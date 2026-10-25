Συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι αργά πια έχασα τον λεβέντη μου»

Snapshot Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατό του στις 9 Σεπτεμβρίου.

Τόνισε ότι ο Γιώργος ήταν ένα «άγιο παιδί» και χαρακτήρισε τον εαυτό της ως έχοντα χάσει τον λεβέντη της.

Ζήτησε δικαιοσύνη και δήλωσε την πίστη της ότι αυτή θα υπάρξει.

Περιέγραψε την απώλεια ως ανείπωτη και ανέφερε ότι πλέον ό,τι και να πει είναι ανώφελο. Snapshot powered by AI

Μια άκρως συγκινητική συνέντευξη παραχώρησε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη Κλειώ Μαζωνάκη η οποία μίλησε για τον αγαπημένο καλλιτέχνη ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σοκάροντας το πανελλήνιο.

Μιλώντας στο MEGA είπε:

«Είμαι σε κακό χάλι. Τι να πω εγώ τώρα για το παιδί μου; Τι να πω; Ένα από τα καλύτερα παιδιά ήταν ο Γιώργος. Τέλος. Αυτό, δεν υπάρχει. Ένα άγιο παιδί. Τι να πω εγώ; Το παιδί μου τώρα τελείωσε εμένα; Το έχασα; Από κει και πέρα τι να πω; Είναι αργά πια. Είναι αργά. Τελείωσε. Είναι αργά πια. Εγώ έχασα τον λεβέντη μου. Τελείωσε».

«Δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει, πρέπει. Το πιστεύω ότι θα υπάρχει δικαιοσύνη. Τι άλλο να πω;» ανέφερε στη συνέχεια.

Περιγράφοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον χαρακτήρισε «άγιο παιδί» και τόνισε ότι «εγώ έχασα το παιδί μου και από ‘κει και πέρα ό,τι και να πω είναι ανώφελο».

«Ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά, ένα άγιο παιδί. Ένα άγιο παιδί ήταν ο Γιώργος. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ έχασα το παιδί μου και από κει και πέρα ό,τι και να πω είναι ανώφελο. Ανώφελο είναι» σχολίασε.

Διαβάστε επίσης