Κλέλια Ανδριολάτου:Η πρώτη δήλωση μετά το τέλος της συνεργασίας με τη Χριστοπούλου-Τα επόμενα σχέδια

Η ηθοποιός μίλησε για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Η Κλέλια Ανδριολάτου δήλωσε ότι η συνεργασία της με την Έλενα Χριστοπούλου έληξε ομαλά και χωρίς εντάσεις, με αμοιβαίο σεβασμό.
  • Αποκλείει οποιαδήποτε αντιπαράθεση ή κόντρα με την Έλενα Χριστοπούλου και απορρίπτει τα «κίτρινα» δημοσιεύματα.
  • Η Έλενα Χριστοπούλου εξακολουθεί να στηρίζει την πορεία της Κλέλιας παρά το τέλος της συνεργασίας τους.
  • Η Κλέλια έχει νέο μάνατζερ στην Αμερική και αναμένεται να συνεργαστεί με την Panik Records, ενώ παραμένει προσγειωμένη για τα μελλοντικά της βήματα.
  • Η ανακοίνωση του τέλους της συνεργασίας έγινε στις 3 Απριλίου και χαρακτηρίστηκε ως μια μακρά και δημιουργική διαδρομή με θετικό αποτύπωμα και για τις δύο πλευρές.
Την πρώτη της τοποθέτηση μετά το τέλος της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου έκανε η Κλέλια Ανδριολάτου,όταν έφτασε στην Αθήνα από την Κέρκυρα.

Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του τηλεοπτικού σταθμού «ANT1», αναφέρθηκε τόσο στη λήξη της επαγγελματικής τους σχέσης όσο και στα επόμενα σχέδιά της.

Η Κλέλια Ανδριολάτου ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές: «Με την Έλενα είναι όλα καλά. Πρέπει να προχωράμε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Με στήριξε πολύ». Τόνισε πως δεν υφίσταται καμία αντιπαράθεση, απορρίπτοντας τα σχετικά σενάρια.

«Δεν με αφορά το “κίτρινο”»

Αναφερόμενη στα δημοσιεύματα, η ίδια κράτησε σαφείς αποστάσεις: «Δεν έχουμε κόντρα, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που προκαλώ. Δεν με αφορά τίποτα το “κίτρινο”. Είμαι καθαρός άνθρωπος και είμαι αποφασισμένη για όσα κάνω στη ζωή μου».

Όπως σημείωσε, η πρώην συνεργάτιδά της στηρίζει την πορεία της, παρά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Η ηθοποιός και μοντέλο συνεργαζόταν μέχρι πρόσφατα με το πρακτορείο που διευθύνει η γνωστή booker, με τη σχέση τους να θεωρείται από τις πιο σταθερές στον χώρο.

screenshot2026-04-04-00-29-29-061c337646f29875672b5a61192b9010f9.jpg

Η ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους έγινε το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου, με τις δύο γυναίκες να κάνουν λόγο για μια μακρά και δημιουργική διαδρομή που φτάνει πλέον στο τέλος της, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα και για τις δύο πλευρές.

Νέα επαγγελματικά βήματα

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει ήδη νέο μάνατζερ στην Αμερική, ενώ αναμένεται να συνεργαστεί και με την Panik Records.

Ωστόσο, κράτησε χαμηλούς τόνους για τα επόμενα σχέδια: «Δεν υπάρχει κάτι φαντασμαγορικό. Έτσι είναι η φύση του επαγγέλματος, θέλει χρόνο και δουλειά».

Η Κλέλια Ανδριολάτου δήλωσε αισιόδοξη και προσγειωμένη για τη συνέχεια, τονίζοντας πως «Το επόμενο βήμα θα έρθει. Οι δουλειές θα έρθουν, αρκεί να είμαστε καλά και υγιείς και όλα θα βρουν τον δρόμο τους».

