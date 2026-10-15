Μαζωνάκης: Νέα έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου

Snapshot Διεξάγεται δεύτερη ασική έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η έρευνα πραγματοποιείται παρουσία εισαγγελικών Αρχών, δικαστικού λειτουργού, αστυνομικών και δικηγόρων.

Ο ανακριτής ζήτησε τη νέα έρευνα εν όψει των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων.

Στην πρώτη έρευνα κατασχέθηκαν έγγραφα και μηχανήματα από το ιατρείο, ενώ η δεύτερη στοχεύει σε επιπλέον στοιχεία για τις ιατρικές πράξεις και φαρμακευτικές ουσίες. Snapshot powered by AI

Νέα έρευνα πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου παρουσία εισαγγελικών Αρχών και δικηγόρων.

Σύμφωνα με το Live News, λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα της Πέμπτης 15/10, ειδικό κλιμάκιο της Ασφάλειας μπήκε στο ιατρείο του Κολωνακίου προκειμένου να πραγματοποιήσει δεύτερη έρευνα σχετικά με τον θάνατο του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού, δύο αστυνομικών και των συνηγόρων των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο αρμόδιος ανακριτής ζήτησε να ερευνηθεί και πάλι το ιατρείο, καθώς οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων.

Σε προηγούμενη έρευνα, οι αστυνομικές αρχές είχαν κατασχέσει πλήθος εγγράφων και μηχανημάτων που βρέθηκαν μέσα στο ιατρείο, ενώ η νέα έρευνα αναμένεται να φέρει επιπλέον στοιχεία στο φως σχετικά με τις ιατρικές πράξεις και φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνταν.

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων επιβεβαιώνεται ότι του χορηγήθηκε προποφόλη και μιδαζολάμη, μία ισχυρή ουσία για καταστολή.

Σύμφωνα όμως με το περιβάλλον του τραγουδιστή, φέρεται να του χορηγήθηκε και η ουσία φλουμαζελίνη , η οποία είναι αντίδοτο της μιδαζολάμης. Όπως είχε αναφερθεί στον ΑΝΤ1, το γεγονός ότι ανιχνεύτηκε το αντίδοτο της μιδαζολάμης, έρχεται να ενισχύσει και τις καταθέσεις εργαζομένων που έκαναν λόγο για χορήγηση αντίδοτου.

«Η χορήγηση και των δύο φαρμάκων είτε ξεχωριστά, είτε και μαζί μπορεί να αποβεί μοιραία» εξηγούν οι ειδικοί. Τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.

«Του προκάλεσε διέγερση η μιδαζολάμη γι΄αυτό χρειάστηκε η προποφόλη»

Ο αναισθησιολόγος στο «Αττικό Νοσοκομείο», Δημήτρης Μανίκης, μιλώντας στο MEGA, εξήγησε πως η χορήγηση μιδαζολάμης σε ασθενή που βρίσκεται σε διέγερση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί να προκαλέσει καταστολή, να επιτείνει τη διέγερση, οδηγώντας στην ανάγκη χορήγησης περαιτέρω κατασταλτικών φαρμάκων, όπως η προποφόλη.

Όπως τόνισε, ο συνδυασμός των δύο ουσιών μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τόσο την κατασταλτική τους δράση όσο και τον κίνδυνο επιπλοκών, μεταξύ των οποίων και η άπνοια. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η φλουμαζενίλη αποτελεί αντίδοτο μόνο για τη μιδαζολάμη και όχι για την προποφόλη, η αντιμετώπιση των επιδράσεων της οποίας απαιτεί υποστήριξη της αναπνοής από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η παρουσία της επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για τις ενέργειες που έγιναν πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ, αλλά και για τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες.

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