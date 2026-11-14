Η μουσικότητα γεννήθηκε πολύ νωρίτερα από όσο πιστεύαμε: Νέα έρευνα αποκαλύπτει

Η μουσική είναι βαθιά ριζωμένη στις ανθρώπινες κοινωνίες, ξεπερνώντας πολιτιστικά και γλωσσικά εμπόδια. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε γιορτές, φεστιβάλ και κοινωνικές συγκεντρώσεις.

Ωστόσο, το ερώτημα πόσο βαθιά φτάνει αυτή η σύνδεση παραμένει αντικείμενο έρευνας, με νέα επιστημονική μελέτη να υποστηρίζει ότι η μουσικότητα ήταν ήδη παρούσα στους αρχαίους προγόνους μας Homo sapiens τουλάχιστον πριν από 135.000 χρόνια και πιθανότατα ακόμη νωρίτερα.

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