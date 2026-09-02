Κλέλια Ανδριολάτου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές διακοπές της - Οι πόζες με μπικίνι

Snapshot Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράζεται στιγμιότυπα με τους followers της στο Instagram.

Δημοσίευσε φωτογραφίες με διάφορα μπικίνι χωρίς να αποκαλύπτει την τοποθεσία της.

Στις αναρτήσεις περιλαμβάνονται εικόνες από τη θάλασσα, τοπία, φαγητό και μια mirror selfie με μπλε ριγέ μπικίνι.

Διατηρεί χαμηλούς τόνους σχετικά με το που βρίσκεται, απολαμβάνοντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Snapshot powered by AI

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράζεται με τους followers της στιγμιότυπα από τις ξέγνοιαστες ημέρες της.

Το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται.

Η Κλέλια Ανδριολάτου

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε, η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει με διαφορετικά μπικίνι, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται με λεοπάρ ασπρόμαυρο μπικίνι.

Σε άλλη λήψη φαίνεται μόνο ένα μέρος του προσώπου της, ενώ ξεχωρίζουν και εικόνες από το τοπίο και τη θάλασσα, αποτυπώνοντας το καλοκαιρινό σκηνικό των διακοπών της.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό της, συμπεριέλαβε επίσης ένα στιγμιότυπο με φαγητό, αλλά και μία mirror selfie.

Σε αυτή, φορά το μπλε ριγέ πάνω μέρος του μπικίνι της, το οποίο συνδύασε με λευκό παντελόνι και καπέλο, ολοκληρώνοντας το καλοκαιρινό της look.

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