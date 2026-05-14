Ποια Λουπίτα; Viral ανάρτηση στο Χ προτείνει την Κλέλια Ανδριολάτου για «Ωραία Ελένη» στην Οδύσσεια

Με την κριτική για το... κάστινγ στην Οδύσσεια του Νόλαν να έχει μετατραπεί μείζον ζήτημα στην διεθνή επικαιρότητα, μετά τις παρεμβάσεις influencers αλλά και του... Ήλον Μάσκ, viral έχει γίνει στο Χ η πρόταση ενός Ελληνικής καταγωγής podcaster στην Μεγάλη Βρετανία.

Ο οποίος σε αναρτησή του έγραψε πως η Κλέλια Ανδριολάτου είναι μια ελληνίδα ηθοποιός που θα ήταν ιδανική για τον ρόλο της «Ωραίας Ελένης» στην ταινία «Τροία».

Klelia Andreolatou is a Greek actress who would make a good Helen of Troy. pic.twitter.com/ELHJZ6LFEY — Stelios Panagiotou (@Panagiotou90St) May 13, 2026

Ο Νόλαν, ο Μάσκ και η «λευκώλενος» Ελένη

Λίγες μέρες νωρίτερα, το Time Magazine επιβεβαίωσε αυτό που κυκλοφορούσε ως φήμη εδώ και μήνες: η Lupita Nyong'o θα υποδυθεί όχι μόνο την Ωραία Ελένη, αλλά και την αδερφή της, Κλυταιμνήστρα - σε έναν διπλό ρόλο που επινόησε ο ίδιος ο Νόλαν. Η Κενυάτισσα-Μεξικανή ηθοποιός, κάτοχος Όσκαρ, αναλαμβάνει έτσι τον πιο εμβληματικό γυναικείο ρόλο της αρχαιοελληνικής μυθολογίας.

Η αντίδραση ήταν άμεση. Ο Έλον Μάσκ, που ήδη από τον Φεβρουάριο είχε χαρακτηρίσει την επιλογή «προσβολή» στον Όμηρο, επέστρεψε χθες στο X γράφοντας ότι ο Νόλαν «θέλει τα βραβεία».

Ο συντηρητικός σχολιαστής Matt Walsh πήγε ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι «κανείς στον πλανήτη δεν πιστεύει πραγματικά ότι η Nyong'o είναι η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο», και ότι ο σκηνοθέτης επέλεξε να μην δώσει τον ρόλο σε λευκή ηθοποιό από φόβο μήπως κατηγορηθεί για ρατσισμό.

The Odyssey Looks Awful. Here’s Why. pic.twitter.com/PfptBawzYy — The Matt Walsh Show (@MattWalshShow) May 13, 2026

Όσοι αντιτίθενται στο κάστινγκ δεν περιορίζονται στο αισθητικό κομμάτι. Ο Όμηρος χρησιμοποιεί δεκάδες φορές στα έπη τον όρο «λευκώλενος» για να περιγράψει την Ελένη, την Ήρα και την Ανδρομάχη - και οι μεταφράσεις των Richmond Lattimore, Robert Fagles και A.T. Murray το αποδίδουν ομοφώνως ως «white-armed».

The Odyssey is a movie based on a book thousands of years old & the characters use the word “daddy” & “dad”? ??‍♂️



Plus, Helen of Troy, described as "white-armed”, “fair-haired”, & "fair-faced", yet she’s black in the movie…



This epic movie is tainted by liberalism & DEI https://t.co/npF5LdpP6t pic.twitter.com/DaNKLRUC5V — Jon Root (@JonnyRoot_) May 5, 2026

