Γιώργος Μαζωνάκης: Ο μηχανισμός θανάτου και η ακαριαία έκχυση που προκαλεί άπνοια

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πέθανε από υπερδοσολογία ή φαρμακευτική δηλητηρίαση.

Οι ουσίες προποφόλη και μιδαζολάμη που βρέθηκαν χορηγήθηκαν με λανθασμένο τρόπο από τη γιατρό, προκαλώντας σοβαρή ανεπιθύμητη παρενέργεια.

Η άπνοια προκλήθηκε λόγω ακαριαίας έκχυσης των ουσιών αντί για σταδιακή, όπως απαιτείται από τους αναισθησιολόγους.

Οι ουσίες βρέθηκαν σε μεταβολίτες, αποδεικνύοντας ότι χορηγήθηκαν εν ζωή.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται επίσημα μέχρι την Τετάρτη, ενώ γίνεται βιβλιογραφική αξιολόγηση αντίστοιχων περιστατικών. Snapshot powered by AI

Προποφόλη και μιδαζολάμη, αυτές είναι οι δυο κατασταλτικές ουσίες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της ιατροδικαστικής εξέτασης του εργαστηρίου της Θεσσαλονίκης, το οποίο που έκανε την ποσοτικοποίηση των ουσιών που εντοπίστηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης δεν έφυγε από υπερδοσολογία, έφυγε γιατί η γιατρός δεν ήξερε πώς να χορηγήσει αυτές τις ουσίες και προκάλεσαν σοβαρή ανεπιθύμητη παρενέργεια.

Οι αναισθησιολόγοι ξέρουν ότι όταν χορηγεί κάποιος τις συγκεκριμένες ουσίες η έκχυση γίνεται σταδιακά μέσα σε διάστημα περίπου 20 δευτερολέπτων. Διαφορετικά προκαλείται άπνοια. Επίσης κάτι που γνωρίζουν οι αναισθησιολόγοι είναι ότι όταν χορηγεί κάποιος μαζί προποφόλη και μιδαζολάμη πρέπει να μειωθεί η ποσότητα της προποφόλης.

Οι κρίσιμες ουσίες έχουν βρεθεί και σε μεταβολίτες, άρα μεταβολίστηκαν, άρα χορηγήθηκαν εν ζωή. Το σημαντικό εδώ είναι ο χρόνος χορήγησης των φαρμάκων μέχρι την ώρα θανάτου. Αυτή την ώρα γίνεται και βιβλιογραφική αξιολόγηση, δηλαδή, εντοπίζονται, καταγράφονται και συγκρίνονται αντίστοιχα περιστατικά στο εξωτερικό.

Το αργότερο μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να έχουν παραδοθεί κι επισήμως οι τοξικολογικές εξετάσεις.

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