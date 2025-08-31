Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Στη Μύκονο για τη βάφτιση του γιου τους

Σχεδόν δύο μήνες μετά τον γάμο τους, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, ταξίδεψαν στη Μύκονο για να βαφτίσουν τον 9,5 μηνών γιο τους, που θα πάρει το όνομα Βασίλης, προς τιμήν του πατέρα του τραγουδιστή. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στη βίλα της Μαριάννας Λάτση, η οποία είχε αναλάβει και τον γάμο του ζευγαριού, ενώ μαζί με τον άλλο κουμπάρο Έρικ Βασιλάτο και τα αδέλφια του τραγουδιστή θα ρίξουν το λάδι στον μικρό.

Όπως και ο γάμος τους, έτσι και η βάφτιση θα γίνει σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τις ετοιμασίες του μυστηρίου, ο δημοφιλής καλλιτέχνης και η σύζυγός του βρήκαν λίγο χρόνο για να απολαύσουν μια νυχτερινή βόλτα στα Ματογιάννια, όπου τους εντόπισε η κάμερα του Mykonos Live TV. Η Αλεξάνδρα Νίκα συνοδευόταν από σωματοφύλακα, καθώς ήθελε να αποφύγει τους παπαράτσι.

