Συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Κλαίω συνέχεια - Δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση»

Snapshot Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη εκφράζει συνεχές πένθος.

Στο αίμα του τραγουδιστή βρέθηκαν οι ουσίες μιδαζολάμη, προποφόλη, Anexate (φλουμαζενίλη), ολανζαπίνη και αριπιπραζόλη.

Η μιδαζολάμη και η προποφόλη είναι βαριά κατασταλτικά, και ο συνδυασμός τους έχει δεκαπλάσια δράση.

Η φλουμαζενίλη χορηγήθηκε ως αντίδοτο για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης των βενζοδιαζεπινών.

Τα δείγματα αίματος ήταν μεταθανάτια, επομένως οι ακριβείς ποσότητες των ουσιών δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, σχεδόν έναν μήνα μετά τον θάνατο του παιδιού της.

Η ίδια, μιλώντας στο Star, αρκέστηκε να πει μόνο δύο κουβέντες, που, όμως, αρκούν για να προκαλέσουν συγκίνηση: «Μάνα μου δεν ακούω τίποτα (από όσα λέγονται). Δεν θέλω, γιατί κλαίω συνέχεια. Δικαίωση. Τι να σας πω τώρα, μόνο δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας», είπε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι ουσίες που εντοπίστηκαν στο αίμα του τραγουδιστή

Τις ουσίες που εντοπίστηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκάλυψε ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, εντοπίστηκαν:

Μιδαζολάμη

Προποφόλη

Anexate

Ολανζαπίνη

Αριπιπραζόλη

Η δράση κάθε ουσίας

Οι ουσίες που αναφέρονται έχουν διαφορετικές φαρμακευτικές ιδιότητες και χρήσεις:

Ολανζαπίνη : Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής. Αριπιπραζόλη : Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χορηγείται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχιατρικών διαταραχών, μεταξύ των οποίων η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή.

: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χορηγείται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχιατρικών διαταραχών, μεταξύ των οποίων η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή. Μιδαζολάμη : Φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών, με ηρεμιστική και κατασταλτική δράση. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την καταστολή και την αναισθησία, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων.

: Φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών, με ηρεμιστική και κατασταλτική δράση. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την καταστολή και την αναισθησία, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων. Προποφόλη : Ενδοφλέβιο αναισθητικό φάρμακο ταχείας έναρξης και σύντομης δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας, καθώς και για την καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων.

: Ενδοφλέβιο αναισθητικό φάρμακο ταχείας έναρξης και σύντομης δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας, καθώς και για την καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων. Φλουμαζενίλη (Anexate): Ανταγωνιστής των βενζοδιαζεπινών, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναστροφή της κατασταλτικής τους δράσης, όπως εκείνης της μιδαζολάμης.

«Μιδαζολάμη και προποφόλη μαζί σημαίνει δεκαπλάσια δράση»

Πάνω από 1.600 ουσίες εξετάστηκαν, ώστε να εντοπιστεί τι βρισκόταν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, πριν τον θάνατό του, και ποια από αυτές τις ουσίες έπαιξε ρόλο σε αυτόν.

Για πρώτη φορά, ο γενετιστής και τεχνικό σύμβολος της οικογένειας του τραγουδιστή, Δρ. Γιώργος Φιτσιάλος, μίλησε για τις έρευνες που έχουν γίνει, στην προσπάθεια να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Όπως είπε στην εκπομπή «Live News», στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν τρεις ουσίες μείζονος σημασίας: μιδαζολάμη, προποφόλη και φλουμαζενίλη. Η μιδαζολάμη και η προποφόλη αποτελούν βαριά κατασταλτικά και ο συνδυασμός του σημαίνει δεκαπλάσια δράση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φιτσιάλος. Η φλουμαζενίλη είναι το αντίδοτο και χορηγήθηκε προκειμένου να αναστρέψει την έως εκείνη την ώρα κλινική εικόνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Φιτσιάλο, το υλικό που ελήφθη είναι μεταθανάτιο, επομένως δεν είναι δυνατόν να μιλήσει με ασφάλεια για τις ποσότητες των ουσιών που βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Επιπλέον, όπως είπε ο γενετιστής, δεν εντοπίστηκε αδρεναλίνη, ουσία που τις πρώτες ημέρες του θανάτου του τραγουδιστή λεγόταν πως του χορηγήθηκε στην προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανός. Ωστόσο, υπάρχουν δύο παράμετροι για αυτό, όπως εξήγησε ο κ. Φιτσιάλος: από τη μία το cut-off, το οποίο αποτελεί το όριο πάνω από το οποίο μπορεί να επικυρωθεί μία ουσία και το δεύτερο είναι το γεγονός πως πρόκειται για μεταθανάτιο υλικό, επομένως υπάρχει αποδόμηση.

Τέλος, ο ειδικός, χαρακτήρισε την προποφόλη σαν ένα «τανκ», το οποίο η μιδαζολάμη το ενισχύει και το κάνει «πανίσχυρο».

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