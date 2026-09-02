Πέντε χρόνια από τον θάνατο του Mad Clip: Συγκινούν η Josephine και η αδελφή του - «Μας λείπεις»

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Βουλιαγμένη, σε ηλικία μόλις 34 ετών

Ανθή Κουρεντζή

Πέντε χρόνια από τον θάνατο του Mad Clip: Συγκινούν η Josephine και η αδελφή του - «Μας λείπεις»
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  • Στις 2 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια από τον θάνατο του Mad Clip σε τροχαίο στη Βουλιαγμένη σε ηλικία 34 ετών.
  • Ο Mad Clip έχασε τον έλεγχο της Porsche του, προσέκρουσε σε κολώνα και δέντρο και εγκλωβίστηκε στο όχημα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
  • Η αδελφή του, Άσπα, τόνισε την έντονη απουσία του με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, σημειώνοντας τα πέντε χρόνια από τον θάνατό του.
  • Η τραγουδίστρια Josephine, που είχε προσωπική και επαγγελματική σχέση με τον Mad Clip, δημοσίευσε φωτογραφία από τη συγκέντρωση μνήμης στη Βουλιαγμένη και τόνισε ότι η φήμη του δεν θα σβήσει ποτέ.
  • Πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να επισκέπτονται τον τόπο του δυστυχήματος για να τιμήσουν τη μνήμη του Mad Clip.
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Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου από τη νύχτα που ο Mad Clip, κατά κόσμον Πίτερ Αναστασόπουλος, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Ο τραγουδιστής είχε βρεθεί νωρίτερα σε γάμο φίλων του και, κατά την επιστροφή του, οδηγούσε την Porsche του στη Βουλιαγμένη. Περίπου στις 02:15, στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Φανερωμένης, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

To supercar εξετράπη της πορείας τoυ και προσέκρουσε αρχικά σε κολώνα και στη συνέχεια σε δέντρο. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Ο Mad Clip παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής του, Άσπας

Η αδελφή του, Άσπα, όλα αυτά τα χρόνια δεν κρύβει πόσο έντονη παραμένει η απουσία του αδελφού της.

Το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της συμπλήρωσης πέντε χρόνων από τον θάνατό του Mad Clip, η Άσπα έκανε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η τραγουδίστρια ανέβασε σε Instagram Story μια φωτογραφία του Mad Clip, γράφοντας πάνω σε αυτή απλώς «5 years», συνοδεύοντας τη φράση με ένα κερί και ένα σταυρό.

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H Josephine στον τόπο του δυστυχήματος

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του ήταν και η Josephine. Η τραγουδίστρια, που είχε συνδεθεί μαζί του τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία από τη συγκέντρωση στη Βουλιαγμένη.

Στη λεζάντα της αναφέρθηκε στον χρόνο που έχει περάσει, τονίζοντας πως η «φήμη» του δεν πρόκειται να σβήσει. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κόσμο που εξακολουθεί να βρίσκεται στο σημείο για να τον θυμηθεί.

«Πέρασαν τα χρόνια, αλλά η “φήμη” σου δεν θα σβήσει ποτέ. Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για σένα Peter. Μας λείπεις», έγραψε χαρακτηριστικά.

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