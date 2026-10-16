Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μιδαζολάμη και προποφόλη μαζί σημαίνει δεκαπλάσια δράση

Snapshot Στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν τρεις κύριες ουσίες: μιδαζολάμη, προποφόλη και φλουμαζενίλη.

Ο συνδυασμός μιδαζολάμης και προποφόλης προκαλεί δεκαπλάσια κατασταλτική δράση.

Η φλουμαζενίλη χορηγήθηκε ως αντίδοτο για να αντιστρέψει την κλινική εικόνα.

Τα δείγματα αίματος ήταν μεταθανάτια, γεγονός που δυσχεραίνει την ακριβή εκτίμηση των ποσοτήτων ουσιών.

Δεν ανιχνεύτηκε αδρεναλίνη στο αίμα, παρά τις αρχικές αναφορές για χορήγησή της. Snapshot powered by AI

Πάνω από 1.600 ουσίες εξετάστηκαν, ώστε να εντοπιστεί τι βρισκόταν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, πριν τον θάνατό του, και ποια από αυτές τις ουσίες έπαιξε ρόλο σε αυτόν.

Για πρώτη φορά, ο γενετιστής και τεχνικό σύμβολος της οικογένειας του τραγουδιστή, Δρ. Γιώργος Φιτσιάλος, μίλησε για τις έρευνες που έχουν γίνει, στην προσπάθεια να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Όπως είπε στην εκπομπή «Live News», στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν τρεις ουσίες μείζονος σημασίας: μιδαζολάμη, προποφόλη και φλουμαζενίλη. Η μιδαζολάμη και η προποφόλη αποτελούν βαριά κατασταλτικά και ο συνδυασμός του σημαίνει δεκαπλάσια δράση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φιτσιάλος. Η φλουμαζενίλη είναι το αντίδοτο και χορηγήθηκε προκειμένου να αναστρέψει την έως εκείνη την ώρα κλινική εικόνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Φιτσιάλο, το υλικό που ελήφθη είναι μεταθανάτιο, επομένως δεν είναι δυνατόν να μιλήσει με ασφάλεια για τις ποσότητες των ουσιών που βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Επιπλέον, όπως είπε ο γενετιστής, δεν εντοπίστηκε αδρεναλίνη, ουσία που τις πρώτες ημέρες του θανάτου του τραγουδιστή λεγόταν πως του χορηγήθηκε στην προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανός. Ωστόσο, υπάρχουν δύο παράμετροι για αυτό, όπως εξήγησε ο κ. Φιτσιάλος: από τη μία το cut-off, το οποίο αποτελεί το όριο πάνω από το οποίο μπορεί να επικυρωθεί μία ουσία και το δεύτερο είναι το γεγονός πως πρόκειται για μεταθανάτιο υλικό, επομένως υπάρχει αποδόμηση.

Τέλος, ο ειδικός, χαρακτήρισε την προποφόλη σαν ένα «τανκ», το οποίο η μιδαζολάμη το ενισχύει και το κάνει «πανίσχυρο».

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