Αντώνης Βαρδής: Το συγκινητικό μήνυμα της Χριστίνας Μαραγκόζη 11 χρόνια μετά τον θάνατό του

Έντεκα χρόνια συμπληρώθηκαν, χθες Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου από τον θάνατο του σπουδαίου καλλιτέχνη, Αντώνη Βαρδή.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, η πρώην σύντροφός του και τραγουδίστρια Χριστίνα Μαραγκόζη έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ στο Facebook, θέλοντας να τιμήσει την μνήμη του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής της πορείας και της προσωπικής της ζωής.

«11… Τα χρόνια περνάνε… Οι αναμνήσεις ξεθωριάζουν το ίδιο και οι φωτογραφίες… Τα συναισθήματα πάντα ίδια…» γράφει στη λεζάντα.

Η τραγουδίστρια και ο συνθέτης γνωρίστηκαν το 1985 σε μία συνεργασία της με την Ελένη Βιτάλη. Για δέκα χρόνια συνυπήρξαν καλλιτεχνικά, κάνοντας μεγάλες επιτυχίες. Ωστόσο, χώρισαν το 1995.

Διαβάστε επίσης