Μαζωνάκης: Νέα έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου

Πρόκειται για τη δεύτερη έρευνα της αστυνομίας μετά τον θάνατο του τραγουδιστή

Ελένη Ευστρατίου

Μαζωνάκης: Νέα έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Διεξάγεται δεύτερη ασική έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η έρευνα πραγματοποιείται παρουσία εισαγγελικών Αρχών, δικαστικού λειτουργού, αστυνομικών και δικηγόρων.
  • Ο ανακριτής ζήτησε τη νέα έρευνα εν όψει των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων.
  • Στην πρώτη έρευνα κατασχέθηκαν έγγραφα και μηχανήματα από το ιατρείο, ενώ η δεύτερη στοχεύει σε επιπλέον στοιχεία για τις ιατρικές πράξεις και φαρμακευτικές ουσίες.
Snapshot powered by AI

Νέα έρευνα πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου παρουσία εισαγγελικών Αρχών και δικηγόρων.

Σύμφωνα με το Live News, λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα της Πέμπτης 15/10, ειδικό κλιμάκιο της Ασφάλειας μπήκε στο ιατρείο του Κολωνακίου προκειμένου να πραγματοποιήσει δεύτερη έρευνα σχετικά με τον θάνατο του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού, δύο αστυνομικών και των συνηγόρων των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο αρμόδιος ανακριτής ζήτησε να ερευνηθεί και πάλι το ιατρείο, καθώς οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων.

Σε προηγούμενη έρευνα, οι αστυνομικές αρχές είχαν κατασχέσει πλήθος εγγράφων και μηχανημάτων που βρέθηκαν μέσα στο ιατρείο, ενώ η νέα έρευνα αναμένεται να φέρει επιπλέον στοιχεία στο φως σχετικά με τις ιατρικές πράξεις και φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνταν.

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων επιβεβαιώνεται ότι του χορηγήθηκε προποφόλη και μιδαζολάμη, μία ισχυρή ουσία για καταστολή.

Σύμφωνα όμως με το περιβάλλον του τραγουδιστή, φέρεται να του χορηγήθηκε και η ουσία φλουμαζελίνη , η οποία είναι αντίδοτο της μιδαζολάμης. Όπως είχε αναφερθεί στον ΑΝΤ1, το γεγονός ότι ανιχνεύτηκε το αντίδοτο της μιδαζολάμης, έρχεται να ενισχύσει και τις καταθέσεις εργαζομένων που έκαναν λόγο για χορήγηση αντίδοτου.

«Η χορήγηση και των δύο φαρμάκων είτε ξεχωριστά, είτε και μαζί μπορεί να αποβεί μοιραία» εξηγούν οι ειδικοί. Τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.

«Του προκάλεσε διέγερση η μιδαζολάμη γι΄αυτό χρειάστηκε η προποφόλη»

Ο αναισθησιολόγος στο «Αττικό Νοσοκομείο», Δημήτρης Μανίκης, μιλώντας στο MEGA, εξήγησε πως η χορήγηση μιδαζολάμης σε ασθενή που βρίσκεται σε διέγερση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί να προκαλέσει καταστολή, να επιτείνει τη διέγερση, οδηγώντας στην ανάγκη χορήγησης περαιτέρω κατασταλτικών φαρμάκων, όπως η προποφόλη.

Όπως τόνισε, ο συνδυασμός των δύο ουσιών μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τόσο την κατασταλτική τους δράση όσο και τον κίνδυνο επιπλοκών, μεταξύ των οποίων και η άπνοια. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η φλουμαζενίλη αποτελεί αντίδοτο μόνο για τη μιδαζολάμη και όχι για την προποφόλη, η αντιμετώπιση των επιδράσεων της οποίας απαιτεί υποστήριξη της αναπνοής από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η παρουσία της επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για τις ενέργειες που έγιναν πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ, αλλά και για τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φυσικές Καταστροφές: Ετοιμάζεται αυτοματοποιημένο σύστημα αποζημιώσεων – Προειδοποιεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Προσήχθη γιατρός που φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» από ηλικιωμένη

16:51LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά την αγαπημένη «Λωξάντρα» του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού καταγράφηκαν σήμερα οι ισχυρότεροι άνεμοι - Ριπές έως και 117 χλμ/ώρα

16:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξαφνική επίσκεψη Δένδια στη Σαουδική Αραβία - Συνάντήθηκε με τον Διάδοχο του Θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και τον ομολογό του

16:35LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ANT1 για τη Φαίη Σκορδά

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ομολόγησε κανείς το παραμικρό»: Οργή του Αρχιεπισκόπου τέως Σινά για φήμες ότι δήθεν αναγνώρισε ιδιοκτησία της Αιγύπτου στην Μονή Αγίας Αικατερίνης

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Άνδρας απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του - Αίσιο τέλος χάρη στην Πυροσβεστική

16:22LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση - Τίτος Βανδής: Ο μεγάλος έρωτας που άρχισε από μία επιστολή και έγινε σχέση ζωής - Ο θαυμασμός, η κοινή πορεία και η φωτογραφία που δεν έφυγε ποτέ πάνω από το κρεβάτι

16:20ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κάθετος Διάδρομος ξεκίνησε πολύ πριν την Γκίλφοϊλ και δεν κινδυνεύει από αλλαγές προσώπων, λέει ο Ιγνατίου

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Νέα έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων των κατηγορουμένων

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Magnaporthe oryzae: Ο μύκητας που απειλεί την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων - Αγώνας δρόμου από επιστήμονες για τείχος ανοσίας

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Συνελήφθη 46χρονος που καταζητούνταν από την Τουρκία - Είχε καταδικαστεί σε 19 χρόνια φυλάκιση

15:58LIFESTYLE

Όταν η Μπέτυ Βαλάση πρωταγωνίστησε στη θρυλική «Λωξάντρα», την τελευταία ασπρόμαυρη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης – Δείτε αποσπάσματα

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Πότε ξεκινούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τη Ραφήνα και το Λαύριο – Κανονικά οι αναχωρήσεις από τον Πειραιά

15:52WHAT THE FACT

Πληρώνονται 2.500€ τον μήνα για να μετράνε πιγκουίνους στην Ανταρκτική

15:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκδήλωση για την εξομάλυνση των σχέσεων δικαστών και δικηγόρων προκάλεσε αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων!

15:43ΥΓΕΙΑ

Θεμιστοκλέους: Έχουμε ανακόψει τη φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό

15:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγρότες: Προς πληρωμή 83,6 εκατ. ευρώ συμπληρωματικών ενισχύσεων για το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος από τη Ρωσία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Εντυπωσιακή πρόγνωση του ECMWF

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Aστυνομικοί διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους: «Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα –Ζούμε με €1.000»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στο 23,8% η ΝΔ, πρώτη σε οκτακομματική Βουλή - Δεν εμπιστεύονται τους «γιατρούς των social» οι πολίτες, μετά την υπόθεση Μαζωνάκη

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση πεζής στη Λεωφόρο Κηφισίας - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

16:22LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση - Τίτος Βανδής: Ο μεγάλος έρωτας που άρχισε από μία επιστολή και έγινε σχέση ζωής - Ο θαυμασμός, η κοινή πορεία και η φωτογραφία που δεν έφυγε ποτέ πάνω από το κρεβάτι

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Νέα έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων των κατηγορουμένων

14:54ΚΟΣΜΟΣ

«Πότε είναι η σειρά μου;» - Νέα συγκλονιστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας

14:00LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση - Ήταν η θρυλική «Λωξάντρα»

12:07WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η ημερομηνία είναι κοντά

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θα βρει πλούσιο Ευρωπαίο να παντρευτεί ή θα γυρίσει στη Φλόριντα» - New York Post και Page Six «αναζητούν» το μέλλον της

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξουργείο: Σοβαρό τραύμα στον πνεύμονα από τις μαχαιριές υπέστη ο 18χρονος - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

15:58LIFESTYLE

Όταν η Μπέτυ Βαλάση πρωταγωνίστησε στη θρυλική «Λωξάντρα», την τελευταία ασπρόμαυρη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης – Δείτε αποσπάσματα

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Κλιματολόγος προειδοποιεί: Πιθανός ένας ακραίος χειμώνας με El Niño πρωτοφανούς έντασης

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Η Ελλάδα έχασε έναν πολύτιμο σύμμαχό της για την κατάργηση του τουρκολιβυκού μνημονίου - Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης Σάλεχ

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Διασώστες σώζουν 92χρονη που ήθελε να αυτοκτονήσει μετά από τηλεφωνική απάτη

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ομολόγησε κανείς το παραμικρό»: Οργή του Αρχιεπισκόπου τέως Σινά για φήμες ότι δήθεν αναγνώρισε ιδιοκτησία της Αιγύπτου στην Μονή Αγίας Αικατερίνης

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα κατακλύζει τον πλανήτη με κοτόπουλο και κερδίζει δισ. από την εκρηκτική αύξηση εξαγωγών - Πώς το Πεκίνο πέτυχε το θαύμα και ποια αντίμετρα σχεδιάζει η Ευρώπη

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκαν νυχτερίδες πεταμένες σε κάδο - Ήταν καλυμμένες με αφρό πολυουρεθάνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ