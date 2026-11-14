Peugeot: Αγοράζεις αυτοκίνητο και ξεχνάς τη βενζίνη

Το νέο πρόγραμμα Peugeot Free Miles προσφέρει δωρεάν καύσιμα αξίας έως 1.200 ευρώ

Newsroom

Peugeot: Αγοράζεις αυτοκίνητο και ξεχνάς τη βενζίνη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με δωρεάν καύσιμα για έως έναν χρόνο και επιπλέον προνόμια, η Peugeot παρουσιάζει μια νέα προσφορά που μειώνει σημαντικά το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων.

Σε μια περίοδο που το κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, η Peugeot αποφάσισε να προσφέρει κάτι περισσότερο από μια συνηθισμένη έκπτωση στην αγορά αυτοκινήτου: να πληρώνει και τη βενζίνη!

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45LIFESTYLE

Η Βάσια Παναγοπούλου στο Newsbomb: «Το μεγαλύτερό μου παράσημο είναι η διάρκεια στον χρόνο»

07:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εφιάλτης για την Εθνική: «Αυτό το παιχνίδι θα μας πληγώνει για καιρό» είπε ο Γιοβάνοβιτς, «συγγνώμη» από τους ποδοσφαιριστές

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Black Friday 2026: Οι παγίδες πίσω από τις μεγάλες εκπτώσεις – Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις αερομεταφορές των ΗΠΑ: Χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις, εγκλωβισμένοι επιβάτες - Η αιτία για το black out

07:25ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Διαστάσεις επιδημίας στην Ελλάδα - Πάνω από το 9% των ενηλίκων πάσχει από τη νόσο

07:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Microsoft: Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία των Outlook και Teams μετά το παγκόσμιο μπλακ άουτ - «Ζητάμε συγγνώμη - Δεν ήταν κυβερνοεπίθεση»

07:15ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Ηλιάδη στις Φέρες του Έβρου: Η εντολή στον πορτιέρη και η συγκάλυψη

07:08ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot: Αγοράζεις αυτοκίνητο και ξεχνάς τη βενζίνη

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Νewsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Με ήπιες θερμοκρασίες το Σάββατο – Βροχές στα δυτικά έως τη Δευτέρα, βελτίωση την Τρίτη

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: 500 εκατ. ευρώ για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια – Χωρίς «εγγύηση» ότι οι πολίτες θα μπορούν να τα νοικιάσουν

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μαξίμου αδειάζει Ανδρουλάκη για τη συναίνεση – Στα χαρακώματα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με φόντο τις εκλογές

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tετ α τετ Γεραπετρίτη με τους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

06:25ΥΓΕΙΑ

«Οι Έλληνες φοβούνται τον καρκίνο αλλά πεθαίνουν από καρδιά» - Μάστιγα οι θάνατοι σε νέες ηλικίες

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: Τα 17 δελτία αθλητών που βρέθηκαν στο σπίτι του και οι χειρόγραφες σημειώσεις

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Νοεμβρίου

05:23ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε στέλεχος πανεπιστημίου

04:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τραμπ, Πούτιν και Σι συζητούν για το Ιράν, εκτός ατζέντας η Ουκρανία

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Δουβλίνο: Εξουδετερώθηκε βόμβα κοντά στο σημείο που δείπνησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

04:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ήρθη η απαγόρευση απογείωσης αεροσκαφών που είχε επιβάλει η FAA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Ηλιάδη στις Φέρες του Έβρου: Η εντολή στον πορτιέρη και η συγκάλυψη

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις αερομεταφορές των ΗΠΑ: Χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις, εγκλωβισμένοι επιβάτες - Η αιτία για το black out

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:25ΥΓΕΙΑ

«Οι Έλληνες φοβούνται τον καρκίνο αλλά πεθαίνουν από καρδιά» - Μάστιγα οι θάνατοι σε νέες ηλικίες

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον Μισισιπή: Τάνκερ χτύπησε δεμένο κρουαζιερόπλοιο με 130 επιβάτες - Βίντεο

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 Nations League - Εφιάλτης στο δρόμο με τις... τουλίπες: Ολλανδία-Ελλάδα 7-0

23:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση

12:18WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του ωκεανού μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες από γαμήλιο γλέντι στην Κρήτη – Γέμισε λεφτά η πίστα (Βίντεο)

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: Τα 17 δελτία αθλητών που βρέθηκαν στο σπίτι του και οι χειρόγραφες σημειώσεις

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: 500 εκατ. ευρώ για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια – Χωρίς «εγγύηση» ότι οι πολίτες θα μπορούν να τα νοικιάσουν

21:50LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Ποζάρει με αθλητικό look και αποκαλύπτει τη μικρή γλυκιά της αδυναμία

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

21:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολλανδία – Ελλάδα: 7-0 Εφιάλτης δίχως τέλος για την Εθνική

00:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 74-76: Σοκαριστικό μπλακ άουτ και... τιμωρία από τον Ρόμπινσον

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μαξίμου αδειάζει Ανδρουλάκη για τη συναίνεση – Στα χαρακώματα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με φόντο τις εκλογές

07:25ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Διαστάσεις επιδημίας στην Ελλάδα - Πάνω από το 9% των ενηλίκων πάσχει από τη νόσο

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: 13χρονη που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρή και δεμένη - Υπό έρευνα για παιδική πορνογραφία ο ύποπτος

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Απεγκλωβίστηκαν δύο εργαζόμενοι - Στο νοσοκομείο με τραυματισμό ο ένας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ