ευρώ
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Με δωρεάν καύσιμα για έως έναν χρόνο και επιπλέον προνόμια, η Peugeot παρουσιάζει μια νέα προσφορά που μειώνει σημαντικά το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων.
Σε μια περίοδο που το κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, η Peugeot αποφάσισε να προσφέρει κάτι περισσότερο από μια συνηθισμένη έκπτωση στην αγορά αυτοκινήτου: να πληρώνει και τη βενζίνη!
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