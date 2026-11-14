Συντάξεις: Οι 4 λόγοι που οδηγούν χιλιάδες ασφαλισμένους στην έξοδο - Πάνω από 200.000 αιτήσεις

Snapshot Οι αιτήσεις για συντάξεις το 2023 έχουν ήδη ξεπεράσει τις 170.000 και αναμένεται να φτάσουν πάνω από 200.000 έως το τέλος του έτους.

Οι μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν σε ασφαλισμένους που είχαν ηλικίες μεταξύ 50 και 55 ετών έως το 2018 να συνταξιοδοτηθούν πριν τα 62 έτη, επιταχύνοντας τις αποχωρήσεις.

Η ανησυχία για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας, λόγω της ρήτρας προσδόκιμου ζωής, επηρεάζει τις αποφάσεις συνταξιοδότησης, με αξιολόγηση το 2027 και πιθανές αλλαγές από το 2030.

Ο υπολογισμός της σύνταξης βασίζεται στον μέσο όρο αποδοχών από το 2002 και μετά, ενώ η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης συχνά οδηγεί σε αποχώρηση λόγω μειωμένης προσαύξησης μετά.

Περίπου 308.000 συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς περικοπές στη σύνταξή τους, με δυνατότητα πρόσθετης προσαύξησης ανάλογα με τη διάρκεια και το ύψος των αποδοχών. Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί ο αριθμός των νέων συνταξιοδοτήσεων το 2026, καθώς η αυξημένη κινητικότητα στον ασφαλιστικό χώρο συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» οι αιτήσεις για συντάξεις γήρατος, θανάτου και αναπηρίας έχουν ήδη ξεπεράσει τις 170.000 κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, ενώ οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου ενδέχεται να υπερβούν τις 200.000.

Πώς κατανέμονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, περίπου οι μισές αιτήσεις αφορούν συντάξεις λόγω γήρατος, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 50% του συνόλου.

Ακολουθούν οι αιτήσεις για συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου, με ποσοστό 21%, ενώ το 3,5% αφορά περιπτώσεις θανάτου ασφαλισμένου. Το υπόλοιπο 26% αντιστοιχεί σε αιτήσεις για συντάξεις αναπηρίας.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση αιτήσεων στις συντάξεις γήρατος συνδέεται με συγκεκριμένους παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν το τοπίο των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Οι τέσσερις βασικοί λόγοι που επιταχύνουν την έξοδο στη σύνταξη

1. Τα μεταβατικά όρια ηλικίας και η δυνατότητα αποχώρησης πριν από τα 62

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι μεταβατικές συνταξιοδοτικές διατάξεις, οι οποίες εξακολουθούν να δίνουν τη δυνατότητα σε παλαιότερους ασφαλισμένους να αποχωρήσουν από την εργασία τους πριν από τη συμπλήρωση του 62ου έτους.

Το όριο ηλικίας εξαρτάται από το πότε συμπληρώθηκαν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, καθώς και από το ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει για κάθε περίπτωση. Ενδεικτικά, ασφαλισμένοι που είχαν συμπληρώσει συγκεκριμένα ηλικιακά όρια μεταξύ 50 και 55 ετών έως το 2018 μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να συνταξιοδοτηθούν το 2026 με ηλικιακά όρια που ξεκινούν από τα 58,5 έτη για μειωμένη σύνταξη.

Αντίθετα, όσοι συμπλήρωσαν τις αντίστοιχες ηλικίες κατά την περίοδο 2019-2021 οδηγούνται πλέον σε υψηλότερα όρια συνταξιοδότησης, τα οποία κυμαίνονται από 62 έως 65 έτη.

2. Η ανησυχία για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τις αποφάσεις των ασφαλισμένων είναι η συζήτηση γύρω από ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ρήτρα προσδόκιμου ζωής, η οποία προβλέπει τη σύνδεση των ορίων ηλικίας με την εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής μετά το 65ο έτος. Με βάση τον συγκεκριμένο μηχανισμό, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίστοιχη αναπροσαρμογή των ηλικιακών προϋποθέσεων.

Μέχρι σήμερα, πάντως, η συγκεκριμένη ρήτρα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Το 2027 αποτελεί τον επόμενο σταθμό για την αξιολόγηση των σχετικών δεδομένων, ωστόσο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας έχει διαμηνύσει ότι δεν βρίσκεται στον σχεδιασμό της κάποια αλλαγή στα όρια ηλικίας για τη συγκεκριμένη χρονιά.

Για το 2030, ωστόσο, το ενδεχόμενο αναπροσαρμογών παραμένει στο πεδίο των εκτιμήσεων, καθώς οι δημογραφικές εξελίξεις και η γήρανση του πληθυσμού αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

3. Ο υπολογισμός της σύνταξης και οι αποδοχές από το 2002 και μετά

Σημαντική επίδραση στο τελικό ποσό της σύνταξης έχει ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται οι συντάξιμες αποδοχές. Για τον προσδιορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των αποδοχών από το 2002 και έπειτα, γεγονός που καθιστά καθοριστική ολόκληρη την ασφαλιστική διαδρομή του εργαζομένου.

Αυτό σημαίνει ότι τα χρόνια κατά τα οποία κάποιος είχε χαμηλότερες αποδοχές ή μικρότερες μισθολογικές αυξήσεις μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα. Όσο περισσότερα είναι τα έτη με χαμηλές αποδοχές που προσμετρώνται στον υπολογισμό, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η επίδρασή τους στον μέσο όρο και, κατ' επέκταση, στο ύψος της σύνταξης.

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Μετά το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, η επιπλέον παραμονή στην εργασία αποδίδει συγκριτικά μικρότερη προσαύξηση στη σύνταξη, γεγονός που οδηγεί ορισμένους ασφαλισμένους στην επιλογή της αποχώρησης μόλις συμπληρώσουν την απαιτούμενη 40ετία.

4. Η δυνατότητα εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση

Ένα ακόμη στοιχείο που επηρεάζει τις αποφάσεις εξόδου είναι η δυνατότητα των συνταξιούχων να συνεχίσουν να εργάζονται, χωρίς να υφίστανται την παλαιότερη περικοπή στη σύνταξή τους.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας, καθώς αρκετοί ασφαλισμένοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν και στη συνέχεια να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ενισχύοντας το συνολικό εισόδημά τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 308.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να απασχολούνται, με τη μέση ηλικία τους να υπολογίζεται μεταξύ 62 και 65 ετών.

Παράλληλα, η απασχόληση μετά τη συνταξιοδότηση μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετη προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, ανάλογα με τη διάρκεια της εργασίας και το ύψος των αποδοχών.

Πρόσθετη προσαύξηση για όσους εργάζονται μετά τη σύνταξη

Οι συνταξιούχοι που παραμένουν στην αγορά εργασίας έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν μελλοντικά το συνταξιοδοτικό τους εισόδημα μέσω της προσαύξησης που αντιστοιχεί στον χρόνο απασχόλησής τους.

Το πρόσθετο ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με τις αποδοχές και τα χρόνια εργασίας. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα παραδείγματα του δημοσιεύματος, η προσαύξηση μπορεί να ξεκινά από περίπου 10 ευρώ για έναν χρόνο απασχόλησης με αποδοχές 800 ευρώ και να φτάνει τα 100 ευρώ για πέντε χρόνια εργασίας με μηνιαίες αποδοχές 1.500 ευρώ.

Πλεόνασμα 862 εκατ. ευρώ προβλέπεται για τον ΕΦΚΑ

Παρά τον μεγάλο αριθμό νέων συνταξιοδοτήσεων, ο ΕΦΚΑ αναμένεται να εμφανίσει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα και το 2026.

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του οικονομικού προγραμματισμού του, τον Οκτώβριο του 2026, το πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 862 εκατ. ευρώ. Η πρόβλεψη αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και του εφάπαξ.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αιτήσεις συνταξιοδότησης παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη κινητικότητα που καταγράφεται στο ασφαλιστικό σύστημα.

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