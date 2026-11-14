Αναστασία: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον θάνατο του Μαζωνάκη - «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ»

Η Αναστασία εκφράζει βαθιά συγκίνηση και δυσκολία στην αντιμετώπιση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που της προκάλεσε αϋπνία και αναστάτωση για αρκετές ημέρες

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Αναστασία: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον θάνατο του Μαζωνάκη - «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ»
LIFESTYLE
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  • Περιγράφει την πρώτη της γνωριμία με τον Μαζωνάκη ως μια στιγμή γεμάτη δέος και ενθουσιασμό, όπου ένιωσε ότι εκείνος την θεωρούσε ξεχωριστή.
  • Τονίζει την αυθεντικότητα και την ιδιαίτερη προσοχή που της έδειξε ο Μαζωνάκης, παρά τη νεαρή της ηλικία, επισημαίνοντας ότι την είχε επιλέξει προσωπικά για συνεργασία.
  • Αποκαλύπτει πως ενημερώθηκε για τον θάνατο του Μαζωνάκη μέσω τηλεφώνου ενώ βρισκόταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι και ξέσπασε σε κλάματα μόλις το επιβεβαίωσε.
  • Η τραγουδίστρια παραδέχεται ότι δυσκολεύεται ιδιαίτερα να διαχειριστεί την απώλεια ανθρώπων που γνωρίζει προσωπικά, κάτι που την επηρέασε έντονα μετά το θάνατο του Μαζωνάκη.
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Τη βαθιά συγκίνηση και την αναστάτωση που ένιωσε όταν έμαθε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη περιέγραψε η Αναστασία. Η τραγουδίστρια, η οποία είχε συνεργαστεί μαζί του, αποκάλυψε ότι η είδηση του θανάτου του την επηρέασε σε τέτοιο βαθμό, ώστε για αρκετές ημέρες έχασε τον ύπνο της και δυσκολευόταν να ανταποκριθεί ακόμη και στις καθημερινές της υποχρεώσεις.

Σε συνέντευξή της στο Κοσμοράδιο 95,1, η Αναστασία μίλησε για την πρώτη γνωριμία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και θυμήθηκε τη στιγμή που τον συνάντησε στο καμαρίνι του, περιγράφοντας τον ενθουσιασμό αλλά και το δέος που ένιωθε.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν γνωρίζω κανέναν και τίποτα και πηγαίνω, για πρώτη φορά, σε νυχτερινό μαγαζί. Ανεβαίνω στο καμαρίνι, ενώ έτρεμαν τα πόδια μου, το ορκίζομαι ότι είδα απλά ένα φως. Δηλαδή αυτό ήταν που λέγαμε κάθε φορά που μιλούσαμε με τον Γιώργο… “είσαι ευλογημένος”, “είσαι ευλογημένη”. Αυτό».

Η πρώτη γνωριμία και η συνεργασία τους

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην προσωπικότητα του καλλιτέχνη, τονίζοντας την αυθεντικότητα και τον τρόπο με τον οποίο την είχε αντιμετωπίσει από την πρώτη στιγμή. Παρά το γεγονός ότι ήταν ακόμη νέα, όπως είπε, εκείνος έδινε ιδιαίτερη προσοχή σε όσα έλεγε και την έκανε να αισθανθεί ξεχωριστή.

«Ήταν αυθεντικός, ήταν άρχοντας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν το λέω όμως μόνο εγώ. Με έκανε να νιώσω πάρα πολύ ωραία, μου είπε πάρα πολύ ωραία λόγια και παρά το νεαρό της ηλικίας μου παρατηρούσε πολύ το τι έλεγα. Με είχε επιλέξει, ήμουν δική του επιλογή».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 07:00

Η στιγμή που έμαθε για τον θάνατό του

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η περιγραφή της Αναστασίας για τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως αποκάλυψε, βρισκόταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από φίλη της, η οποία της μετέφερε τη δυσάρεστη είδηση.

Η ίδια δεν μπορούσε αρχικά να πιστέψει όσα άκουγε, ενώ, όταν η πληροφορία επιβεβαιώθηκε, ξέσπασε σε κλάματα.

«Έφυγε πάρα πολύ άδικα, δεν το πίστευα. Ήμουν στο Κολωνάκι σε ένα ιατρείο, εκείνο το απόγευμα, ενώ εκείνος ήταν στο Κολωνάκι σε άλλο ιατρείο. Βγαίνω από τον γιατρό που ήμουν και με πήρε μια φίλη μου από τα Μέγαρα, που με ενημέρωσε για αυτό. Έκλαιγα, δεν μπορούσα να συγκρατηθώ και μετά, που μου το επιβεβαίωσαν, αυτό ήταν. Τέλος».

«Δεν λειτουργούσα»

Η Αναστασία εξήγησε, τέλος, πόσο έντονα βίωσε την απώλεια, αποκαλύπτοντας ότι για πέντε ημέρες έως και μία εβδομάδα δεν μπορούσε να κοιμηθεί, ενώ η σκέψη του θανάτου του την απασχολούσε διαρκώς. Όπως παραδέχτηκε, δυσκολεύεται ιδιαίτερα να διαχειριστεί την απώλεια ανθρώπων που γνωρίζει προσωπικά.

«Δεν λειτουργούσα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για πέντε μέρες, για μια εβδομάδα. Γενικά περνάω τον θάνατο πολύ δύσκολα, από ανθρώπους που γνωρίζω. Χάνω τον ύπνο μου, το μυαλό μου δεν φεύγει από πολύ και το σκέφτομαι όλη την ώρα».

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