Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατέθεσε αγωγή ενός εκατ. ευρώ κατά της Έλενας Χριστοπούλου

Σε νομικές ενέργειες προχώρησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, καταθέτοντας αγωγή σε βάρος της Έλενας Χριστοπούλου, σε μια διαμάχη που φαίνεται να αναζωπυρώνεται ανάμεσα στις δύο πρώην συνεργάτιδες.

Η αγωγή, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, κατατέθηκε στις 29 Οκτωβρίου και κοινοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου στην κ. Χριστοπούλου. Σε αυτή, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάνει λόγο για σοβαρή διάψευση εμπιστοσύνης και υπονόμευση της επαγγελματικής και οικονομικής της πορείας.

Με πληροφορίες που έγιναν γνωστές στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η πραγματογνωμοσύνη του δικαστικού γραφολόγου Π. Κηπουρά κατέδειξε ότι σε 7 από τις 67 εξεταζόμενες συμβάσεις υπάρχουν υπογραφές που δεν αποδίδονται στην παρουσιάστρια. Η ενδεχόμενη οικονομική ζημιά εκτιμάται σε 305.482,68 ευρώ.

Η πλευρά της Έλενας Χριστοπούλου δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επί των νέων στοιχείων, με τη δημόσια απάντησή της να αναμένεται το επόμενο διάστημα.

