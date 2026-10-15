Βασίλης Τερλέγκας: «Αόρατες σκοτεινές δυνάμεις σκότωσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη»

Snapshot Ο Βασίλης Τερλέγκας εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκλήθηκε από «αόρατες σκοτεινές δυνάμεις».

Ο Τερλέγκας τόνισε ότι ένιωθε στενοχώρια για την απώλεια και αγαπούσε τον Μαζωνάκη.

Υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής έφυγε άδικα από τη ζωή και όχι φυσιολογικά.

Ο Βασίλης Τερλέγκας ανέφερε ότι αναμένει από τη Δικαιοσύνη να διερευνήσει την υπόθεση και να πράξει το καθήκον της. Snapshot powered by AI

Τη δική του άποψη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε ο Βασίλης Τερλέγκας, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη στενοχώρια που νιώθει για την απώλεια του συναδέλφου του, υποστηρίζοντας πως ο θάνατός του δεν ήταν κάτι που απλώς συνέβη, αλλά αποτέλεσμα της δράσης «αόρατων σκοτεινών δυνάμεων».

Ο Βασίλης Τερλέγκας μίλησε με συναισθηματική φόρτιση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο, όπως ανέφερε, αγαπούσε, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε άδικα από τη ζωή. Παράλληλα, σημείωσε ότι αναμένει από τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.

«Και βέβαια τον γνώριζα το παιδί και έχω στενοχωρηθεί. Τον σκοτώσανε, πιστεύω κάποιες αόρατες σκοτεινές δυνάμεις λειτούργησαν έτσι ώστε να χάσουμε το παιδί. Τον λέω παιδί γιατί τον αγαπούσα. Δεν τον πήρε ο Θεός, τον σκοτώσανε και πονάει και από εκεί και πέρα η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, πιστεύω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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