Καλλιστώ Βαρδή: Έγκυος η κόρη του Αντώνη Βαρδή - Αποκάλυψε το φύλο του μωρού

Snapshot Η Καλλιστώ Βαρδή, κόρη του Αντώνη Βαρδή, είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Στο πάρτι αποκάλυψης φύλου, αποκαλύφθηκε ότι περιμένει κοριτσάκι.

Η αποκάλυψη έγινε παρουσία αγαπημένων προσώπων και καταγράφηκε στα social media.

Η οικογένεια Βαρδή πρόκειται να υποδεχτεί το νέο μέλος σε λίγους μήνες.

Η Καλλιστώ είναι η μικρότερη κόρη του Αντώνη Βαρδή από τον δεύτερο γάμο του με τη Χριστίνα Μαραγκόζη. Snapshot powered by AI

Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η Καλλιστώ Βαρδή, η οποία σε λίγους μήνες θα γίνει μητέρα. Η κόρη του Αντώνη Βαρδή και αδελφή του Γιάννη Βαρδή αποκάλυψε μάλιστα και το φύλο του μωρού που περιμένει.

Η αποκάλυψη έγινε παρουσία αγαπημένων προσώπων της, ενώ τη στιγμή κατέγραψαν κοντινοί της άνθρωποι και τη δημοσίευσαν στα social media.

Στο πλαίσιο του πάρτι για την αποκάλυψη του φύλου είχε τοποθετηθεί ένα μεγάλο μαύρο μπαλόνι, στο οποίο αναγράφονταν οι λέξεις «Boy or Girl?».

Μόλις το μπαλόνι έσκασε, ροζ κομφετί γέμισε τον χώρο, αποκαλύπτοντας πως η Καλλιστώ Βαρδή περιμένει κοριτσάκι.

Η είδηση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο πλευρό της, ενώ η οικογένεια Βαρδή αναμένεται να υποδεχτεί σε λίγους μήνες το νέο της μέλος.

Η Καλλιστώ Βαρδή είναι η μικρότερη κόρη του μουσικοσυνθέτη Αντώνη Βαρδή. Ο ίδιος είχε αποκτήσει τον Γιάννη Βαρδή από τον πρώτο του γάμο με τη Βασιλική, ενώ από τον δεύτερο γάμο του με τη Χριστίνα Μαραγκόζη απέκτησε την Καλλιστώ.

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