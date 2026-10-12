Θάνατος Μαζωνάκη: Του χορήγησαν και φλουμαζελίνη εκτός από προποφόλη και μιδαζολάμη

Το γεγονός ότι ανιχνεύτηκε το αντίδοτο της μιδαζολάμης, έρχεται να ενισχύσει και τις καταθέσεις εργαζομένων που έκαναν λόγο για χορήγηση αντίδοτου

Παναγιώτης Βελισσάρης

Θάνατος Μαζωνάκη: Του χορήγησαν και φλουμαζελίνη εκτός από προποφόλη και μιδαζολάμη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκαν προποφόλη, μιδαζολάμη και φλουμαζελίνη, αντίδοτο της μιδαζολάμης, πριν τον θάνατό του.
  • Η μιδαζολάμη μπορεί να προκαλέσει διέγερση αντί για καταστολή, γεγονός που οδήγησε στη χορήγηση προποφόλης για επιπλέον καταστολή.
  • Ο συνδυασμός προποφόλης και μιδαζολάμης αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών, όπως η άπνοια.
  • Η φλουμαζελίνη αντισταθμίζει μόνο τις επιδράσεις της μιδαζολάμης και όχι της προποφόλης, που απαιτεί εξειδικευμένη αναπνευστική υποστήριξη.
  • Η υπόθεση βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο με πιθανές ποινικές διώξεις για τους γιατρούς και ενδεχόμενη διεύρυνση των κατηγοριών.
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Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατέρρευσε στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έπειτα από διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε.

Όπως έγραψε νωρίτερα το Newsbomb, από τα πρώτα στοιχεία των τοξικολογικών εξετάσεων προέκυψε πως του χορηγήθηκε προποφόλη και μιδαζολάμη, μία ισχυρή ουσία για καταστολή. Σύμφωνα όμως με το περιβάλλον του τραγουδιστή, φέρεται να του χορηγήθηκε και η ουσία φλουμαζελίνη , η οποία είναι αντίδοτο της μιδαζολάμης, όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1.

Το γεγονός ότι ανιχνεύτηκε το αντίδοτο της μιδαζολάμης, έρχεται να ενισχύσει και τις καταθέσεις εργαζομένων που έκαναν λόγο για χορήγηση αντίδοτου.

«Η χορήγηση και των δύο φαρμάκων είτε ξεχωριστά, είτε και μαζί μπορεί να αποβεί μοιραία» εξηγούν οι ειδικοί. Τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.

«Του προκάλεσε διέγερση η μιδαζολάμη γι΄αυτό χρειάστηκε η προποφόλη»

Ο αναισθησιολόγος στο «Αττικό Νοσοκομείο», Δημήτρης Μανίκης, μιλώντας στο MEGA, εξήγησε πως η χορήγηση μιδαζολάμης σε ασθενή που βρίσκεται σε διέγερση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί να προκαλέσει καταστολή, να επιτείνει τη διέγερση, οδηγώντας στην ανάγκη χορήγησης περαιτέρω κατασταλτικών φαρμάκων, όπως η προποφόλη.

Όπως τόνισε, ο συνδυασμός των δύο ουσιών μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τόσο την κατασταλτική τους δράση όσο και τον κίνδυνο επιπλοκών, μεταξύ των οποίων και η άπνοια. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η φλουμαζενίλη αποτελεί αντίδοτο μόνο για τη μιδαζολάμη και όχι για την προποφόλη, η αντιμετώπιση των επιδράσεων της οποίας απαιτεί υποστήριξη της αναπνοής από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η παρουσία της επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για τις ενέργειες που έγιναν πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ, αλλά και για τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες.

Η εβδομάδα που ξεκινά θεωρείται πλέον καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται η διαμόρφωση του κατηγορητηρίου, η ποινική μεταχείριση των γιατρών, αλλά και το ενδεχόμενο διεύρυνσής του με την προσθήκη νέων κατηγορουμένων.

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