Κλέλια Ανδριολάτου - Έλενα Χριστοπούλου: Τίτλοι τέλους έπειτα από 16 χρόνια συνεργασίας

Την ολοκλήρωση της επαγγελματικής τους συνεργασίας επιβεβαίωσαν η Κλέλια Ανδριολάτου και η Έλενα Χριστοπούλου, βάζοντας τέλος σε μια κοινή πορεία που διήρκεσε 16 χρόνια.

Οι δύο πλευρές γνωστοποίησαν την εξέλιξη μέσα από κοινή ανάρτηση στα social media, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφαση ελήφθη σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης, με ακόμη μία αποχώρηση να καταγράφεται για το πρακτορείο της Έλενας Χριστοπούλου μετά και τη λήξη της συνεργασίας της με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η κοινή ανακοίνωση και το κλίμα της αποχώρησης

Η ηθοποιός και μοντέλο συνεργαζόταν μέχρι πρόσφατα με το πρακτορείο που διευθύνει η γνωστή booker, με τη σχέση τους να θεωρείται από τις πιο σταθερές στον χώρο.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τη δημόσια τοποθέτησή τους, η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε ομαλά, χωρίς εντάσεις, υπογραμμίζοντας πως παραμένει ο σεβασμός που έχτισαν όλα αυτά τα χρόνια.

Η ανακοίνωση έγινε το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου, με τις δύο γυναίκες να κάνουν λόγο για μια μακρά και δημιουργική διαδρομή που φτάνει πλέον στο τέλος της, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα και για τις δύο πλευρές.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν φήμες που τελικά επιβεβαιώθηκαν, καθώς η Κλέλια Ανδριολάτου είχε αφαιρέσει από τα προφίλ της υλικό που σχετιζόταν με το πρακτορείο της Έλενα Χριστοπούλου.

Η συγκεκριμένη κίνηση είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις, με αρκετούς να εκτιμούν ότι επίκειται επίσημη ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας τους.

Η δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Έλενα Χριστοπούλου βρίσκεται ήδη σε δικαστική αντιπαράθεση με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με την οποία έχει επίσης διακόψει τη συνεργασία της έπειτα από 15 χρόνια κοινής πορείας.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη διακοπή δεν φαίνεται να έχει το ίδιο ήπιο κλίμα με αυτό που επικράτησε στην περίπτωση της Κλέλιας Ανδριολάτου - και αυτό γιατί η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, καταθέτοντας αγωγή σε βάρος της πρώην συνεργάτιδάς της.

Στην αγωγή της διεκδικεί αποζημίωση που φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ, κάνοντας λόγο για σοβαρή παραβίαση εμπιστοσύνης, καθώς και για επιπτώσεις στην επαγγελματική και οικονομική της πορεία.

Με πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το Νοέμβριο του 2025, η πραγματογνωμοσύνη του δικαστικού γραφολόγου Π. Κηπουρά κατέδειξε ότι σε 7 από τις 67 εξεταζόμενες συμβάσεις υπάρχουν υπογραφές που δεν αποδίδονται στην παρουσιάστρια. Η ενδεχόμενη οικονομική ζημιά να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, η πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση για τα συγκεκριμένα στοιχεία, με τις εξελίξεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Οι δηλώσεις της Ανδριολάτου για τη διαμάχη

Στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2025, η Κλέλια Ανδριολάτου είχε τοποθετηθεί δημόσια για τη διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής, είχε κρατήσει αποστάσεις, τονίζοντας πως πρόκειται για προσωπικό ζήτημα των δύο πλευρών. «Είναι δικό τους το θέμα, μην με ρωτήσεις. Είναι μεγάλοι άνθρωποι και όλα θα βρεθούν», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να δώσει συνέχεια.

Δεν είχε κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση, επισημαίνοντας ότι τη στενοχώρησε η εξέλιξη, καθώς –όπως είχε δηλώσει– τους συνέδεε μια πολυετής σχέση. Ωστόσο, ξεκαθάρισε την τότε στάση της λέγοντας: «Εγώ παραμένω στην Έλενα».

