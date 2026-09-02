«Μικραίνει ο πόνος, δεν περνά»: Συγκινεί ο γιος του Αντώνη Βαρδή για τα 12 χρόνια από τον θάνατό του

Snapshot Στις 2 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 12 χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 66 ετών.

Ο γιος του, Γιάννης Βαρδής, τίμησε τη μνήμη του με συγκινητικές αναρτήσεις στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και κοινά στιγμιότυπα.

Ο Γιάννης περιέγραψε τον πόνο της απουσίας του πατέρα του ως μικρότερο αλλά αδιάβλητο μετά από 12 χρόνια.

Στις αναρτήσεις του περιέλαβε τραγούδια του Αντώνη Βαρδή, όπως το «Εθνική Οδός», με στίχους που μιλούν για την επιστροφή και τη συνάντηση.

Το αφιέρωμα έδωσε έναν προσωπικό τόνο στη μνήμη του καλλιτέχνη και το κενό που άφησε στην οικογένεια και τη μουσική σκηνή. Snapshot powered by AI

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή και ο γιος του, Γιάννης, θέλησε να τιμήσει δημόσια τη μνήμη του.

Ο τραγουδιστής προχώρησε σε μια σειρά από συγκινητικές αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του πατέρα του αλλά και κοινά τους στιγμιότυπα. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου 2014, σε ηλικία 66 ετών.

Σε μία από τις φωτογραφίες, όπου ο Αντώνης Βαρδής απεικονίζεται μπροστά στη θάλασσα, ο γιος του έγραψε ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα για την απουσία που παραμένει αισθητή ακόμη και έπειτα από δώδεκα χρόνια.

«Μικραίνει ο πόνος, αλλά δεν περνάει ποτέ. Σαν σήμερα αποφάσισες να φύγεις. Τεράστιο το συναισθηματικό αλλά και το μουσικό κενό σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Βαρδής συνέχισε τις αναρτήσεις του με ακόμη περισσότερες φωτογραφίες του πατέρα του, επιλέγοντας να τις συνοδεύσει με τραγούδια που φέρουν τη χαρακτηριστική μουσική σφραγίδα του Αντώνη Βαρδή.

Ανάμεσά τους επέλεξε και το «Εθνική Οδός», παραθέτοντας στίχους που μιλούν για το πέρασμα, την επιστροφή και τη συνάντηση, δίνοντας ακόμη πιο προσωπικό τόνο στο αφιέρωμά του: «Έρχομαι και φεύγω, το ’χω δει το έργο. Ξέρω πως τελειώνει και πως ξαν'αρχινά. Θα έρθω και θα φύγω και ίσως λίγο λίγο να συναντηθούμε κι εμείς στο πουθενά».

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