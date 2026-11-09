Γιώργος Λιβάνης: «Σταμάτησα στην άκρη του δρόμου όταν έμαθα ότι πέθανε ο Μαζωνάκης»

Η τρυφερή εξομολόγηση για την πατρότητα και η αναφορά στη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ανθή Κουρεντζή

Γιώργος Λιβάνης: «Σταμάτησα στην άκρη του δρόμου όταν έμαθα ότι πέθανε ο Μαζωνάκης»
LIFESTYLE
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  • Ο Γιώργος Λιβάνης εκφράζει μεγάλη αγάπη και αδυναμία για τον δύο ετών γιο του, ο οποίος δείχνει ήδη μουσικό ταλέντο.
  • Ο μικρός γνωρίζει και τραγουδάει τα τραγούδια του πατέρα και της μητέρας του, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει μαθήματα μουσικής με βιολί και πιάνο.
  • Ο Λιβάνης περιγράφει με συγκίνηση τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σταματώντας αμέσως το αυτοκίνητο.
  • Υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός και οικειότητα μεταξύ του Λιβάνη και του Μαζωνάκη, χωρίς παρεμβατικές συμβουλές στον τρόπο δουλειάς.
  • Ο Γιώργος Λιβάνης δεν έχει ακούσει αρνητικά σχόλια για τον Μαζωνάκη και αναφέρει τη στενή τους σχέση στα καμαρίνια πριν τις εμφανίσεις.
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Για την πατρότητα, την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τον γιο του αλλά και τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Γιώργος Λιβάνης σε διαδικτυακή του συνέντευξη.

Ο γνωστός τραγουδιστής δεν έκρυψε την αδυναμία που έχει στο παιδί του, αποκαλύπτοντας ότι, παρά τη μικρή του ηλικία, έχει ήδη αρχίσει να δείχνει το μουσικό του ταλέντο.

«Δεν έχω υπάρξει πιο ερωτευμένος από ποτέ, από όσο με τον γιο μου. Είναι ένα παιδί που μπορούμε να μιλάμε κανονικά και να συνεννοούμαστε. Λέει φράσεις τις οποίες δεν τις λέω ούτε εγώ», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής.

Όπως αποκάλυψε, ο γιος του, που είναι μόλις δύο ετών, μπορεί ακόμη να μην έχει αντιληφθεί το επάγγελμα των γονιών του, ωστόσο φαίνεται πως έχει ήδη ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική.

«Δεν έχει καταλάβει τι δουλειά κάνω. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ όμως, είναι ότι το παιδί έχει τεράστιο ταλέντο στη μουσική. Είναι 2 ετών και ήδη του έχω πάρει βιολί, του έχω πάει πιάνο, του τα έχω πάρει όλα. Ξέρει όλα τα τραγούδια και τα δικά μου και της μαμάς του απ’ έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σχολιάζοντας σε ποιον από τους δύο γονείς μοιάζει περισσότερο ο μικρός, ο Γιώργος Λιβάνης είπε με χιούμορ: «Ο γιος μου έχει πάρει τη φινέτσα μου, από εκεί και πέρα είναι ίδιος η μαμά του».

Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη περιγράφοντας τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατό του.

Όπως εξήγησε, την ημέρα εκείνη είχαν προγραμματίσει να συναντηθούν λόγω της επερχόμενης συνεργασίας τους, ενώ την επομένη επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η φωτογράφιση για το κέντρο όπου θα εμφανίζονταν.

«Την ημέρα που έφυγε ο Γιώργος είχαμε ραντεβού το απόγευμα και μια μέρα μετά είχαμε τη φωτογράφιση. Την ημέρα που είχαμε το ραντεβού, ήμουν με τον μικρό μου και με παίρνει ένας κολλητός μας φίλος και μου λέει “Ρε συ Γιώργο, πέθανε ο Μαζωνάκης”. Σε κλάσμα του δευτερολέπτου σταματάω δεξιά και ξέρεις εκεί συνειδητοποιώ τι γίνεται», περιέγραψε.

Ο Γιώργος Λιβάνης μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον καλλιτέχνη, τονίζοντας τον αμοιβαίο σεβασμό που υπήρχε.

«Δεν ξέρω άνθρωπο που να έχει να μου πει κάτι κακό για τον Γιώργο. Κάθε βράδυ ήμουν μαζί του στο καμαρίνι. Ο Γιώργος δεν ήταν αυτός που θα σου πει “Ξέρεις, κάνε αυτό ή κάνε το άλλο”. Ένιωθες μια οικειότητα, σε άφηνε ελεύθερο να κάνεις αυτό που θέλεις», σημείωσε ο τραγουδιστής.

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