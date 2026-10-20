Βόλος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ως Κρητικός σε τοιχογραφία στο κέντρο της πόλης

Το mural στην οδό Ερμού ολοκληρώθηκε και συνδυάζει την κρητική παράδοση με τη σύγχρονη street art, τιμώντας τη μνήμη του τραγουδιστή

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Βόλος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ως Κρητικός σε τοιχογραφία στο κέντρο της πόλης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στον Βόλο ολοκληρώθηκε το mural που απεικονίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη ως Κρητικό, συνδυάζοντας την κρητική παράδοση με τη σύγχρονη street art.
  • Η τοιχογραφία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ερμού 89 και Σέφελ και δημιουργήθηκε από την Άννα Εμμανουή και τον street artist Στράτο Μπόμπολο.
  • Το έργο περιλαμβάνει παραδοσιακά κρητικά στοιχεία όπως σαρίκι και κόκκινα λουλούδια, ενώ αναδεικνύει τη σχέση του τραγουδιστή με την πολιτιστική του κληρονομιά.
  • Στην τοιχογραφία υπάρχει ο στίχος «Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου» και οι χρονολογίες 1972-2026, που σημειώνουν τη ζωή του Μαζωνάκη.
  • Το mural τοποθετείται σε κεντρικό σημείο της πόλης, ενσωματώνεται στο αστικό τοπίο και λειτουργεί ως φόρος τιμής στη συλλογική μνήμη του καλλιτέχνη.
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Μια ξεχωριστή τοιχογραφία αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη ολοκληρώθηκε στο κέντρο του Βόλου, μετατρέποντας έναν μεγάλο αστικό τοίχο σε σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Το έργο, που παρουσιάζει τον δημοφιλή τραγουδιστή μέσα από μια ιδιαίτερη κρητική εικαστική προσέγγιση, βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ερμού 89 και Σέφελ, όπως αναφέρει το Gegonota News.

Η δημιουργία συνδυάζει στοιχεία της κρητικής λαϊκής αισθητικής με τη σύγχρονη γλώσσα της street art, αποδίδοντας φόρο τιμής στον καλλιτέχνη και στη διαχρονική σχέση του με το κοινό του.

Η κρητική παράδοση συναντά τη street art

Τη σύλληψη και τον σχεδιασμό της τοιχογραφίας υπογράφει η εικαστικός και ποιήτρια Άννα Εμμανουήλ, ενώ την υλοποίηση στον τοίχο ανέλαβε ο street artist Στράτος Μπόμπολος, γνωστός.

Η σύνθεση αξιοποιεί χαρακτηριστικά στοιχεία της κρητικής παράδοσης, όπως την απόδοση του κεφαλιού με σαρίκι ή δίχτυ, καθώς και την παρουσία κόκκινων λουλουδιών. Τα παραδοσιακά αυτά μοτίβα εντάσσονται σε μια σύγχρονη εικαστική δημιουργία, η οποία συνομιλεί με το αστικό περιβάλλον και γίνεται μέρος της καθημερινότητας της πόλης.

Το πορτρέτο του Μαζωνάκη αποκτά έτσι μια διαφορετική διάσταση, καθώς η μορφή του τραγουδιστή παρουσιάζεται μέσα από την οπτική της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

https://www.instagram.com/p/DetTLx6o_Gz/

«Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου»

Κεντρική θέση στην τοιχογραφία έχει ο στίχος «Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου», από το ομώνυμο τραγούδι που συνδέθηκε στενά με την καλλιτεχνική ταυτότητα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η φράση λειτουργεί ως βασικό στοιχείο του έργου, παραπέμποντας στην προσωπική και καλλιτεχνική διαδρομή του τραγουδιστή, ενώ οι χρονολογίες 1972 και 2026 οριοθετούν τη ζωή του.

https://www.instagram.com/reel/Der-GWdCgE1/

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στη Νίκαια του Πειραιά, έχοντας βαθιές κρητικές ρίζες από την περιοχή της Σητείας και πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών.

Ένα έργο αφιερωμένο στη δημόσια μνήμη

Η επιλογή ενός κεντρικού σημείου του Βόλου για τη δημιουργία του mural επιτρέπει στο έργο να ενταχθεί οργανικά στο αστικό τοπίο. Δεν πρόκειται για μια εικόνα που απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους αναζητούν την τέχνη του δρόμου, αλλά για μια δημιουργία που συναντά καθημερινά τους περαστικούς, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

https://www.instagram.com/p/Der-WW9kdNa/

Η τοιχογραφία προσεγγίζει τη μορφή του Μαζωνάκη μέσα από μια πρωτότυπη εικαστική ματιά, συνδέοντας την παράδοση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση και τη συλλογική μνήμη.

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