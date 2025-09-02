Αργυρός - Νίκα: Οι πρώτες εικόνες από την βάφτιση του γιου τους στην Μύκονο - Βίντεο

Δύο μήνες σχεδόν μετά τον θρησκευτικό τους γάμο στα νότια προάστια της Αττικής ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στο Αγράρι της Μυκόνου κεκλεισμένων των θυρών.

Το μυστήριο και το πάρτυ που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν στη βίλα της Μαριάννας Λάτση, η οποία ήταν και μία από τις νονές του μικρού Βασίλη. Νονοί ήταν, επίσης, τα αδέλφια του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά και ο επιχειρηματίας, που πάντρεψε τον τραγουδιστή με την Αλεξάνδρα Νίκα, Ερικ Βασιλάτος.

Η βάφτιση έγινε, όπως και ο γάμος, σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, θέλοντας να αποφύγουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Το Mykonos Live TV κατέγραψε πλάνα από το εκκλησάκι όπου έγινε το μυστήριο αλλά και τον εντυπωσιακό στολισμό για το πάρτυ της βάφτισης:

