Η Κλέλια Ανδριολάτου έγινε μελαχρινή

Snapshot Η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει καλοκαιρινές της διακοπές και κάνει διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η αλλαγή στην εμφάνιση της προκάλεσε θετικές αντιδράσεις από τους διαδικτυακούς της φίλους. Snapshot powered by AI

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και μοιράζεται στιγμές χαλάρωσης με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, καθώς εμφανίζεται με νέο μελαχρινό look.

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