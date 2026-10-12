«Μήπως είναι λίγο νωρίς;» - Η αντίδραση του Γιάννη Βαρδή για το The Voice μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

Snapshot Ο Γιάννης Βαρδής εξέφρασε προβληματισμό για την επιστροφή του The Voice μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αναρωτήθηκε αν ήταν νωρίς για την επανεκκίνηση ενός χαρούμενου και ψυχαγωγικού προγράμματος.

Αναγνώρισε ότι η ζωή συνεχίζεται, αλλά αμφισβήτησε κατά πόσο συντελεστές και κοινό μπορούν να επανέλθουν γρήγορα σε ψυχαγωγικό περιβάλλον.

Τόνισε τη διαχρονική χαρούμενη ατμόσφαιρα του The Voice και τη δυσκολία επανόδου σε αυτή μετά την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Snapshot powered by AI

Τον προβληματισμό του για την πρεμιέρα του The Voice εξέφρασε ο Γιάννης Βαρδής, με αφορμή την έναρξη του μουσικού talent show το Σάββατο 11 Οκτωβρίου. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στο χαρούμενο κλίμα που χαρακτηρίζει διαχρονικά την εκπομπή, αναρωτώμενος αν ήταν λίγο νωρίς για την επιστροφή της, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Γιάννης Βαρδής, που παρακολουθεί το πρόγραμμα και δηλώνει πως πάντα του άρεσε, αναγνώρισε ότι η ζωή συνεχίζεται, ωστόσο εξέφρασε την αμφιβολία του για το κατά πόσο οι συντελεστές και το κοινό μπορούν να επιστρέψουν τόσο σύντομα σε ένα καθαρά ψυχαγωγικό τηλεοπτικό περιβάλλον.

Όπως σημείωσε, το The Voice ήταν ανέκαθεν ένα χαρούμενο και διασκεδαστικό πρόγραμμα, θέτοντας το ερώτημα αν το κλίμα αυτό μπορεί να επανέλθει τόσο σύντομα μετά την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η πρεμιέρα του νέου κύκλου ήρθε μετά το ειδικό αφιέρωμα που είχε παρουσιάσει το The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη, τιμώντας τη μνήμη του με τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του. Στη σκηνή του μουσικού talent show ανέβηκαν καλλιτέχνες που ερμήνευσαν γνωστές επιτυχίες του, ενώ στο αφιέρωμα συμμετείχαν και συνεργάτες του, ανακαλώντας στιγμές από τη μουσική διαδρομή του.

Η ανάρτηση του Γιάννη Βαρδή:

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