Πλιάτσικο στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη - Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα εξαφανισμένα αντικείμενα

Τα σενάρια για πώληση προσωπικών αντικειμένων

Δημήτρης Δρίζος

Πλιάτσικο στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη - Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα εξαφανισμένα αντικείμενα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Αντικείμενα στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα βρέθηκαν μετακινημένα ή εξαφανισμένα σε νεότερη επίσκεψη, προκαλώντας ερωτήματα για πιθανή πρόσβαση τρίτου προσώπου.
  • Η πετσέτα και το βαρύ τασάκι που έλειπαν θεωρήθηκαν δύσκολο να μετακινήθηκαν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται κλοπή.
  • Υπάρχουν υποψίες για ανεπίσημη μεταπώληση προσωπικών αντικειμένων, ωστόσο δεν υπάρχουν αποδείξεις για πώληση ή κλοπή.
  • Η βίλα δεν διαθέτει συνεχή φύλαξη και υπάρχουν πιθανά σημεία εισόδου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.
  • Το βασικό ερώτημα παραμένει αν τα αντικείμενα μετακινήθηκαν από εξουσιοδοτημένο άτομο ή αν συνέβη κάτι διαφορετικό, χωρίς μέχρι στιγμής επιβεβαίωση κλοπής.
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Ένα περίεργο σκηνικό στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα έχει προκαλέσει νέα συζήτηση γύρω από τον δημοφιλή τραγουδιστή. Αντικείμενα που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενη τηλεοπτική επίσκεψη στον χώρο δεν βρίσκονταν πλέον στις θέσεις τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ερωτήματα για το εάν κάποιος μπήκε στην κατοικία και απομάκρυνε προσωπικά του αντικείμενα.

Το ζήτημα παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» του Star, όπου προβλήθηκαν εικόνες από το ακίνητο. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, κατά τη νεότερη επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι ορισμένα πράγματα που είχαν εμφανιστεί σε προηγούμενη σύνδεση είχαν πλέον εξαφανιστεί.

Ανάμεσά τους ήταν μια πετσέτα που είχε εντοπιστεί κοντά στην πισίνα, αλλά και ένα βαρύ τασάκι. Την ίδια στιγμή, παρατηρήθηκαν μετακινήσεις επίπλων στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας, στοιχεία που ενίσχυσαν τις απορίες για όσα ενδεχομένως έχουν συμβεί.

Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα ερωτήματα για την πρόσβαση στη βίλα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάσταση των συγκεκριμένων αντικειμένων. Η πετσέτα, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, βρισκόταν προηγουμένως τυλιγμένη, ενώ το τασάκι είχε σημαντικό βάρος, γεγονός που έκανε λιγότερο πιθανό να μετακινήθηκε απλώς από τον αέρα.

Οι εικόνες έδωσαν αφορμή για το ενδεχόμενο να έχει αποκτήσει πρόσβαση στο ακίνητο κάποιο τρίτο πρόσωπο και να έχει μεταφέρει πράγματα από τον χώρο. Δεν αποκλείστηκε, ωστόσο, τα αντικείμενα να μετακινήθηκαν από κάποιον που είχε ήδη δικαίωμα πρόσβασης στην κατοικία, χωρίς να έχει υπάρξει κλοπή.

Οι αναφορές για πιθανό πλιάτσικο προκάλεσαν αίσθηση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι άγνωστοι εισέβαλαν στη βίλα ή αφαίρεσαν περιουσιακά στοιχεία του τραγουδιστή.

Τα σενάρια για πώληση προσωπικών αντικειμένων

Μια ακόμη διάσταση που παρουσιάστηκε αφορά την πιθανή εμπορική αξία προσωπικών αντικειμένων του Γιώργου Μαζωνάκη. Η αναγνωρισιμότητα του καλλιτέχνη και το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η προσωπική του ζωή αποτέλεσαν τη βάση για συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αντικειμένων που του ανήκουν.

Στο πλαίσιο αυτό διακινήθηκε και αναφορά σε κοστολόγηση 80 ευρώ. Το ποσό, ωστόσο, δεν προκύπτει από επιβεβαιωμένη μαρτυρία, ενώ δεν διευκρινίζεται με σαφήνεια σε ποια συγκεκριμένα αντικείμενα αφορά.

Παράλληλα, διατυπώθηκαν σενάρια περί ανεπίσημης μεταπώλησης προσωπικών ειδών, χωρίς όμως να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι αντικείμενα από τη βίλα έχουν ήδη διατεθεί προς πώληση ή ότι πραγματοποιήθηκαν σχετικές αγοραπωλησίες στη μαύρη αγορά.

Στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ έγινε επίσης αναφορά στην απουσία συνεχούς φύλαξης της κατοικίας, καθώς και σε σημεία της περίφραξης από τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση κάποιος τρίτος.

Το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν από κάποιον που είχε πρόσβαση στη βίλα ή συνέβη κάτι διαφορετικό; Προς το παρόν, δεν υπάρχει επιβεβαίωση κλοπής και το ενδεχόμενο πλιάτσικου παραμένει ένα από τα σενάρια που εξετάζονται στο πλαίσιο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.

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