Κλέλια Ανδριολάτου - Έλενα Χριστοπούλου: Τίτλοι τέλους έπειτα από 16 χρόνια συνεργασίας

Οι δύο πρώην συνεργάτιδες κάνουν λόγο για ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης, σε αντίθεση με την προηγούμενη συνεργασία πουφαίνεται να ολοκληρώθηκε με εντάσεις

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κλέλια Ανδριολάτου - Έλενα Χριστοπούλου: Τίτλοι τέλους έπειτα από 16 χρόνια συνεργασίας

Έλενα Χριστοπούλου και Κλέλια Ανδριολάτου

Την ολοκλήρωση της επαγγελματικής τους συνεργασίας επιβεβαίωσαν η Κλέλια Ανδριολάτου και η Έλενα Χριστοπούλου, βάζοντας τέλος σε μια κοινή πορεία που διήρκεσε 16 χρόνια.

Οι δύο πλευρές γνωστοποίησαν την εξέλιξη μέσα από κοινή ανάρτηση στα social media, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφαση ελήφθη σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης, με ακόμη μία αποχώρηση να καταγράφεται για το πρακτορείο της Έλενας Χριστοπούλου μετά και τη λήξη της συνεργασίας της με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η κοινή ανακοίνωση και το κλίμα της αποχώρησης

Η ηθοποιός και μοντέλο συνεργαζόταν μέχρι πρόσφατα με το πρακτορείο που διευθύνει η γνωστή booker, με τη σχέση τους να θεωρείται από τις πιο σταθερές στον χώρο.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τη δημόσια τοποθέτησή τους, η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε ομαλά, χωρίς εντάσεις, υπογραμμίζοντας πως παραμένει ο σεβασμός που έχτισαν όλα αυτά τα χρόνια.

Η ανακοίνωση έγινε το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου, με τις δύο γυναίκες να κάνουν λόγο για μια μακρά και δημιουργική διαδρομή που φτάνει πλέον στο τέλος της, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα και για τις δύο πλευρές.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν φήμες που τελικά επιβεβαιώθηκαν, καθώς η Κλέλια Ανδριολάτου είχε αφαιρέσει από τα προφίλ της υλικό που σχετιζόταν με το πρακτορείο της Έλενα Χριστοπούλου.

Η συγκεκριμένη κίνηση είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις, με αρκετούς να εκτιμούν ότι επίκειται επίσημη ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας τους.

Η δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Έλενα Χριστοπούλου βρίσκεται ήδη σε δικαστική αντιπαράθεση με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με την οποία έχει επίσης διακόψει τη συνεργασία της έπειτα από 15 χρόνια κοινής πορείας.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη διακοπή δεν φαίνεται να έχει το ίδιο ήπιο κλίμα με αυτό που επικράτησε στην περίπτωση της Κλέλιας Ανδριολάτου - και αυτό γιατί η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, καταθέτοντας αγωγή σε βάρος της πρώην συνεργάτιδάς της.

Στην αγωγή της διεκδικεί αποζημίωση που φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ, κάνοντας λόγο για σοβαρή παραβίαση εμπιστοσύνης, καθώς και για επιπτώσεις στην επαγγελματική και οικονομική της πορεία.

Με πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το Νοέμβριο του 2025, η πραγματογνωμοσύνη του δικαστικού γραφολόγου Π. Κηπουρά κατέδειξε ότι σε 7 από τις 67 εξεταζόμενες συμβάσεις υπάρχουν υπογραφές που δεν αποδίδονται στην παρουσιάστρια. Η ενδεχόμενη οικονομική ζημιά να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, η πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση για τα συγκεκριμένα στοιχεία, με τις εξελίξεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Οι δηλώσεις της Ανδριολάτου για τη διαμάχη

Στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2025, η Κλέλια Ανδριολάτου είχε τοποθετηθεί δημόσια για τη διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής, είχε κρατήσει αποστάσεις, τονίζοντας πως πρόκειται για προσωπικό ζήτημα των δύο πλευρών. «Είναι δικό τους το θέμα, μην με ρωτήσεις. Είναι μεγάλοι άνθρωποι και όλα θα βρεθούν», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να δώσει συνέχεια.

Δεν είχε κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση, επισημαίνοντας ότι τη στενοχώρησε η εξέλιξη, καθώς –όπως είχε δηλώσει– τους συνέδεε μια πολυετής σχέση. Ωστόσο, ξεκαθάρισε την τότε στάση της λέγοντας: «Εγώ παραμένω στην Έλενα».

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν έως το βράδυ της Τρίτης, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε δικαστήριο είναι ισόβια για εμάς, μας σκοτώνουν ξανά για να μειωθεί η ποινή του δολοφόνου της»: Η μητέρα της Εμμανουέλας εξομολογείται στο Newsbomb

21:41LIFESTYLE

Η γαμήλια «απάτη» των σταρ: Ποιοι γνωστοί ηθοποιοί έκαναν την τελετή αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ επίσημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ