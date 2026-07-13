Η Κλέλια Ανδριολάτου έγινε μελαχρινή
Η ηθοποιός έκανε μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, υιοθετώντας νέο μελαχρινό look
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- Η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει καλοκαιρινές της διακοπές και κάνει διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
- Δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
- Η αλλαγή στην εμφάνιση της προκάλεσε θετικές αντιδράσεις από τους διαδικτυακούς της φίλους.
Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και μοιράζεται στιγμές χαλάρωσης με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, καθώς εμφανίζεται με νέο μελαχρινό look.
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