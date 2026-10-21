Δημήτρης Μακρυνιώτης: Επέστρεψε στο «Studio στις 3» μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Snapshot Δημήτρης Μακρυνιώτης επέστρεψε στην εκπομπή «Studio στις 3» μετά από μικρή αποχή λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι παρουσιαστές Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος τον υποδέχτηκαν θερμά στην εκπομπή.

Ο Μακρυνιώτης είναι ζευγάρι με τη Βάσω Μαζωνάκη και είχε στενή φιλία με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν οι σχέσεις τους διαταραχθούν.

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης έκανε μια τρυφερή ανάρτηση αποχαιρετισμού. Snapshot powered by AI

Μετά από ένα διάστημα μικρής αποχής, λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης επέστρεψε στην εκπομπή «Studio στις 3», στον ΣΚΑΪ, την Τετάρτη.

Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος τον υποδέχτηκαν θερμά, λέγοντας: «Καλώς ήρθες, μας έλειψες». «Κι εμένα μου λείψατε», αρκέστηκε να πει ο Δημήτρης Μακρυνιώτης χωρίς να σχολιάζει τίποτα περισσότερο.

Ο συνεργάτης της εκπομπής του Φαλήρου είναι ζευγάρι με τη Βάσω Μαζωνάκη, επί σειρά ετών. Πριν διαταραχθούν οι σχέσεις τους με τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι δύο άντρες είχαν μία δυνατή φιλία.

Μάλιστα, μετά τον θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη, είχε κάνει μία τρυφερή ανάρτηση γράφοντας: «Καλό ταξίδι Γιώργο... Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες».