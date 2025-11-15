Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατέθεσε αγωγή ενός εκατ. ευρώ κατά της Έλενας Χριστοπούλου
Το μοντέλο κάνει λόγο για «σοβαρή διατάραξη εμπιστοσύνης» και επιπτώσεις στην επαγγελματική της πορεία
Σε νομικές ενέργειες προχώρησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, καταθέτοντας αγωγή σε βάρος της Έλενας Χριστοπούλου, σε μια διαμάχη που φαίνεται να αναζωπυρώνεται ανάμεσα στις δύο πρώην συνεργάτιδες.
Η αγωγή, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, κατατέθηκε στις 29 Οκτωβρίου και κοινοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου στην κ. Χριστοπούλου. Σε αυτή, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάνει λόγο για σοβαρή διάψευση εμπιστοσύνης και υπονόμευση της επαγγελματικής και οικονομικής της πορείας.
Με πληροφορίες που έγιναν γνωστές στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η πραγματογνωμοσύνη του δικαστικού γραφολόγου Π. Κηπουρά κατέδειξε ότι σε 7 από τις 67 εξεταζόμενες συμβάσεις υπάρχουν υπογραφές που δεν αποδίδονται στην παρουσιάστρια. Η ενδεχόμενη οικονομική ζημιά εκτιμάται σε 305.482,68 ευρώ.
Η πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επί των νέων στοιχείων, με τη δημόσια απάντησή της να αναμένεται το επόμενο διάστημα.