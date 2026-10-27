Μαζωνάκης: Στο μικροσκόπιο συνομιλία της αναισθησιολόγου με την Γάκα λίγες ημέρες πριν την τραγωδία

Snapshot Διερευνάται η προέλευση και οι συνθήκες χορήγησης των αναισθητικών ουσιών που βρέθηκαν στο ιατρείο όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μια 61χρονη αναισθησιολόγος συνεργαζόταν επί δύο χρόνια με το ιατρείο και είχε επικοινωνία με την 56χρονη γιατρό για την προμήθεια μιδαζολάμης λίγες ημέρες πριν τον θάνατο.

Τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν παρουσία προποφόλης, μιδαζολάμης, φλουμαζενίλης και άλλων ουσιών στο αίμα του Μαζωνάκη, ενώ η φαρμακευτική δηλητηρίαση θεωρείται πιθανή αιτία θανάτου.

Η έρευνα εντόπισε σύνδεση των αναισθητικών σκευασμάτων με ιδιωτική κλινική όπου εργάζεται η αναισθησιολόγος, χωρίς να έχουν βρεθεί ελλείψεις στις φαρμακευτικές ουσίες.

Η επιστημονική αξιολόγηση των ευρημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα ώστε να προσδιοριστεί ο ρόλος των ουσιών στον θάνατο και να διαβιβαστεί η έκθεση στον ανακριτή. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στρέφονται πλέον τόσο στην προέλευση των αναισθητικών ουσιών όσο και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια 61χρονη αναισθησιολόγος, η οποία φέρεται να συνεργαζόταν επί δύο χρόνια με το συγκεκριμένο ιατρείο. Μάλιστα, γραπτά μηνύματα που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή στον ΣΚΑΪ αποτυπώνουν επικοινωνία της με την 56χρονη γιατρό, περίπου μία εβδομάδα πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή, σχετικά με την προμήθεια μιδαζολάμης.

Πώς έφτασαν οι έρευνες σε ιδιωτική κλινική

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η διερεύνηση των κωδικών που έφεραν τα φιαλίδια με τις αναισθητικές ουσίες, τα οποία είχαν εντοπιστεί στο ιατρείο της Καρνεάδου, οδήγησε τις αρμόδιες υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να διαδραμάτισε η επικοινωνία των τοξικολογικών εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Αθηνών με την προμηθεύτρια φαρμακευτική εταιρεία, προκειμένου να εντοπιστεί πού είχαν αρχικά διατεθεί τα συγκεκριμένα σκευάσματα.

Από την ιχνηλάτηση προέκυψε η σύνδεση με την ιδιωτική κλινική, στην οποία εξακολουθεί να εργάζεται η 61χρονη αναισθησιολόγος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διενεργήθηκε αρχικός έλεγχος για τυχόν ελλείψεις των φαρμακευτικών ουσιών, χωρίς να προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο έλλειμμα.

Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν θεωρείται ότι κλείνει την έρευνα για την προέλευση των σκευασμάτων.

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι οι ποσότητες να είχαν χρεωθεί σε ασθενείς ή να είχαν εξασφαλιστεί μέσω συνταγογράφησης και προμήθειας από φαρμακείο. Κανένα από τα συγκεκριμένα σενάρια δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι με ποιον τρόπο οι ουσίες κατέληξαν στο ιατρείο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του.

Τι υποστηρίζει η 61χρονη αναισθησιολόγος για τη συνεργασία της με το ιατρείο της Καρνεάδου

Μετά τις εξελίξεις η διοίκηση της ιδιωτικής κλινικής επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο και της ζήτησε εξηγήσεις για τη σχέση της με το ιατρείο της Καρνεάδου.

Η 61χρονη φέρεται να επιβεβαίωσε ότι γνώριζε την 56χρονη γιατρό και ότι συνεργάζονταν επί περίπου δύο χρόνια.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η παρουσία της στο ιατρείο περιοριζόταν αποκλειστικά σε περιπτώσεις δύσκολης φλεβικής πρόσβασης, όταν το υπόλοιπο προσωπικό δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει τη φλεβοκέντηση.

«Εγώ έβαζα τη φλέβα και έφευγα», φέρεται να ανέφερε, επιμένοντας ότι δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε στη συνέχεια ή ποιες θεραπείες πραγματοποιούνταν στους ασθενείς.

Κατά τον ισχυρισμό της, δεν είχε εικόνα ούτε για το εάν οι διαδικασίες που ακολουθούσαν αφορούσαν πλασμαφαίρεση.

Παράλληλα, αρνείται ότι ήταν το πρόσωπο με το οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά νοσηλεύτρια, ζητώντας επειγόντως αντίδοτο για την προποφόλη και λαμβάνοντας την απάντηση ότι δεν υπάρχει τέτοιο αντίδοτο.

Οι ισχυρισμοί της αποτελούν μέρος των πληροφοριών που έχουν δημοσιοποιηθεί και δεν συνιστούν από μόνοι τους επιβεβαίωση ή αποκλεισμό ενδεχόμενης εμπλοκής της στην υπόθεση.

Τα μηνύματα της 2ας Σεπτεμβρίου: «Να στείλω κάποιον να του δώσουμε μιδαζολάμη;»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει γραπτή συνομιλία της 2ας Σεπτεμβρίου 2026, η οποία αποκαλύφθηκε από την εκπομπή «Live You».

Στα μηνύματα, που φέρονται να ανταλλάχθηκαν περίπου μία εβδομάδα πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή, η 56χρονη γιατρός του ιατρείου απευθύνεται στην αναισθησιολόγο, ζητώντας να στείλει κάποιον προκειμένου να παραλάβει μιδαζολάμη.

«Καλημέρα, καλή σεζόν. Να στείλω κάποιον αύριο να του δώσουμε μιδαζολάμη γιατί δεν έχω καθόλου;», αναφέρεται στο μήνυμα, όπως μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ.

Η απάντηση της αναισθησιολόγου ήταν σύντομη: «Οκέι, Ιωάννα μου».

Στη συνέχεια, η γιατρός ρωτά: «Χίλια ευχαριστώ. Τι ώρα;», με την 61χρονη να απαντά: «Κατά τις 10 με 11».

Η συνομιλία ολοκληρώνεται με την αναφορά ότι το τηλέφωνο της αναισθησιολόγου θα δοθεί σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, είναι ιδιώτης και δεν συνδέεται με την κλινική.

Η συγκεκριμένη επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς καταγράφει συνεννόηση για την παραλαβή μιας ουσίας που περιλαμβάνεται στα τοξικολογικά ευρήματα.

Ωστόσο, από το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα ότι η ουσία πράγματι παραδόθηκε, ποια ποσότητα ενδεχομένως διακινήθηκε ή εάν συνδέεται με όσα χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή.

Φαρμακευτική δηλητηρίαση δείχνουν οι πληροφορίες για τις τοξικολογικές

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία από τις τοξικολογικές εξετάσεις φέρνουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη να συνδέεται με τη δράση φαρμακευτικών ουσιών που επηρεάζουν την αναπνευστική λειτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» του Star, στο μεταθανάτιο δείγμα αίματος του τραγουδιστή ανιχνεύθηκαν, μεταξύ άλλων, προποφόλη, μιδαζολάμη και φλουμαζενίλη.

Η προποφόλη είναι ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό, ενώ η μιδαζολάμη ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες και χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για καταστολή.

Η φλουμαζενίλη χορηγείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για την αναστροφή της δράσης βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη, αλλά δεν αποτελεί αντίδοτο της προποφόλης.

Στο μικροσκόπιο ο συνδυασμός των ουσιών

Το ενδιαφέρον των επιστημόνων δεν περιορίζεται στην παρουσία των αναισθητικών και κατασταλτικών σκευασμάτων, αλλά επεκτείνεται στις συγκεντρώσεις τους και στον ενδεχόμενο συνδυασμό της δράσης τους με άλλες ουσίες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν επίσης εντοπιστεί κοκαΐνη, αριπιπραζόλη, ολανζαπίνη και λιδοκαΐνη, καθώς και ο μεταβολίτης της κοκαΐνης, βενζοϋλεκγονίνη.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η ανίχνευση μιας ουσίας δεν αποδεικνύει από μόνη της ούτε το πότε χορηγήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε ούτε ότι συνέβαλε στον θάνατο.

Για τον λόγο αυτόν, η ποσοτική ανάλυση και η συνεκτίμηση των επιμέρους ευρημάτων είναι καθοριστικές προκειμένου να προσδιοριστεί η πιθανή επίδραση των ουσιών στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα εάν η συνδυαστική τους δράση προκάλεσε ή επιδείνωσε την αναπνευστική δυσλειτουργία που προηγήθηκε της ανακοπής.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μεταδόθηκε, η ολοκλήρωση της επιστημονικής αξιολόγησης αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου το τελικό πόρισμα να διαβιβαστεί στον ανακριτή και να ενσωματωθεί στη δικογραφία.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση της προέλευσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων, με τους ερευνητές να εξετάζουν τη διαδρομή τους από την αρχική προμήθεια μέχρι το ιατρείο της Καρνεάδου.

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